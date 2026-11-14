美国国防部计划在欧洲保留比此前预期更多的军人。因此，该地区美军部队的缩减规模将小于预期。

彭博社援引消息人士的话报道了这一消息。

“特朗普政府将美国在欧洲各地的军人数量削减至约8万人，这一规模将小于欧洲各国领导人的担忧，”消息人士称。

此前，欧洲盟友曾担心美国可能会将驻军人数削减至2.5万人， 但现在缩减幅度可能较小，因为美国对北约框架内增加国防开支持积极态度，这些要求匿名的人士表示。

消息人士称，五角大楼领导层也意识到，美军在向中东地区投送兵力时，有多大程度上依赖部署在欧洲各地的部队——而中东地区与伊朗的战争仍在持续。

其中一位消息人士表示，盟国目前预计美军总兵力将减少约5000人。

最终决定权仍在唐纳德·特朗普总统手中，他曾多次批评欧洲盟友未在对伊战争中协助美国和以色列。

美军裁军的大部分将集中在德国，那里驻扎着美国在欧洲规模最大的部队。只要与俄罗斯接壤的国家愿意承担美军驻扎费用，东翼防线将得到加强。

五角大楼一名官员表示，该决定的审议仍在进行中，目前尚无法透露更多信息。

据彭博社报道，负责政策事务的国防部副部长埃尔布里奇·科尔比尚未向国防部长皮特·哈格塞特提交关于拟议调整的正式报告。

美国参议院称普京关于北约撤军的要求是荒谬的。

需要指出的是，普京此前曾提醒美国注意北约早在2021年就提出的最后通牒。

美国与伊朗开战的费用估计为471亿美元。

关注我们在