美国国务院称，中国在台湾东海岸附近海域的行动“严重破坏稳定”。此前，路透社报道称，8月在这些水域首次发现已知的中国海上民兵船只，Channel NewsAsia报道。

美国国务院的立场

美国外交部门的一名发言人表示，美国对中国在台湾以东的活动感到担忧。他表示，中国在台湾和平管辖超过70年的海域声称拥有权限，正在加剧紧张局势，并破坏问题的和平解决。

华盛顿呼吁北京停止对台湾施压，转而与该岛经民主选举产生的当局进行有意义的对话。中国外交部没有立即回应置评请求。

东海岸附近的活动

中国将台湾视为其领土，自6月以来加强了在该岛东海岸附近的活动，使用海警船进行定期巡逻。台湾拒绝北京的主权主张。

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台湾官员认为，中国正在演练可能的海上封锁，动用军队、准军事和民间力量。台北将东海岸附近地区视为在发生封锁或冲突时从盟友获得补给的路线的重要区域。

台湾海巡署表示，海上民兵船只及其随行船只位于限制水域之外。中国海上民兵更常在南海争议地区被发现，由渔船组成，其船员接受训练并获得支持，以在争议水域活动，且经常与海警船一同行动。

6月，英国、法国、德国和美国曾对中国在台湾东海岸附近的活动表示担忧，认为这威胁地区稳定与航行自由。

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