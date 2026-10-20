美国总统唐纳德·特朗普的政府允许投资者启动购买和改装受制裁油轮的程序，以便随后运输不受制裁限制的石油。美国能源部长克里斯·赖特10月19日在纽约举行的Citadel Securities活动上表示。

油轮改装

据The National报道，投资者将能够购买闲置的受制裁船只，对其进行维修并用于运输合法石油。赖特表示，这些船只将从所谓的“坏人船队”转入“好人船队”，并且今后将不再运输受制裁的石油。

这位部长表示，所谓的暗黑船队约有1,600艘油轮。他认为，数十艘或数百艘此类船只可能加入合法航运。

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对市场影响的评估

在霍尔木兹海峡长期关闭的背景下，这项倡议成为特朗普政府降低能源价格的措施之一。周一，布伦特原油价格下跌0.48%，至每桶109.3美元；西得克萨斯中质原油下跌0.61%，至每桶98.42美元。

分析公司Kpler认为，放宽对影子船队的限制将对创纪录的运费费率产生轻微影响。该公司估计，考虑到油轮船龄和所有权限制，在美国财政部外国资产控制办公室制裁名单上的约160艘船只中，只有24艘可能重返常规贸易。

赖特驳斥了这一过程意味着解除对运输来自俄罗斯这一侵略国、伊朗或其他遭美国施加限制国家的石油的船只的制裁这一观点。他表示，相关举措是将暗黑油轮转变为合法油轮。

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