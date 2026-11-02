德国选择党（AfD）在其新战略中，将重点从让德国退出欧盟和欧元区转向从内部改革这一联盟。TimesLIVE报道。

该党成立于2013年，当时民众对援助高负债欧元区国家的计划感到不满。AfD最初反对单一货币，随后将批评范围扩大至欧盟。该党凭借在移民问题上的强硬立场获得了最多支持。反对者和德国国内情报机构表示，该党的一些主张危险地接近于某些群体优于其他群体的观念以及仇外心理；AfD否认有关极端主义的指控。

欧盟改革战略

上个月，AfD共同主席爱丽丝·魏德尔在斯特拉斯堡的欧洲议会介绍了“欧洲新路线”战略。该战略与“主权国家欧洲”党团的盟友一同发布。文件将关注点从退出欧元区和欧盟转向修订条约，以建立一个联系较不紧密的联盟。

提议包括允许各国退出某些共同政策的机制，尤其是在国防开支和移民领域，以及更严格遵守预算规则。该战略保留了维持欧元的可能性。如果改革欧盟的尝试未能取得结果，德国未来的欧洲路线问题将被提议交由公投决定。

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党内争议

放弃欧元的问题对AfD而言仍存在争议。该党青年组织Generation Deutschland负责人让-帕斯卡尔·霍姆认为，强硬的反欧洲立场可能会使未来与总理弗里德里希·默茨所在的保守派基督教民主联盟合作更加困难，该党目前拒绝与AfD结盟。

霍姆还曾试图在8月的党代会上推动一项关于青年组织致力于欧洲理念的决议，但因支持不足而被撤回。他表示，欧元问题在党内引发的争议比倡议者预期的更大。

在9月萨克森-安哈尔特州的地区选举中取得历史性胜利后，AfD——该报道将其称为全国民调中最受欢迎的政党——似乎更接近在本十年末之前进入联邦政府。

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