法院允许北卡罗来纳州限制邮寄投票——The Hill

美国北卡罗来纳州一名联邦法官允许该州保留在11月选举前实施的更严格邮寄投票规则。法院认为，现在更改程序已经太晚，因为投票实际上已经开始，The Hill报道。

法院的理由

裁决指出，原告提交动议的时间太晚。法院还援引美国最高法院的立场，即下级法院通常不应在投票前夕更改选举规则。

州选举委员会在9月开始寄送选票前不久更新了规则。如果签名与选民申请中列出的姓名不一致，选票可能被认定无效。县级选举工作人员还被指示，如果内信封未妥善封好，则不得计入选票。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

反应与选举背景

北卡罗来纳州州长、民主党人乔什·斯坦在选举委员会作出决定后称，这些改变是“对选民的一记耳光”，并表示它们绕开了州法律。

该州将举行数场引人注目的国会选举，其中包括一个空缺席位的美国参议院选举。据无党派预测机构Decision Desk HQ估计，民主党人、前州长罗伊·库珀击败共和党人迈克尔·沃特利的概率为84%。

NBC News的分析显示，北卡罗来纳州民主党人申请邮寄选票的数量比2022年这一阶段低40%。根据NPR、PBS News和Marist在9月进行的一项民调，60%的民主党人相信美国邮政服务能够及时递送选举邮件；2024年这一比例为86%。

关注我们在