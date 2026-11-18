巴格达卡尔赫刑事法院以加入“伊斯兰国”（ISIS）组织为由，判处6名法国公民无期徒刑。据《The National》报道，该决定于11月18日作出，属于对47名法国人案件审理的一部分；这些人于2025年7月从叙利亚东北部被转移至伊拉克。

法院考虑了认罪情节

法官穆罕默德·萨勒曼表示，案件中的证据足以认定这些男子犯有属于恐怖组织的罪行。他说，该罪行可判处死刑，但由于被告认罪，刑罚被减轻。

根据伊拉克法律，无期徒刑等同于20年监禁。此类判决还将在30天内由最高上诉法院自动复审。听证会有辩护律师和法国驻伊拉克大使馆代表参加。

托马斯·巴努安在被判刑者之列

6名被判刑者之一是45岁的托马斯·巴努安，该媒体称他是47名法国人中极端主义运动的长期成员之一。在11月1日的听证会上，他承认犯有加入ISIS以及参与危及公共安全和民众生命的恐怖活动罪。

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巴努安告诉法庭，他在2014年初前往叙利亚前皈依了伊斯兰教。他起初身处拉塔基亚省，据他所说，他在那里以“阿布·艾哈迈德·法兰西”的化名接受宗教和军事训练。随后，他被调往拉卡Al Hayat媒体中心的翻译部门，该中心是ISIS主要宣传机构之一。2017年12月，巴努安在靠近伊拉克边境的哈塞克被库尔德武装拘捕。

涉及法国人的案件中已有16人被判刑

在最新裁决后，47人小组中被判刑的法国公民人数增至16人。10月27日，同一法院判处7名法国人：其中6人被判无期徒刑，另1人被判15年监禁。10月29日，另有3名被告被判无期徒刑。

伊拉克最高司法委员会称，在美国主导的转移行动期间，伊拉克当局接收了5704名涉嫌与ISIS有关联的嫌疑人，他们来自61个国籍群体，并将其交由审判。

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