在列支敦士登，王储阿洛伊斯否决了一项将妊娠12周以内堕胎非刑罪化的法案，该法案此前已获公国议会通过。该文件由公民倡议组织Fristenlösung提出，Politico Europe报道。

该倡议提出了什么

Fristenlösung收集了近5000个签名，约占列支敦士登登记选民的四分之一。该倡议提出，将妊娠12周以内的堕胎非刑罪化，并取消禁止提供有关此类程序信息的规定。

目前，在公国实施堕胎属于违法行为，除非妊娠对孕妇健康构成严重风险，或妊娠是性暴力所致。希望堕胎的女性通常会前往邻国奥地利或瑞士的诊所。

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王室的立场

王室表示，该法案不适合妥善保护作为核心法律利益的未出生生命。阿洛伊斯早在6月就表示打算否决这项提案。

该运动代表塔季娅娜·阿斯’阿德表示，倡议的支持者对这一决定感到失望，但并不感到意外。她说，议会本可以将该问题提交公投，但却把法案交给王储批准。

列支敦士登人口约4万，结合了直接民主机制与君主制，君主在该体制中拥有广泛的行政权力。阿洛伊斯的绝对否决权在2012年公投中得到确认，而这项堕胎法案成为首次行使该权力的案例。阿斯’阿德还指出，政府澄清说，对堕胎信息的禁令实际上适用于对此类程序的广告宣传。

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