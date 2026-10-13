美国向黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩保证，如果以色列总理本雅明·内塔尼亚胡没有对伊克利姆·图法赫与贾巴勒·里汉之间高地发动打击的借口，美国不会同意以色列扩大该国南部的安全区。Asharq Al-Awsat报道称，消息来自一名直接参与黎以谈判的政治消息人士。

该报消息人士表示，奥恩正与美国政府高级官员保持联系，并请求他们向内塔尼亚胡施压，以阻止安全区扩大。在美国支持的黎巴嫩与以色列军事会晤被推迟至以色列议会选举和美国中期选举结束后举行后，这位黎巴嫩总统的担忧加剧。

给真主党的信息

该报消息人士指出，美国作出保证的条件是不存在可能成为攻击这些高地借口的行动。这首先涉及真主党。由于奥恩与该组织的对话已暂停，总统正与议长、真主党盟友纳比·贝里讨论这一问题。

该消息人士称，黎巴嫩安全和军事机构已获得有关真主党为应对以色列可能在该地区发动进攻所采取预防措施的信息。该消息人士还认为，该组织不太可能率先违反停火协议，但指出，如果其阵地遭到攻击，它将被迫自卫。邻近地区居民担心，对抗会蔓延至利塔尼河以北的居民点；据该消息人士称，真主党在那里靠近住宅区修建了防御工事。

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载有炸药的卡车

据Asharq Al-Awsat报道，黎巴嫩内部安全部队在达赫尔·拜达尔查获了一批由卡车运往贝鲁特南郊的炸药。一名接近什叶派政治联盟的议会消息人士表示，真主党曾试图在不没收货物的情况下取回卡车，但安全和军事机构拒绝了。

根据该消息人士的说法，该组织解释称，原计划将炸药运往南部，以应对可能与以色列军人的对抗。黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆呼吁扩大调查。该报称，卡车司机及其同伴表示，这批货物是为贝鲁特南郊一名名为祖尔菲卡尔的人准备的。

该消息人士还将炸药被查获与黎巴嫩当局确立国家对武器的排他性控制的方针联系起来：首先是在利塔尼河以南，随后是在该国其他地区。

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