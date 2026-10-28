波士顿联邦法官朱莉娅·科比克暂时叫停了美国总统唐纳德·特朗普政府的一项规定。该规定仅给予难民10天时间，对终止其合法身份的决定提出申诉。该命令将持续至11月6日，以便另一名法官审议是否对该政策实施更长期的禁令，The Hill报道。

申诉期限缩短

美国公民及移民服务局（USCIS）于10月14日实施了这项新规定。该规定将对取消合法身份通知作出回应的期限从30天缩短至10天。美国国土安全部估计，这项变化可能影响多达18.6万名难民。

USCIS发言人扎克·卡勒表示，这起诉讼是毫无依据地试图阻碍政府执行移民法的努力。他还称，该机构发现乔·拜登政府时期对申请人的审查程序有所放宽，而国土安全部正在加强管控，以确保只有依法有资格的人才能获得难民身份。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

难民和维权团体提起诉讼

难民权利保护团体以及来自阿富汗、哥伦比亚、埃塞俄比亚和伊拉克的四名难民在马萨诸塞州提起诉讼。他们指控政府非法限制难民获得绿卡的机会，同时简化剥夺其身份的程序。

原告对三项政策提出质疑，其中包括对拜登担任总统期间获准进入美国的难民进行更广泛审查。11月，移民官员被命令重新审查这些人，而绿卡申请的审理被无限期暂停。原告认为，这使难民陷入法律不确定性：他们无法获得永久居留权，并且面临在没有适当机会对决定提出异议的情况下失去身份的风险。

科比克法官的命令并不涉及更广泛诉讼的实体问题，也没有阻止对难民的审查或暂停审理绿卡申请。此后，被指定审理该案的法官将决定是否延长对10天期限规定的暂停。

关注我们在