巴西高等选举法院10月13日裁定，竞选帖文中将参议员弗拉维奥·博索纳罗与银行家丹尼尔·沃尔卡罗联系起来的部分图片可以传播。与此同时，法院维持了对声称博索纳罗据称属于有组织犯罪的禁令。The Rio Times报道。

关于帖文的裁决

博索纳罗所属的自由党对劳工党联邦议员林德伯格·法里亚斯和罗热里奥·科雷亚提起诉讼。6月，他们在Instagram上发布了由12张图片组成的轮播帖，标题涉及弗拉维奥·博索纳罗与有组织犯罪的联系，并发布了一张将他称为犯罪团队“教练”的拼图。

6月，报告法官安德烈·门东萨在一项临时裁决中下令删除两则帖文。他认为，这些发布超出了政治批评的范围，因为它们在没有最低限度事实依据的情况下将博索纳罗与犯罪联系起来。

在10月13日的庭审中，法官们一致支持弗洛里亚诺·德·阿泽维多·马尔克斯法官的做法：将基于已公开事实的图片与包含直接犯罪联系主张的图片区分开来。原始形式的轮播帖将继续无法访问，但获准的图片可以单独重新发布。

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有关沃尔卡罗的材料

获准的材料包括一张提及2025年录音的图片，录音中弗拉维奥·博索纳罗向沃尔卡罗要钱。据CNN Brasil报道，这段谈话涉及为讲述该参议员父亲、前总统雅伊尔·博索纳罗的电影《黑马》筹资。

丹尼尔·沃尔卡罗曾是Banco Master的控股股东，该银行倒闭的情况正在巴西利亚接受调查。法院并未认定这些材料涉及不当行为。法院还允许单独传播有关阿德里亚诺·达·诺布雷加的图片，他是一名准军事组织成员，于2020年被杀；以及有关两名被控敲诈警察的图片。达·诺布雷加的母亲和姐姐曾在博索纳罗位于里约热内卢州立法议会的前办公室工作。

对双方竞选活动的禁令

同一天，法院撤销了一则针对总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的广告，其中称他是PCC和红色司令部组织的“保护者”和“朋友”。法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯表示，可以复述原始言论，但不能以造成存在犯罪联系印象的方式呈现。

该裁决在定于2026年10月25日举行的总统选举第二轮投票前12天作出。努内斯·马尔克斯还表示，与上次选举同期相比，选举诉讼数量增加了217%。

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