俄罗斯宣传人士弗拉基米尔·索洛维约夫呼吁美国亿万富翁埃隆·马斯克搬到俄罗斯的罗斯托夫。据他称，马斯克正是美国大选中的最大输家，因为他向竞选活动投入了巨额资金。

此外，这位宣传人士推测，在马斯克总部所在的美国州，可能会对他展开各种调查。

索洛维约夫建议马斯克考虑移居俄罗斯的可能性。

“伊隆，罗斯托夫有很多公寓。所以，万一有什么事，就考虑一下吧，”这位宣传人士对这位美国亿万富翁说道。

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Nexta.Live对此进行了报道。

需要指出的是，美国参议院外交关系委员会正在就星盾（Starshield）卫星系统在乌克兰的使用展开大规模调查。作为该调查的一部分，美国亿万富翁埃隆·马斯克等相关方已收到保留所有相关文件的要求。

而美国亿万富翁埃隆·马斯克转发了一篇报道，该报道称SpaceX公司在全面战争爆发之初向乌克兰提供免费Starlink终端的行为是一个失误。

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