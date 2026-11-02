瑞典议会议长安德烈亚斯·诺伦表示，在第二次首相候选人投票后，他将把组阁谈判交给代理政府首脑、温和党领袖乌尔夫·克里斯特松。议会将就中央党领袖伊丽莎白·坦德·林格维斯特进行投票。正如《The Local Sweden》报道所称，该媒体预计议会不会支持她的候选资格。

投票规则

瑞典实行消极议会制：首相候选人无需获得多数赞成票，但不得有多数议员投票反对其担任首相。如果至少175名议员支持坦德·林格维斯特或弃权，她将成为首相。

这将是就政府首脑候选人进行的四次投票中的第二次。如果议会否决第四名候选人，议长将在与选举管理机构协商后确定特别选举日期。选举必须在第四次投票后的三个月内举行。

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克里斯特松的谈判

克里斯特松须于11月10日向诺伦汇报谈判情况。他可以宣布已达成协议、放弃组阁尝试，或请求更多时间。

据该媒体评估，这位温和党领袖将试图说服中央党加入政府，或支持由温和党和基督教民主党、并可能包括自由党参与的内阁。他还可能尝试说服右翼瑞典民主党放弃要求获得部长职位。

诺伦曾指出，如果克里斯特松未能获得足够支持，他不一定会将其提名提交第三次投票。在这种情况下，议长可能再次委托社会民主党领袖玛格达莱娜·安德松组建政府。

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