欧盟法院在一宗涉及波兰兹罗提计价抵押贷款的案件中裁定，WIBOR参考指数上涨没有上限这一事实本身，并不会使有关浮动利率的合同条款构成不公平条款。正如RMF24报道，对具体合同条款的最终评估应由国家法院在考虑案件全部情况后作出。

克拉科夫法院提出的问题

欧盟法院是就克拉科夫地区法院提出的先决问题作出该裁决的。这些问题涉及以波兰兹罗提计价、利率取决于WIBOR的浮动利率抵押贷款。

借款人称，银行没有充分解释WIBOR的确定机制，也未告知其上涨不存在上限。他认为，因此自己无法恰当评估金融风险。

欧盟法院指出，浮动利率以WIBOR和银行利差为基础的合同条款，可以接受对其潜在不公平性的审查。即使利率确定方式总体上受到国家立法规范，仍可进行这种审查。

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银行的信息告知义务

如果此类条款涉及合同的主要标的，国家法院必须核查该条款是否表述清晰、易于理解，以及银行是否已适当告知消费者贷款条件，尤其是其成本。

在评估时，法院必须查明银行是否秉持诚信行事，以及该条款是否造成双方权利和义务的重大失衡并损害消费者利益。欧盟法院强调了第2014/17号指令中有关告知客户要求的重要性。

对于没有固定上限的浮动利率贷款，银行必须警示利息大幅上升的风险。特别是，银行必须提供一项按至少20年期间内的最高利率，或按可获得数据的最长期间内的最高利率计算的实际年利率补充示例，并警示贷款总成本可能发生变化。

在审理的案件中，法律规定的最高利息额度与波兰国家银行的参考利率挂钩，因此贷款利率没有固定的上限。同时，欧盟法院指出，欧盟法律并不要求为浮动利率设立此类上限。

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