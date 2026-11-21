美国亿万富翁埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司聘请了五名与美国民主党有联系的资深游说人士。 此次人员扩充发生在国会两院控制权即将移交民主党之际，民主党正准备对这位企业家及其与唐纳德·特朗普总统政府之间的互动展开审查。

据福克斯新闻报道，SpaceX聘请了华盛顿梅尔曼咨询公司（Mehlman Consulting）的五名代表，该公司专门从事政府关系工作，并与美国两大政党均有合作。

SpaceX的新一批游说者中，不乏与民主党及历届美国政府官员关系密切的专家。

加入游说团队的包括：

参议员玛丽亚·坎特韦尔的前副幕僚长，预计在参议院多数党易主后，她将出任参议院贸易委员会主席；

美国前副总统阿尔·戈尔的助理；

其他民主党前高官及工作人员。

新的游说登记于2026年10月1日生效——这比中期选举还要早，而正是那次选举的结果使民主党在国会两院均获得了多数席位。

SpaceX和梅尔曼咨询公司均未回应福克斯新闻关于聘请新代表的询问。

此次人事变动发生在民主党准备加强对埃隆·马斯克商业活动的议会监督之际。立法者已确定了未来审查的几个方向。

这位亿万富翁旗下公司与美国政府之间的关系将成为立法者关注的焦点。具体而言，民主党人希望查明：

SpaceX是否曾限制乌克兰军队使用的卫星通信；

五角大楼是否对SpaceX的服务和技术产生了过度依赖；

埃隆·马斯克与唐纳德·特朗普政府之间的商业关系是否构成利益冲突。

调查将特别关注Starshield的运作情况——这是SpaceX基于Starlink技术打造的军用卫星系统。乌克兰军队主要利用该系统来操控侦察无人机并拦截俄罗斯无人机。

11月12日，总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报称星盾系统再次出现运行中断。 据他称，乌克兰军队在整个前线及临时被占领土上遭遇了系统性的速度限制，最高时速仅为161公里。这给使用拦截无人机对抗俄罗斯喷气式无人机带来了困难。

SpaceX否认实施了新的限制。该公司在接受Axios采访时表示，系统运行未发生任何变化。乌克兰方面已向美国当局和SpaceX提出要求，寻求解释。

议会监督已转化为具体行动。 11月13日，民主党参议员珍·沙欣和克里斯·库恩斯向埃隆·马斯克发出正式信函，要求其保留与限制乌克兰使用Starlink和Starshield服务相关的文件及电子邮件往来。

立法者希望获得以下信息：

SpaceX与美国政府就乌克兰卫星通信签订的合同；

技术日志、系统设置变更及网速限制；

马斯克与白宫、五角大楼及SpaceX管理层的往来邮件；

决定实施或取消限制的相关人员；

对通信中断可能对乌克兰防空系统造成的影响评估。

参议员们将截止日期定为2026年11月30日。在此之前，马斯克必须以书面形式确认该公司已采取措施保存相关材料，并回答立法者的提问。

在信中，吉恩·沙欣和克里斯·库恩斯强调，对国家安全至关重要的通信系统不能依赖于缺乏适当政府监管的私营公司的不透明决策。他们还强调了这对乌克兰防务和美国人员构成的风险。

与此同时，保留文件的要求属于议会监督的范畴，而非法院命令。参议员们解释称，他们正在收集信息以评估现行合同及可能的立法变更。

SpaceX并非唯一一家加强与民主党代表联系的科技公司。据福克斯新闻报道，Palantir公司也聘请了拥有相关政治人脉的游说人士。

该公司开发用于整合和分析海量数据的软件，特别是应用人工智能的软件。其平台被政府机构、军事部门和私营企业广泛使用。

Palantir的业务活动也招致了民主党人的批评。特别是，该公司因与美国政府机构合作以及将其技术应用于安全领域而受到批评。

SpaceX和Palantir聘请游说者的举措，正值华盛顿政治格局即将发生变化之际。 随着新一届国会于2027年1月开始运作，民主党将有机会更积极地制定议会委员会的议程，并对政府机构及其承包商的活动进行审查。

福克斯新闻对此进行了报道。

此前，美国总统唐纳德·特朗普就亿万富翁埃隆·马斯克的声明发表了评论，马斯克曾公开表示不再支持让美国再次伟大（MAGA）运动。 这位美国领导人称这位企业家是自己的朋友，同时指出，那些背离该运动理念的人通常难以取得成功。

据《明镜周刊》报道，特斯拉首席执行官马斯克对向共和党捐赠的近5亿美元表示懊悔。

MAGA在美國無黨派選民中的支持率跌至負61個百分點——《獨立報》。

特朗普表示，塔克·卡尔森不再支持MAGA。

关注我们在