美国司法部要求华盛顿州当局暂缓处理从405人处收到的选票。联邦当局怀疑这些人在没有美国公民身份的情况下登记投票。有关方面建议，在州官员确认这些人有资格在中期选举中投票之前，不计入这些选票。

据《卫报》报道，该部门在致华盛顿州州务卿史蒂夫·霍布斯的信中称，已发现400多人在此前选举中投下的1500张选票。该州登记选民超过500万人，邮寄选票会寄给所有登记选民。

州政府的回应

史蒂夫·霍布斯表示，他正在审查司法部的请求。他的办公室指出，联邦机构提供的数据包含这405人中每个人最近一次参与投票的信息。根据这些数据，其中一人最后一次投票是在1994年。

西雅图代理美国检察官查尔斯·尼尔·弗洛伊德表示，已发现的405名选民可能只是更广泛问题的一部分。他说，名单中相当一部分是根据联邦官员最近与被怀疑不具公民身份者的接触而编制的。

弗洛伊德还表示，如果无法获取州记录，将很难证明存在非法投票。司法部要求提供地址、出生日期、驾照号码和部分社会保障号码。

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霍布斯表示，在大选前一周提出这样的请求，在他看来意在对结果播下毫无根据的疑虑。与此同时，司法部表示，可能会向该州提供另一份其怀疑不具公民身份者的名单。该部门还指出，其中一些人之后可能已获得美国公民身份。

加利福尼亚州和阿拉斯加州的案件

这是美国司法部本月在投票期间第三次直接向各州提出挑战。此前，该部门对加利福尼亚州提起诉讼，要求暂缓处理多达2万名联邦当局怀疑不具公民身份者的邮寄选票。在阿拉斯加州，另一宗诉讼旨在推迟认证选举结果，前提是现任共和党人未获胜。

在加利福尼亚州，一个联邦上诉法院合议庭听取了双方的论点，并对提出该要求的时机、其合宪性以及司法部的权限提出质疑。法院未就该部门要求的加速时间表作出裁决，而是将案件移交给下级法院。

洛杉矶县选举服务部门代表莫妮卡·弗洛雷斯在一份法庭文件中表示，联邦名单中抽取的200条记录包括已取消或不活跃的登记、没有投票记录的人，以及可能出生在美国的选民。

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