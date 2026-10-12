在法国，前总理爱德华·菲利普的盟友对他在2027年总统选举中的胜算表示怀疑。菲利普此前被认为是政治主流中定位最佳、能够与极右翼的玛丽娜·勒庞抗衡的候选人，但他的民调支持率在过去一年没有上升。

据Politico Europe报道，该媒体采访了菲利普政治圈内的六名人士，其中包括其竞选团队成员。部分匿名消息人士表示，他们对竞选策略和该候选人的前景感到担忧。

争夺第二轮席位

据Politico Europe称，勒庞在民调中拥有明显优势。与此同时，菲利普正与极左翼候选人让-吕克·梅朗雄争夺第二名，而第二名可进入第二轮投票。欧洲议会议员拉斐尔·格吕克斯曼在大多数民调中落后于两人，但在最近的中左翼初选中取得压倒性胜利后，他可能会巩固自己的地位。

菲利普于2020年在埃马纽埃尔·马克龙担任总统期间卸任总理一职，他试图将自己塑造成一名反对民粹主义的务实政治人物。他的团队提议改善公共财政、加强法国在世界上的作用，并改革养老金制度。与此同时，这名政治人物的盟友认为，他至今仍未能团结中间派阵营。

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养老金倡议未能吸引关注

菲利普的关键提议之一是将退休年龄提高至65岁。由于马克龙就俄罗斯威胁和燃油价格上涨向全国发表讲话，这一宣布不得不推迟。随后，针对国民联盟党领袖若尔丹·巴尔代拉的反犹太主义指控，掩盖了外界对该倡议的关注。

菲利普就养老金改革发表的20分钟演讲视频在YouTube上获得约7万次观看。次日，梅朗雄与HEC商学院学生进行的两小时在线会议获得55万次观看。

中间派阵营内部的竞争也令竞选更加复杂。复兴党领袖加布里埃尔·阿塔尔在夏季积极开展竞选活动，但同样在民调中落后。由菲利普领导的地平线党代表承认，与阿塔尔的竞争分散了选民对其提议的注意力。

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