克拉科夫市中心发生枪击事件：袭击者及两名受伤警察均已接受手术

在克拉科夫市中心向路人开枪的男子已接受了多次手术。目前他的病情稳定，但仍处于极度危急状态。 在抓捕袭击者过程中受伤的两名执法人员也已接受手术，目前病情已趋于稳定。波兰总理唐纳德·图斯克称这两名警察为英雄。

11月8日午夜过后，小波兰省省长办公室发言人公布了枪战参与者的伤情信息。

据其称，被捕的枪手已接受了多次手术。尽管生命体征已趋于稳定，但其状况仍极为危急。该男子目前正在医院接受医护人员的监护。

在抓捕袭击者过程中身中枪伤的两名警察也接受了手术。据最新消息，这两名执法人员的状况均已稳定。

此前有报道称，其中一名警察身中三枪，伤势被评估为极重。另一名执法人员也遭受了枪伤。

波兰总理唐纳德·图斯克公布了与袭击者发生枪战的两名警员的姓名。他们是高级警员雅库布·库利克和阿图尔·莫兰斯基。

波兰政府首脑称他们是真正的英雄。他表示，这两名警察冒着生命危险，很可能挽救了许多人的生命。

“他们不顾可能丧生的风险，很可能挽救了许多人的生命，”图斯克在社交媒体上写道。

总理还祝愿受伤的执法人员早日康复。

雅库布·库利克受伤后，他所在的志愿消防队战友们呼吁市民献血。 据Radio Bielsko报道，这名警察此前曾在比尔斯科-比亚瓦的第18空降突击营服役，随后转入警察部队。

针对库利克，方面特别发布了对AB Rh+血型捐献者的需求。

路透社及波兰媒体均报道了这一消息。

袭击发生于11月7日15:00左右，地点在克拉科夫的主市场广场。一名男子在驾驶汽车时向路过的行人开枪。随后，他继续在市内行驶，执法部门随即展开追捕。

波兰内政部长马辛·克维夫斯基表示，警方在接到首起枪击报告约三分钟后开火还击。交火过程中，袭击者受伤并被捕，随后被送往医院。

据官方数据，此次袭击造成6人死亡——4名女性和2名男性。另有15人受伤。遇难者中包括一名英国公民。

波兰执法部门正在继续调查。调查人员正在查明袭击者的作案动机，核查其可能的关联以及犯罪准备的具体情况。波兰国内安全局和军事反情报局已参与调查工作。

回顾此前，在波兰克拉科夫市中心广场，一名持枪男子枪杀了6人。警方向其开枪并将其逮捕。

在波兰克拉科夫，市场广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表举行会议后宣布，11月8日和9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

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