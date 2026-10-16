在美国，投资公司777 Partners的首席执行官兼联合创始人乔舒亚·万德承认参与了一项针对该公司债权人和投资者、金额达5亿美元的欺诈计划。777 Partners是澳大利亚廉价航空公司Bonza唯一的财务合作伙伴，该航空公司于2024年停止运营航班。

美国的指控

据ABC News Australia报道，美国当局去年指控万德实施了一项欺骗债权人和投资者的计划。调查由美国联邦调查局和国土安全调查局进行。

检察官表示，万德两次将同一批资产作为抵押品，使用虚构资产，虚假陈述公司的财务状况，并伪造银行对账单。据检方称，他指示777的员工以数字方式修改对账单，制造公司拥有数百万美元资金的假象，而这些资金实际上并不存在。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与Bonza的关联

美国检察官杰米·麦克唐纳表示，万德还将筹集的资金用于债权人不允许的用途，包括资助777旗下职业足球俱乐部的集合。该公司还拥有一家加拿大航空公司，并控制数家外国足球俱乐部。

Bonza总部位于澳大利亚阳光海岸，使用新的波音737飞机运营飞往区域目的地的廉价航班。在777 Partners陷入财务困境后，其飞机被收回，Bonza随即停止运营。Bonza前首席执行官蒂姆·乔丹拒绝发表评论；他未被指控有任何不当行为。澳大利亚企业监管机构ASIC决定不对Bonza的董事采取行动。

针对万德的两项指控中，每项最高可判处20年监禁。他还同意没收至少5亿美元的收益，美国当局认为这些收益来自该非法计划。万德将于2027年3月被判刑。

关注我们在