2026年11月10日——土耳其阿塔图尔克纪念日：上午09:05，全国陷入静默

每年11月10日，土耳其都会纪念穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克——土耳其共和国的缔造者及其首任总统。 1938年的这一天，他于上午9点05分在伊斯坦布尔逝世，自那时起，全国会在这一时刻停下脚步，进行两分钟的默哀。 纪念活动在土耳其各地举行，对阿塔图尔克的纪念活动会持续整个特别主题周。

阿塔图尔克纪念日源于他的逝世日期。1938年11月10日，穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克在伊斯坦布尔的多尔玛巴赫切宫逝世，享年57岁。 死因是长期患病，导致他的健康状况逐渐恶化。 总统去世的消息对国家而言是一件大事，因为他不仅是国家元首，也是奥斯曼帝国解体后决定国家发展方向的主要人物之一。

首批大规模纪念活动于1939年11月10日举行——即阿塔图尔克逝世一年后。自那时起，这一天便成为每年纪念他的日子。起初，这些仪式主要带有哀悼性质。 各城市聚集了政府官员、军人、社会名流和普通市民。他们聆听关于阿塔图尔克生平及其在土耳其建国过程中所起作用的演讲，随后向纪念碑和半身像敬献鲜花。 后来，这一传统逐渐扩展：在正式仪式之外，还增加了旨在纪念其生平与事迹的教育及文化活动。

如今，11月10日已不再是庆祝的日子，而是国家纪念日。土耳其人民缅怀阿塔图尔克，纪念他为建立共和国所作的贡献，以及在他领导下国家发生的变革。 官方活动不仅在土耳其各城市举行，也在海外的土耳其外交使团中组织。该国还专门设立了阿塔图尔克纪念周，时间涵盖11月10日之后的时期。

穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克是谁

穆斯塔法·凯末尔于1881年出生在萨洛尼卡，当时该地隶属于奥斯曼帝国。他接受了军事教育，并在奥斯曼军队中服役。 第一次世界大战期间，阿塔图尔克因在加里波利战役中指挥部队而声名鹊起。 随着奥斯曼帝国的战败及其事实上解体，他领导了反对土耳其领土被瓜分和外国占领的民族运动。这场斗争最终于1923年促成了土耳其共和国的成立。

1923年10月29日，土耳其正式宣布成立共和国，穆斯塔法·凯末尔成为首任总统。他一直领导国家直至去世。 正是在他的领导下，国家经历了大规模的政治、法律、教育和文化变革。 其中包括废除苏丹制和哈里发制，将土耳其语的书写系统从阿拉伯字母改为拉丁字母，颁布新的民法典以及推行教育改革。 阿塔图尔克还主张扩大妇女在社会和政治生活中的参与度。这些变革对20世纪土耳其的发展产生了深远影响。

“阿塔图尔克”（意为“土耳其之父”）这一姓氏，是穆斯塔法·凯末尔于1934年获得的。该姓氏是在《姓氏法》通过后正式确立的，当时该国公民需为自己选择一个永久的姓氏。 土耳其议会特意将这个姓氏授予穆斯塔法·凯末尔，以此彰显他在建立现代共和国过程中的重要作用。 自那时起，“阿塔图尔克”这个名字便与土耳其的历史密不可分。在政府机构、学校、大学和公共场所，随处可见他的纪念碑、肖像和名言。

土耳其当地时间09:05发生了什么

11月10日最著名的传统是全国性的默哀一分钟，实际上持续两分钟。 这一仪式于当地时间09:05整开始——这正是1938年11月10日阿塔图尔克逝世的时刻。此时，各城市响起警报声，人们暂停日常事务，以悼念他。 道路上的车辆会停下，行人在街头静立，各机构和企业的员工则会走出工作场所参加集体悼念仪式，或就地加入悼念行列。

即使在交通繁忙的大城市，这一传统依然显而易见。例如，在伊斯坦布尔，博斯普鲁斯海峡渡轮的鸣笛声也会与警报声交织在一起。 司机们停下车辆，乘客和路人则静默伫立。就这样，整个国家在短暂的时间里团结一致，共同悼念。两分钟结束后，交通、政府机构和企业通常会恢复正常运作。

另一项传统是下半旗。11月10日，政府机构、教育机构及其他公共场所都会下半旗以示哀悼。 学校、大学、军事单位、行政机关和企业都会举行纪念仪式。参与者向阿塔图尔克纪念碑敬献花圈，聆听演讲，并追忆他一生中的重要事件。 在教育机构中，会向学生讲述共和国的建立历史以及国内发生的各项改革。

阿尼塔卡比尔——主要纪念仪式的举办地

11月10日的中央国家纪念活动在安卡拉的阿尼特卡比尔陵墓举行。 穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克就安葬于此。土耳其总统、政府代表、军方领导、外交官及其他官员都会来到该纪念园区。他们向陵墓敬献花圈，随后举行悼念仪式。 此外，还有成千上万的普通民众来到陵墓，向共和国的缔造者致以敬意。这一天，安伊特卡比尔区域成为全国纪念活动的主要场所之一。

阿塔图尔克的安葬历程也经历了几个重要阶段。他去世后，遗体曾暂时安放在安卡拉民族学博物馆，一直停放至安伊特卡比尔建成。 1953年11月10日，即他逝世15年后，阿塔图尔克的遗骸被隆重移入陵墓。自此，安伊特卡比尔便成为他的永久安息之地，也是土耳其最著名的纪念建筑群之一。

阿尼特卡比尔不仅是一处安葬地，更是一座宏伟的建筑群。它坐落于安卡拉的一座小山丘上，由多个部分组成，其中包括狮子之路、仪式广场和陵墓。 园区内还设有一座博物馆，陈列着阿塔图尔克的私人物品、文件、照片、军事资料以及关于民族解放斗争历史的展览。 游客可以深入了解他的军旅生涯、政治活动以及土耳其共和国的建立过程。平日里，阿尼特卡比尔向游客开放，而11月10日这一天，这里通常会迎来特别多的访客。

阿塔图尔克纪念周的举办情况

纪念活动不仅限于这一天。 在土耳其，11月10日也是阿塔图尔克纪念周的开始，期间全国各地都会举办主题活动。中小学和大学会组织讲座、展览、竞赛、音乐会以及专题研讨会，内容均围绕国家历史展开。 学生们准备关于阿塔图尔克生平的报告，朗读他的演讲，并了解共和国成立前的历史事件。博物馆和文化中心会开设主题展览，电视上则播放关于他生平事迹的纪录片和专题节目。

人们特别关注阿塔图尔克的言论和著作。在教育机构中，人们会朗读其演讲节选，讨论他对教育、科学、国家发展以及年轻一代作用的见解。 此类活动不仅旨在纪念首任总统的逝世日期，更旨在阐明他在土耳其历史上的地位。参与者包括政府机构和民间组织。部分活动具有官方性质，其余则由当地社区和教育机构举办。

对许多土耳其人来说，11月10日是一个个人的纪念日。人们来到阿塔图尔克的纪念碑前，献上鲜花，分享家庭故事，并在社交媒体上发布感谢之词。 当天，媒体会回顾他的生平、重要决策以及与共和国建立相关的历史事件。尽管阿塔图尔克逝世已近90年，但他至今仍在该国的社会生活中占据着重要地位。 正因如此，11月10日对土耳其而言，不仅仅是一名前总统的逝世纪念日，更是公民们缅怀那位与现代土耳其国家诞生息息相关的人物的重要日子。

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