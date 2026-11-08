美国因一艘商船违反对伊朗的封锁而在阿曼湾对其发动了袭击

在美国军方对阿曼湾一艘商船发动袭击之前，该船的平民船员曾无视多次警告，并数次试图突破对伊朗的海上封锁。

该事件发生于11月7日星期六。 一架美军军机向悬挂圣基茨和尼维斯国旗的商船M/V Huda号船尾发射了弹药。此次打击导致该船瘫痪。

中央司令部（CENTCOM）表示，在发动袭击前，美军曾命令船员离开目标区域，但警告未被遵守。

据美方消息，该货船在驶入伊朗某港口后，曾试图驶离该区域水域。

美国中央司令部还通报了对伊朗海上封锁的执行情况。自7月以来，美军已将147艘商船改道，这些船只的船员均遵守了相关要求。 另有五艘商船因拒绝服从命令而被击沉。

美军中央司令部呼吁在伊朗近海或邻近水域航行的船员遵守美军发布的警告。

“建议所有途经伊朗近海或邻近水域的船员遵守美军关于封锁的警告，”该司令部强调道。

11月7日，中东司令部部队在阿曼湾使一艘商船瘫痪，此前该船的平民船员无视多次警告，并多次试图违反针对伊朗的海上封锁。 一架美军飞机向悬挂圣基茨国旗的“胡达”号（M/V Huda）货轮船尾发射了精确制导武器，在中央司令部部队命令船员撤离目标区域后，该船被击沉。这艘货轮在访问伊朗港口后试图驶离该地区水域。 在线阅读完整新闻稿：https://t.co/5wW1LqN1oW — 美国中央司令部 (@CENTCOM) 2026年11月7日

美国中央司令部（CENTCOM）在声明中透露了这一消息。

阿联酋国民警卫队海岸警卫队在阿曼湾一艘货轮发生火灾后，疏散了22人。船上所有人员均为阿拉伯国家公民，均已安全撤离。

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