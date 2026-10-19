2026年10月18日，阿尔及利亚一家刑事法院以非法进口和销售144公斤合成毒品——约23.5万片摇头丸——判处两名男子死刑。据The Rio Times报道，这是该国依据2025年7月通过的打击毒品贩运法在两周内作出的第二项死刑判决。

案件情况

据阿尔及利亚国家广播电台和《Echorouk》报报道，达尔贝达初审法院审理了涉及该网络8名成员的案件。检方要求对所有涉案人员判处死刑。其他被告被判处10年及以上有期徒刑，或被宣告无罪。

指控涉及作为跨国有组织团伙成员进口、运输、储存和销售精神药物及合成物质。两名被定罪者还因洗钱和严重走私受审，检方认为这些行为危及公共健康。

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调查始于2025年8月11日，当时警方在德利易卜拉欣区德卡尔森林附近拦下一辆挂有外国牌照的Seat Ateca汽车。执法人员在车内发现4,965片摇头丸。据《Echorouk》报道，随后在谢拉加区进行的搜查中，查获48个包裹，内含140.6公斤摇头丸、430克可卡因和1,307万阿尔及利亚第纳尔现金。

新法下的第二项判决

10月5日，同一法院判处9人死刑，其中6人为缺席判决。该案涉及113公斤可卡因和超过22.5万片普瑞巴林。

2025年7月1日颁布的第25-03号法律规定，对大规模非法毒品交易可判处死刑。与此同时，阿尔及利亚自1993年以来一直维持暂停执行死刑判决的政策。摇头丸案中的被定罪者可以对初审法院的裁决提出上诉。

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