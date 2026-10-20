美国国土安全部表示，依据临时保护身份（TPS）计划在美国境内的乌克兰人和苏丹人目前仍将保留免遭驱逐的保护。据《卫报》报道，约10.1万名乌克兰人和1800名苏丹人的TPS原定于10月19日到期。

保护期限尚未明确

国土安全部在书面声明中表示，在发布新公告之前，受乌克兰和苏丹临时措施涵盖的人员将继续获得保护。该部门称将适时宣布决定，但没有说明这一身份将持续多久，也没有说明何时作出最终决定。

国土安全部也未回应有关工作许可是否有效的询问。TPS通常赋予人们在保护仍然有效期间在美国工作的权利。

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乌克兰的TPS自2022年起生效

在俄罗斯联邦这一侵略国发动全面入侵后，乌克兰于2022年4月首次获得TPS。乔·拜登政府最近一次于2025年1月将该身份延长18个月，至2026年10月。

慈善组织Hope For Ukraine负责人尤里·博伊琴科称，政府的决定只是临时举措，未能解决这些人在美国永久居留的问题。他强调，乌克兰人无法安全返回家园。

苏丹TPS计划自1997年起生效，并因该国的武装冲突和政治不稳定而多次延长。据该报报道，唐纳德·特朗普总统的政府此前已终止来自13个国家的逾100万人享有的TPS，其中包括委内瑞拉、海地、洪都拉斯、尼加拉瓜、阿富汗和叙利亚。

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