美国总统唐纳德·特朗普的政府正在审议一项关于解除对俄罗斯直接投资基金（RDIF）制裁的申请，该基金由基里尔·德米特里耶夫领导。

《纽约时报》援引一位未具名的美国官员的话报道了这一消息。

据该报消息人士称，美国财政部可能会取消针对该基金的限制，以改善与俄罗斯的关系。预计此举有助于结束战争。

提出解除制裁请求的发起人是RFPI负责人兼克里姆林宫特别代表基里尔·德米特里耶夫。 据该报报道，他在就俄罗斯向美国供应柴油的可能性进行谈判时提出了这一问题。当时，德米特里耶夫提议由他本人及该基金担任两国商业交易的中介。

该媒体援引的一位美国官员将德米特里耶夫描述为华盛顿与莫斯科之间谈判中一位有用的中间人。

美国财政部于2022年2月28日——即俄罗斯对乌克兰发动全面入侵四天后——对德米特里耶夫和俄罗斯直接投资基金（RDIF）实施了制裁。 当时，美国财政部将该基金称为弗拉基米尔·普京的“小金库”。

俄罗斯直接投资基金曾吸引国际投资者投资俄罗斯企业，并被用于扩大俄罗斯在海外的经济影响力。

来源：《纽约时报》

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，美国可能会继续放松对俄罗斯的制裁。 他将所谓的“柴油协议”（diesel deal）仅称为第一步，并表示此类决定无法迫使弗拉基米尔·普京停止战争。 此外，泽连斯基还批评了唐纳德·特朗普针对参议员林赛·格雷厄姆法案所作出的决定，该法案原本旨在加强对俄罗斯的施压。

俄罗斯独裁政权的特别代表基里尔·德米特里耶夫对美国总统唐纳德·特朗普决定暂停“格雷姆法案”中部分条款——即所谓的“地狱式制裁”——的效力表示欢迎。 这些条款旨在对俄罗斯实施限制措施。德米特里耶夫将美国领导人的这一举措称为“历史性时刻”。

10月16日，美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，暂停实施已故参议员林赛·格雷厄姆曾提议针对购买俄罗斯能源而实施的广泛关税、限制措施和制裁。

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