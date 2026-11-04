美国天然气出口量攀升至历史最高水平：欧洲如何改变能源市场，谁从中获利

2026年10月，美国液化天然气（LNG）月度出口量创下有记录以来的第二高水平。 欧洲成为主要供应目的地，在供暖季来临之际，欧洲从美国采购的天然气量增加了近100万吨。

据路透社援引分析公司LSEG的消息称，全球高价、欧洲的需求以及美国生产能力的提升共同推动了出口增长。

这些数据背后是全球能源市场的大规模重组。在俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧盟开始逐步摆脱对俄罗斯天然气的依赖。 中东战争进一步加剧了风险，导致波斯湾地区的能源供应中断。

UA.News将深入分析：欧洲目前从美国进口了多少天然气？哪些公司从新的能源格局中获利？欧盟能否用美国天然气取代对俄罗斯天然气的依赖？

10月欧洲进口了多少美国天然气

据路透社援引LSEG的数据，2026年9月至10月，美国向欧洲供应的液化天然气从591万吨增至689万吨。 由此可见，当月输往欧洲的天然气增加了98万吨，增幅约为16.6%。

与此同时，输往亚洲的供应量从284万吨减少至273万吨。埃及接收了约68万吨液化天然气，而输往拉丁美洲的出口量则从53万吨增至68万吨。

另有约59万吨天然气从美国终端运出，但最终目的地尚未确定。这些货批可根据全球市场形势进行重新调配。

这是液化天然气相对于管道天然气的一大优势。液化天然气由油轮运输，在特定的合同条件下，油轮可以改变航线。这对交易商来说，创造了在价格更高的地区销售燃料的机会。

与此同时，此类交易的盈利能力取决于运输成本、船舶运费以及合同义务。

欧洲为何增加采购美国液化天然气

美国出口量的增长恰逢欧洲各国为2026–2027年供暖季做准备之际。随着俄罗斯管道供应的减少，欧洲对海运天然气进口的依赖程度显著增加。

为了接收这些天然气，欧盟各国扩建了再气化终端并签订了新合同。然而，即使基础设施发达，也无法保证燃料价格低廉，因为欧洲企业不得不与中国、日本和韩国的买家展开竞争。

国际能源署（IEA）在11月3日发布的《2026年全球天然气安全评估报告》中，警告了天然气储备不足及全球供应不稳定带来的风险。

据该机构评估，欧洲正以十多年来最低的天然气储气库充气率进入供暖季。这加剧了遭遇严寒或运输中断时的风险。

中东战事使局势更加复杂。2026年，军事冲突及霍尔木兹海峡航运受阻，限制了波斯湾地区（尤其是卡塔尔）的天然气出口能力。 美国液化天然气（LNG）已成为主要替代方案之一，因为美国可以绕过霍尔木兹海峡向欧洲供应天然气。

天然气价格为何上涨？欧洲如何与亚洲竞争

全球价格高企是美国出口增加的原因之一。10月，欧洲TTF价格指标和亚洲JKM价格指标的平均水平约为每百万英国热量单位（MMBtu）28美元。 这两个指标均处于2022年能源危机以来的最高水平之一。

这两项指标之间的价差影响着液化天然气运输船的航线选择。当亚洲买家出价更高时，部分液化天然气便会运往亚洲。 如果价格趋同，由于距离美国终端较近，欧洲方向的吸引力就会增强。

10月，价格差距有所缩小，这促使对欧洲的供应增加。 据国际能源署（IEA）估算，过去十年间，全球液化天然气贸易量增长了60%以上。其中一个主要因素是美国出口产能的扩大。

因此，亚洲的燃料短缺如今更迅速地影响着欧洲的价格，而欧洲采购量的增加则可能推高亚洲消费者的天然气价格。

美国如何成为最大的天然气出口国之一

就在十年前，美国才刚刚开始大规模出口液化天然气。如今，美国天然气行业已向数十个国家供应天然气。

这一增长的基础是天然气开采，特别是得益于页岩气田开发技术。与此同时，各公司还投入数十亿美元建设出口终端。

据美国能源信息署（EIA）数据显示，2026年上半年，美国液化天然气出口量平均为每日174亿立方英尺。 这一数字较上年同期增长了23%。

这一增长得益于新生产能力的投产以及现有企业的扩建。

其中关键项目包括路易斯安那州的普拉克明斯液化天然气项目（Plaquemines LNG）、得克萨斯州的科珀斯克里斯蒂液化天然气项目（Corpus Christi LNG），以及于2026年4月开始出口的黄金通道液化天然气项目（Golden Pass LNG）。 自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧洲已成为美国天然气的主要销往市场之一。出口规模的扩大使美国得以在国际能源市场上巩固其地位。

谁从美国出口增长中获利

出口增长为天然气生产商、终端运营商、国际贸易商和航运公司创造了更多机遇。 美国最大的液化天然气出口商之一是切尼尔能源公司（Cheniere Energy），该公司运营着路易斯安那州的萨宾帕斯（Sabine Pass）终端和得克萨斯州的科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）终端。

其业务主要基于长期合同。因此，全球价格的上涨并不总是意味着利润的相应增长：大部分天然气是按照预先商定的定价公式出售的。

美国市场的其他主要参与者还包括Venture Global、埃克森美孚（ExxonMobil）和卡塔尔能源（QatarEnergy）。得克萨斯州的Golden Pass LNG项目尤为具有代表性。 该项目由卡塔尔的卡塔尔能源公司（QatarEnergy）和美国的埃克森美孚（ExxonMobil）共同持有。据路透社报道，该项目10月装运了四批液化天然气，是9月装运量的两倍。

对卡塔尔能源公司而言，美国资产具有战略意义，因为在波斯湾航运受阻的情况下，这些资产有助于实现供应来源的多元化。

国际贸易商也可通过利用地区间的价格差异获利。但与此同时，此类贸易也伴随着风险，因为天然气价格和运输成本始终处于波动之中。

而对于欧洲的发电厂、化工企业及其他大宗用户而言，高价天然气意味着生产成本的增加。

欧盟为何放弃俄罗斯天然气

在俄罗斯全面入侵乌克兰之前，莫斯科曾满足欧盟约45%的天然气进口需求。其中大部分燃料通过管道输送，欧洲工业数十年来一直依赖这些供应。

2022年后，欧盟各国开始寻找替代合作伙伴，并扩建液化天然气（LNG）接收基础设施。

2026年10月6日，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩在欧洲议会发表演讲时强调，欧盟将继续减少对俄罗斯能源的依赖。

“如今，我们从俄罗斯进口的天然气比例已从45%降至12%，”冯德莱恩表示，并补充说欧盟正致力于完全停止此类供应。

2026年1月26日，欧盟理事会最终批准了关于逐步停止进口俄罗斯天然气的法规。 该文件规定，自2027年初起全面禁止进口俄罗斯液化天然气（LNG），自2027年秋季起全面禁止进口管道天然气。

塞浦路斯能源、贸易和工业部长迈克尔·达米亚诺斯在该决定通过后表示：“我们正在摆脱对俄罗斯天然气的有害依赖，并朝着建立自主的能源联盟迈出了重要一步。”

与此同时，对俄罗斯燃料的依赖尚未完全消除。据欧盟理事会消息，2025年俄罗斯仍占欧盟天然气进口总量的约13%。

要彻底摆脱对俄罗斯供应的依赖，就需要增加从替代出口国的采购量，并减少天然气消耗。

中东战争如何影响天然气市场

在发生大规模中断之前，卡塔尔曾是全球领先的液化天然气（LNG）出口国之一。其大部分产品通过霍尔木兹海峡运往亚洲国家。2026年战争升级后，该航线的航运受到严重干扰。

据国际能源署估算，2026年3月至10月期间，卡塔尔和阿联酋的液化天然气出货量同比减少了600亿立方米以上。

其他地区的生产商在一定程度上弥补了这一缺口。据国际能源署统计，3月至10月期间，波斯湾以外地区的液化天然气产量增长了约14%，即超过400亿立方米。

这弥补了供应减少量的约三分之二。北美的新增产能发挥了尤为重要的作用。 然而，未能完全弥补损失的供应量。国际能源署预测，到2026年底，全球液化天然气供应量可能减少约3%，这将成为有记录以来最大的年度降幅。

对于美国生产商而言，这种情况创造了新的机遇；而对进口国来说，则意味着额外的开支。

欧洲是否正在将对俄罗斯天然气的依赖转向对美国的依赖

从美国采购液化天然气量的增长，引发了人们对欧洲能源进口新结构安全性的质疑。一方面，美国天然气使欧盟得以弥补因俄罗斯供应中断而损失的大部分天然气。 另一方面，即使该供应商是政治盟友，过分依赖单一供应商仍会带来经济风险。

关键区别在于贸易机制。俄罗斯的管道天然气与特定的运输路线和基础设施紧密相连。而液化天然气则提供了更大的灵活性，因为欧洲的接收终端可以接纳来自不同国家的运输船。

但这并不意味着完全独立。如果全球市场出现短缺，欧洲买家将不得不开出具有竞争力的价格。

正因如此，欧盟正同步推进多国进口、替代性管道路线、可再生能源以及能效提升计划。

2027年的天然气价格将如何变化

未来形势将取决于中东战事的发展、新液化天然气项目的投产，以及欧洲和亚洲的天然气需求。 据美国能源信息署（EIA）预测，得益于新产能的投产，2027年上半年美国的液化天然气出口量可能增至每日187亿立方英尺。

与此同时，国际能源署警告称，波斯湾供应中断的影响可能持续数年之久。

在国际能源署11月的报告中，该机构估计，与此前预期相比，2026年至2030年全球液化天然气供应的总损失约为1500亿立方米。

这意味着，即使美国的新液化天然气接收站投入运营，也可能无法立即导致燃料价格大幅下降。

欧盟放弃俄罗斯天然气将催生对替代供应的额外需求。与此同时，美国、加拿大及其他国家产量的进一步扩大，可能会加剧供应商之间的竞争。

谁将最终从新的全球天然气市场中获益

10月份美国液化天然气出口数据表明，全球能源市场上的影响力格局正在发生变化。

美国将有机会增加出口收入，并巩固其在保障盟国能源安全方面的作用。天然气公司、终端运营商、贸易商和航运企业均可从国际贸易的扩大中获益。

欧洲正在减少对俄罗斯能源的依赖，并实现供应多元化。 然而，在天然气短缺的情况下，欧洲不得不为此付出更高的代价。对于那些没有足够财力购买昂贵液化天然气的国家来说，形势依然最为严峻。它们面临着在与欧洲和亚洲较富裕的消费者竞争中落败的风险。

尽管俄罗斯仍在向其他国家出口能源，但正逐渐失去部分传统的欧洲市场。关键问题不仅在于美国能向海外出售多少天然气。 更重要的是，生产规模的进一步扩大能否降低价格，并使全球能源市场对战争和供应中断具有更强的抵御能力。

对于欧洲而言，未来几年将是一场考验：它能否不仅成功更换天然气供应商，更能构建起真正多元化的能源安全体系。

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