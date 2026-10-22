在莫斯科，侵略国俄罗斯的莫斯科市法院驳回了政治分析人士亚历山大·基涅夫针对强制措施提出的上诉，并决定将其继续羁押在审前拘留中心，至少至11月24日。基涅夫被控企图贩卖大批毒品，他否认有罪。《莫斯科时报》报道了法院的这一决定。

这名政治分析人士上个月在莫斯科的公寓内被拘留。随后，他因骨折和其他伤势在莫斯科一所审前拘留中心住院。审理上诉期间，基涅夫通过视频连线参加庭审，他的腿打着石膏。

关于残疾风险的声明

辩方要求将羁押改为软禁或其他强制措施。律师薇拉·贡恰罗娃向法院表示，如果得不到适当医疗救助和拐杖，基涅夫可能会落下残疾。法院驳回了该请求。

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案件情况及基涅夫的活动

该刑事案件的细节尚未公开。若被判有罪，基涅夫可能面临最高20年监禁。

基涅夫自20世纪90年代起担任政治顾问，其中包括参与自由派政党“亚博卢”的竞选活动。他还与独立政治组织合作，其中包括已被解散的选举监督运动“戈洛斯”。被捕前，基涅夫曾评论9月18日至20日举行的国家杜马选举，并认为投票率及对“统一俄罗斯”党的支持率低于官方公布的结果。

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