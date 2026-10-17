巴基斯坦联邦宪法法院裁定，轻微或较轻的违法行为不能永久剥夺一个人进入公共服务部门的机会。法院支持白沙瓦高等法院的裁决，后者要求开伯尔-普什图省当局审议一名警察警员职位申请人的资格。

据《论坛快报》报道，该候选人此前因涉嫌违反《巴基斯坦刑法》第285条和第286条被判有罪。这些条款涉及对火源、易燃材料或爆炸物的疏忽处理。该候选人认罪后被处以500巴基斯坦卢比罚款。

后果的相称性

这份由阿里·巴卡尔·纳贾菲法官撰写的四页裁决指出，在确定定罪的长期后果时，应考虑违法行为的性质、当事人对犯罪行为的态度以及再次违法的可能性。法院没有在案件材料中发现表明该候选人是惯常违法者的证据。

法院还指出，认罪可能是为避免不必要占用法院时间而达成协议的结果，有时也可能表明悔意。同时，这种认罪的后果必须与违法行为相称，且不得导致终身禁止从事公共服务工作。

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案件材料中没有证实，在根据1898年《刑事诉讼法》第243条达成协议之前，候选人已被适当告知认罪的长期后果。法院也未看到足够理由将该判决视为其获任公共服务职位的永久障碍。

警察候选人的要求

联邦宪法法院承认，在警察招录过程中，必须认真评估候选人的品行和适任性。1934年《警察规则》规定，新招募人员必须具有良好声誉。

同时，法院强调，仅在FIR中记录的违法行为指控，如未随后提出指控或作出定罪判决，仍然只是一项指称。这类指称有时可能源于个人恩怨或其他动机，因此，调查结果和调查人员的结论对于评估候选人至关重要。

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