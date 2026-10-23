美国称苏丹战争没有军事解决方案——《The National》

在瑞士日内瓦举行的苏丹问题磋商中，美国表示，该国战争没有军事解决方案。据《The National》报道，美国官员与27个国家的代表一同参加了第六次苏丹问题磋商会议。

呼吁达成人道主义停战

美国总统阿拉伯和非洲事务高级顾问马萨德·布洛斯表示，战争持续每天都给苏丹平民造成毁灭性损失，并威胁将不稳定局势扩散至整个地区。与会者呼吁冲突各方本着诚意行事，以实现降级、保护平民并就人道主义停战达成一致。

布洛斯支持五方机制的努力，该机制包括非洲联盟、阿拉伯国家联盟、联合国、欧盟和政府间发展组织。该组织旨在推动由苏丹人主导、可信且包容的政治进程。他表示，这些努力补充了美国与阿联酋、沙特阿拉伯和埃及参与的四方机制的接触，后者正寻求人道主义停战，作为迈向永久停火的一步。

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战争与人道主义危机

苏丹武装冲突于2023年4月在苏丹武装部队和准军事组织快速支援部队之间爆发。战事多次蔓延至邻国乍得。本周，苏丹西部边境附近的一次无人机袭击造成乍得4人死亡，至少14人受伤，瓦迪菲拉省一名官员表示。

根据联合国世界粮食计划署的数据，这场战争造成了世界上最大的人道主义危机之一：超过1400万人被迫离开家园，近2000万人面临饥饿。非洲民间社会团体呼吁苏丹允许国际核查人员调查有关苏丹武装部队使用化学武器的指控。据消息来源称，联合国指责交战双方犯有战争罪和侵犯人权行为。

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