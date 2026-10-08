美国与缅甸军方当局启动直接谈判——Channel NewsAsia

美国总统唐纳德·特朗普的政府已与缅甸当局启动直接谈判。该当局由军方在2021年政变后组建。这意味着华盛顿改变了此前孤立缅甸将领的政策，Channel NewsAsia报道称，消息援引了美国官员及其他了解这些接触的人士。

内比都会议

美国负责情报和研究事务的助理国务卿迈克尔·万斯于9月15日和16日在首都内比都与缅甸领导人敏昂莱举行会谈。据该媒体消息人士称，此次会面的目标之一是争取美国商人亚当·卡斯蒂略获释。

卡斯蒂略曾任缅甸美国商会主席，于6月11日在仰光机场被拘留。他的支持者称，对他提出的指控是捏造的。他获释后未对案件情况发表评论，只感谢了特朗普总统。

美国和缅甸代表6月还在东京举行了会面，万斯参与了这些接触。据一名消息人士称，美国财政部、国土安全部和五角大楼的代表参与了谈判。

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诈骗中心与稀土金属

美国接触的主要方向之一是打击缅甸的诈骗中心。这些中心尤其针对美国公民实施“杀猪盘”和其他网络诈骗。据消息人士称，美国联邦调查局曾就网络犯罪问题直接与缅甸当局联系。

美国官员还讨论了获得缅甸大量重稀土金属矿藏的可能性，这些金属用于生产电动汽车和风力涡轮机。与此同时，这些矿藏中相当大一部分位于由反对军方当局的民族武装团体控制的地区。目前，中国是这些资源的主要进口国。

对敏昂莱的制裁仍然有效

敏昂莱仍因侵犯人权而受到美国制裁，其中包括2016年至2017年期间的大规模杀戮和驱逐数十万罗兴亚穆斯林，华盛顿已将其认定为种族灭绝。美国国务院表示，其就涉及美国利益的问题与缅甸各方保持接触，并提出结束暴力和释放政治犯的问题。

万斯访问后不到两周，缅甸军方对若开邦一个拥挤的市场发动空袭。据联合国人权官员称，超过50人死亡，另有数十人受伤。

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