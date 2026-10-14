澳大利亚联邦法院认定，联邦政府关于保护新南威尔士州布莱尼附近McPhillamys金矿项目用地400公顷的决定无效。据ABC News报道，时任环境与水资源部长谭雅·普利伯塞克于2024年作出的这一决定，叫停了价值约10亿美元的金矿开发项目。

法院认定该声明无效

Regis Resources公司于2024年8月对部长的决定提出质疑。保护声明尤其涵盖了该公司计划建设采矿废弃物尾矿储存设施的区域。该金矿项目于2023年获得批准。

普利伯塞克表示，该声明旨在保护贝卢布拉河的源头和泉眼，尾矿储存设施可以建在其他地点。Regis Resources则称，该决定涉及场地中至关重要的部分，使项目在财务上不可行。

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该事项将被重新审议

法官詹姆斯·斯特利奥斯认定，与Blue Banded Bee历史有关的信息实际上构成了一项新的申请。该申请本应提交给政府报告人审议，并进行公众咨询。因此，法院认为，部长在没有适当授权的情况下作出了该声明。

法官强调，该裁决并未对有关该地区文化重要性，或其遭受破坏或亵渎威胁的主张作出实质性评估。2020年，维拉尤里族长老纳里·雷诺兹提交了保护该地块的申请，Wiradyuri Traditional Owners Central West Aboriginal Corporation对此表示支持。

法院裁定将该事项发回联邦环境与水资源部长默里·瓦特重新审议。各方必须在10月27日前提交有关诉讼费用的书面立场。Regis Resources在其2026年报告中表示，替代尾矿储存设施的工作已取得重大进展，公司计划在2028年上半年就McPhillamys作出最终投资决定。

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