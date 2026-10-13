菲律宾弹劾法庭批准了控方的请求，撤销了对副总统莎拉·杜特尔特的两项指控。加上此前已撤回的受贿指控，该案仅剩有关未申报资产的指控。Channel NewsAsia报道称。

撤销了哪些指控

检察官请求法院撤销有关不当使用资金的指称，以及威胁杀害总统费迪南德·马科斯的指控。上周，他们还提出动议，要求撤销受贿指控。

主持法庭的参议员弗朗西斯·埃斯库德罗在批准该动议时表示，第1、第3和第4项将不再列入弹劾条款，也不会交由法庭成员投票作出裁决。

唯一的指控

有关未申报资产的指控仍在审理中。控方称，杜特尔特没有申报其全部资产，尽管菲律宾官员必须每年提交相关申报。首席检察官格维尔·路易斯特罗表示，现有证据足以单独审理这一项指控。

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辩护律师希拉·西松称该决定完全不公平，并指出检察官已在针对该副总统的案件中出示了14名证人。

可能的后果

前总统罗德里戈·杜特尔特之女莎拉·杜特尔特，数月来一直在菲律宾参议院接受弹劾程序审理。若她在唯一剩余的指控上被判有罪，可能将永久失去担任选举职位的资格，并危及她参加2028年总统选举的可能性。

上个月，拥有24个席位的参议院通过了判定杜特尔特有罪所需的较低投票门槛：它将宪法规定的获得全体参议员三分之二支持，解释为能够参与程序的成员中三分之二支持。据该媒体报道，现在作出有罪裁决需要14票。

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