在美国，最高法院大法官索尼娅·索托马约尔和尼尔·戈萨奇批评了因非法再次入境而对墨西哥公民赫苏斯·埃雷拉-萨拉萨尔进行的重复刑事起诉。据《国会山报》报道，他们指出这存在严重的宪法问题，并质疑这种做法是否符合禁止双重追诉的规定。

最高法院未受理此案

10月13日，最高法院拒绝审理埃雷拉-萨拉萨尔的上诉，以及数十起其他上诉。索托马约尔和戈萨奇同意不应受理此案，因为该男子已经被驱逐出美国。同时，他们表示希望该案的情况并不具有典型性。

在戈萨奇联署的声明中，索托马约尔呼吁法院今后避免造成宪法荒谬的情形，并充分适用美国宪法中禁止双重追诉条款所提供的保障。

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两次因非法入境被定罪

根据法院文件，埃雷拉-萨拉萨尔于2020年首次在得克萨斯州被发现，并因非法再次入境被判处监禁。后来，在他获释后仍处于监管之下、且必须在执法部门控制下留在美国境内时，他在俄克拉何马州被发现。该男子在那里第二次因非法再次入境被定罪。

埃雷拉-萨拉萨尔服完了两项刑罚，并于2024年被驱逐出美国。他主张，第二次起诉违反了美国宪法第五修正案。然而，美国第十巡回上诉法院未发现存在违法，称两项定罪涉及不同的违法行为。

索托马约尔和戈萨奇指出，当一个人因持续且未中断的行为被定罪时，判例和禁止双重追诉的逻辑都强烈反对仅因时间标记不同，就针对同一行为提出新的指控。

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