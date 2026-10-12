尼日利亚拉各斯州伊科伊高等法院驳回了多专科医院Euracare运营方提出的申请，该申请要求停止对作家奇玛曼达·阿迪契及其丈夫伊瓦拉·埃塞格21个月大儿子恩卡努·阿迪契-埃塞格死亡事件的验尸官调查。

据Premium Times Nigeria报道，法官艾沙特·奥佩桑沃裁定，仅因缺少孩子的遗体，并不妨碍验尸官查明死亡情况。法院还指出，验尸官调查旨在查明事实，并非确定罪责或追究任何人责任的刑事或民事程序。

医院的论点

运营Euracare Multi-Specialist Hospital的Eurapharma Care Services Nigeria Limited公司称，恩卡努遗体被火化，使尸检无法进行。医院认为，在这种情况下，调查可能会建立在推测之上。

该医疗机构还反对证据提交顺序；按照这一顺序，其医务人员应先于其他参与者作证。Eurapharma代表泰沃·奥西皮坦称，在家属提供支持医疗过失指控的证据之前，医院不应提交自身证据。

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儿童死亡的情况

恩卡努于1月7日在Atlantis Paediatric Hospital接受治疗后死亡，随后他从该院被转诊至位于拉各斯维多利亚岛地区的Euracare Multi-Specialist Hospital。孩子的父母表示，医疗过失可能导致其死亡，尤其对镇静、供氧、病情监测以及医院的紧急应对表示担忧。

Euracare否认存在违规行为，坚持称医务人员按照标准程序行事，且孩子被送至该机构时已处于危急状态。今年3月，医疗和牙科调查委员会暂停了该医院医疗主任及两名医生的职务，并认定存在医疗过失的表面证据。该决定并非对责任作出的最终结论。

6月，法院在审理Eurapharma申请期间暂时中止了验尸官调查。法院的新裁定为调查继续进行扫清了道路。

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