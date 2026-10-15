十多年前，澳大利亚一家家庭法院在法院庭审记录数据未经法院事先批准即可在印度访问后，未采取实质性行动。据ABC新闻报道，Auscript前全国经理保罗·卡特布什于2014年12月就此事向联邦法院和澳大利亚联邦警察报案。

当时，Auscript为两家法院提供庭审记录转录服务。家庭法院将该公司未披露数据离岸外包描述为“技术性、轻微且不重要的违规”，无需采取重大行动。

印度试点项目

两年后，法院对卡特布什的公共利益披露作出回应。家庭法院在2016年的一封信中表示，合同并未包含禁止Auscript在境外开展工作的明确条款。与此同时，合同规定，未经法院事先批准，该公司不得将信息转移至澳大利亚境外，也不得向境外人员提供访问权限。

法院还证实，Auscript曾披露在印度开展了一项受控试点项目，持续约七个月。该公司称，测试期间音频文件以加密形式传输，并在48小时内删除；该项目因转录质量不足而被终止。

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负责监督Auscript向印度传输数据项目的卡特布什表示，他认为该行动持续时间超过七个月。据他称，约有十名Auscript员工和设备被派往印度，他每周都与一名协助项目运作的印度会计师沟通。

新事件与调查呼声

今年早些时候，在Auscript之后接手该合同的VIQ Solutions允许在印度访问高度敏感的法院文件，违反了其与澳大利亚联邦签订的合同。ABC报道此事后不久，该公司进入清算程序，其业务也随之停止。

联邦巡回和家庭法院的一名发言人表示，现任管理层在ABC提出问询前并不知道这份历史通信及相关情况。法院强调，目前不允许从境外访问与庭审记录相关的数据，并禁止在境外管理此类数据。

影子总检察长迈克莉娅·卡什呼吁进行法证审计，并在必要时将审计范围扩大至往年。参议员戴维·舒布里奇也支持展开独立调查，以查明法院管理层究竟知道什么，以及何时得知此事。

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