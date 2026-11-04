纽约法院暂时叫停驱逐阿富汗人——《印度教徒报》

美国纽约联邦法官瓦莱丽·卡普罗尼暂时阻止了唐纳德·特朗普总统政府将被拘押在美国境内的阿富汗公民驱逐至阿富汗或巴基斯坦的计划。据《印度教徒报》报道，她于2026年11月3日作出这一裁决，此前人权倡导者和数十名美国国会议员警告称，被驱逐者面临遭受迫害、酷刑或死亡的风险。

该法官的命令将持续至2026年11月7日星期六。该命令要求官员遵守政府向法院提交的声明：美国移民和海关执法局至少在本周末之前，没有将阿富汗公民驱逐至阿富汗或巴基斯坦的包机或商业航班。

人权倡导者和国会的担忧

11月2日，来自加利福尼亚州的民主党籍众议员斯科特·彼得斯以及另外65名众议院和参议院议员，向国务卿马尔科·鲁比奥和国土安全部长马克韦恩·马林致信。立法者表示，让弱势群体返回可能使他们遭受迫害、酷刑或死亡。

人权组织也警告说，可能会遭到“塔利班”的报复。根据Human Rights First和AfghanEvac的数据，在收到ICE通知后，超过80名被拘押的阿富汗人联系了这些组织。其中包括女性、一名警察、宗教少数群体成员，以及亲属曾在美军服役的人士。组织表示，他们中的大多数人因遭受迫害而离开阿富汗，且没有法律代理人。

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经由巴基斯坦的航班计划

根据美联社查阅的法庭文件，美国计划通过从路易斯安那州飞往巴基斯坦的航班驱逐阿富汗移民。该州设有ICE拘押和处理中心。

在法院命令签署前，阿富汗外交部副发言人齐亚·艾哈迈德·塔卡尔对有关美国拟将阿富汗人转送至巴基斯坦的报道表达严重关切。他呼吁美国当局在作出决定时考虑这些人的权利和合法诉求。

Human Rights First难民和移民权利政策主任萨维特里·阿维表示，被遣返阿富汗的人面临任意拘押、处决、公开鞭刑和出于报复动机的暴力。她表示，阿富汗妇女和女孩还面临接受教育、就业以及公开表达意见的机会受到系统性限制。

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