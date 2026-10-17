高温降低加州红杉的光合作用强度——Live Science

一组研究美国加利福尼亚州门多西诺县 Garcia River Forest 森林树木的研究人员发现，加州红杉 Sequoia sempervirens 在高温下会降低光合作用强度。这可能影响该物种的长期生存，以及其森林储存大气碳的能力，据 Live Science 报道。

叶片比空气更热

2022年至2024年间，科学家每月一次或两次采集三份红杉叶片样本，并测量其温度和荧光。荧光是一项间接指标，有助于评估光合作用的进行情况。另一个样本被用铝箔包裹20分钟，以使其进入静息状态，并确定光合作用的最大潜在速率。

在炎热的日子里，受阳光照射的叶片温度比空气高出最多10摄氏度。研究第一作者、加州大学戴维斯分校植物光学实验室博士生莉莉·克莱内克表示，这种差异表明叶片处于压力之下，已无法有效调节自身温度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

高温的影响被证实是直接的

植物通过气孔调节叶片温度和气体交换。气孔是控制二氧化碳进入以及氧气和水蒸气释放的微小孔隙。研究人员推测，红杉在高温时会关闭气孔，以减少蒸发造成的水分流失，但这同时也限制了用于光合作用的二氧化碳进入。

额外的实验室试验显示，即使在水中、气孔保持开放时，叶片的光合作用也会随着温度升高而减弱。该研究于9月22日发表在《JGR Biogeosciences》期刊上，作者得出结论：高温直接限制红杉的光合能力，而不只是通过关闭气孔产生作用。同时，造成此类损伤不可逆转的临界点仍缺乏足够研究。

关注我们在