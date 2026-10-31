美国哥伦比亚特区联邦法院驳回了美国透明度活动人士阿伦·格林斯潘的动议。格林斯潘请求获准向尼日利亚总统博拉·蒂努布及游说公司DCI Group提问。该请求涉及在一宗根据美国《信息自由法》（FOIA）获取政府文件的案件中，对法律研究网站PlainSite的涉嫌网络攻击。

法院认为，拟议的证据开示与涉及美国联邦调查局和美国缉毒局的核心FOIA案件关联不足，Premium Times Nigeria报道。

关于涉嫌攻击的请求

9月，格林斯潘请求法院允许他向蒂努布发送四个有关针对PlainSite的涉嫌拒绝服务攻击的问题。他称，尼日利亚总统、其政府或据称代表他们行事的人员，包括DCI Group AZ, LLC，均未否认参与这些攻击。

与此同时，格林斯潘提交的文件并未证实蒂努布或DCI Group实施了这些攻击，也没有包含确定责任人的证据。蒂努布的代表在反对该动议时表示，没有独立证据证实这些涉嫌攻击。

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法院还驳回了格林斯潘要求在不经审判的情况下作出裁决的动议、非本案当事人卡尔·冯·巴滕提交法庭之友意见书的请求，以及格林斯潘要求法院认定事实的请求。

围绕美国机构材料的争议

格林斯潘和尼日利亚记者大卫·洪德因于2022年至2023年向美国当局提出请求，要求获取与蒂努布和阿比奥敦·阿格贝莱有关的记录。这些请求涉及美国联邦调查局、缉毒局、美国国税局以及美国伊利诺伊州和印第安纳州联邦检察官办公室联合调查的材料。

联邦调查局和缉毒局提供了399页材料，其中部分内容依据美国法律规定的豁免条款被隐去。8月28日，联邦调查局将有关其1993年调查的单独文件提交给法官贝里尔·豪厄尔进行不公开审查，因此这些文件既不向格林斯潘也不向公众开放。

蒂努布反对披露部分调查材料，理由是其中可能包含机密税务和执法信息，以及隐私权问题。联邦调查局和缉毒局也以保护大陪审团材料、机密消息来源、调查方法和个人数据为由，说明隐去部分数据的合理性。

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