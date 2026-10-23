波兰华沙沃拉区法院责令检方重新审查涉及Caritas Polska前主管、神父马尔钦·伊日茨基的案件。Interia对此报道。法院指出此前对证据的评估存在不足，裁定补充案件材料并重新进行分析。该裁定已生效。

另一名神父的陈述

据该媒体报道，华沙-布拉格教区法院在一名认识当时Caritas Polska主管的神父向其反映后，向检方提交了有关伊日茨基案件的报案材料。他称，2021年11月，伊日茨基邀请他前往华沙。这名神父住在Caritas酒店，主管的公务住所也在那里。

报案人说，在两人饮酒的晚餐后，他开始失去意识。据他所述，他被下药，随后遭到性利用。他还称，次日早晨伊日茨基曾试图联系他并道歉；其中一次谈话的录音被作为案件证据提交。

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此前终止调查程序

伊日茨基向检方提出了另一种说法。起初他表示不记得发生了什么，但在第二次讯问时称自己回忆起了细节。据他所述，这名熟人据称曾带着一个身份不明的小瓶子去洗手间。伊日茨基还推测，报案人可能因被承诺但未获得担任其副手的职位而感到不满。

约一年半后，检方终止了调查程序，称没有明确数据能够证实实施了被禁止的行为。伊日茨基未被提出指控。报案人对这一决定提出上诉，此后法院指出，部分证词的评估不当，未将包含该男子健康状况信息的文件纳入案卷，也未考虑向他提供精神病学和心理援助人员的证词。

马尔钦·伊日茨基于2024年6月被撤销Caritas Polska主管职务。当时并未公开宣布这一决定的原因。

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