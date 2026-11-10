11月10日节日：从停战日到国庆日——阿塞拜疆胜利日历史

2020年11月10日，在围绕纳戈尔诺-卡拉巴赫地区持续44天的战争结束后，阿塞拜疆与亚美尼亚达成的停火协议正式生效。 起初，阿塞拜疆曾计划将这一天定为胜利日，但后来将其改至11月8日——以纪念攻占舒沙市。 因此，尽管官方的国定假日如今提前两天庆祝，但11月10日仍是这场冲突史上一个重要的日期。

2020年11月10日对阿塞拜疆而言是一个重要的日子，因为正是这一天，关于停止纳戈尔诺-卡拉巴赫地区敌对行动的三方协议正式生效。 该文件由阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署。 该协议规定停火、在该地区部署俄罗斯维和人员，并将纳戈尔诺-卡拉巴赫周边的几个地区移交阿塞拜疆。 对巴库而言，这标志着为期44天的军事行动告终，在此期间，阿塞拜疆军队收复了多处领土。正因如此，该国政府最初将11月10日定为胜利日。

然而，随后国家节日的日期发生了变更。2020年12月2日，阿塞拜疆总统签署了一项法令，规定每年11月10日为胜利日。 就在次日，即12月3日，又出台了新决定：将节日日期改至11月8日。 原因在于，11月10日是土耳其纪念土耳其共和国创始人穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的日子。 阿塞拜疆与土耳其有着密切的政治和文化联系，因此当局决定避免将纪念日与阿塔图尔克纪念日重合。 取而代之的是，阿塞拜疆将胜利日定在了该国总统宣布收复舒什的那一天。

因此，目前11月10日并非阿塞拜疆胜利日的官方日期。该国将11月8日定为法定节假日，而11月10日主要因停火协议生效而被纪念。 2026年，这一日期恰逢星期二。与此同时，今年11月10日将成为阿塞拜疆的额外休息日：由于11月8日的胜利日恰逢星期日，因此休息日将顺延至下一个工作日。 这并不意味着该国家法定节假日再次从11月8日调整至11月10日。

44天战争结束前的背景

围绕纳戈尔诺-卡拉巴赫的冲突由来已久。20世纪80年代末，阿塞拜疆与亚美尼亚之间的对峙加剧，并在苏联解体后演变为全面战争。 第一次卡拉巴赫战争的战斗持续到20世纪90年代初，并于1994年以停火告终。此后，纳戈尔诺-卡拉巴赫的大部分地区及周边地区落入亚美尼亚武装力量的控制之下。 数十万人被迫离开家园，而该地区的地位问题以及流离失所者的回归问题在随后的几十年里始终悬而未决。

国际调解方曾多次尝试协助各方达成和平协议。在由多个国家代表组成的欧安组织明斯克小组参与下，谈判持续进行。然而，各方未能就冲突的最终解决达成一致。 交火线上不时发生武装冲突，2016年4月，双方经历了一场持续数日的局势升级，即所谓的四日战争。 2020年秋季，战斗再次升级为大规模对抗。

2020年9月27日，交火线上爆发了激烈战斗。阿塞拜疆宣布发动反攻行动，亚美尼亚以及未被承认的纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国的部队也参与了战斗。 在随后的几周内，各方动用了火炮、导弹系统、装甲车辆和无人机。据报道，军方和平民中均有伤亡，部分居民点遭到破坏。 该冲突因对平民构成的威胁以及该地区战事可能进一步扩大的风险，引发了国际社会的担忧。

哪些地区已落入阿塞拜疆控制之下

在为期44天的战争中，阿塞拜疆军队控制了此前由亚美尼亚部队控制的若干城市和地区。其中包括杰布拉伊尔、菲祖利、赞格兰和古巴德利。 2020年11月8日攻占舒什，成为此次战争中最重大的事件之一。 该城市因其历史、建筑和文化遗产对阿塞拜疆具有特殊意义。正是这一事件，后来成为了选择新的胜利日日期的依据。

停火协议签署后，根据协议条款，阿塞拜疆还接管了若干地区的控制权。 阿格达姆区于2020年11月20日、凯尔巴贾尔区于11月25日、拉钦区于12月1日分别回归阿塞拜疆控制。这些地区对冲突双方都具有重要意义，特别是由于其人口聚居点和交通要道的地理位置。 对于在第一次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争期间被迫离开家园的人们来说，这些变化为他们重返故土创造了机会。与此同时，要实现这一目标，必须解决复杂的安全问题、排雷工作以及修复被毁基础设施等难题。

11月10日达成的协议包含哪些内容

这份于2020年11月10日生效的三方声明包含若干主要条款。首先，各方必须全面停火，并在当前占领的阵地上停止战斗行动。 该地区部署了俄罗斯维和部队，负责监督协议的执行情况。该文件还规定，将在规定期限内将阿格达姆、凯尔巴贾尔和拉钦地区移交阿塞拜疆。 此外，双方还商定在联合国难民事务高级专员公署的协助下，让难民和流离失所者返回该地区。

该协议还规定解除该地区交通阻塞。特别是，各方应确保阿塞拜疆西部地区与纳希切万自治共和国之间通过亚美尼亚境内实现交通连接。 交通连接的监管工作应由相关机构在俄方参与下进行。这些条款成为随后关于南高加索地区交通路线和经济联系谈判的一部分。 与此同时，在落实这些协议的过程中，各方就其解释和执行问题产生了争议。

舒沙为何对阿塞拜疆如此重要

舒沙是位于纳戈尔诺-卡拉巴赫的一座城市，被视为阿塞拜疆的重要文化中心之一。该城坐落于山区，以历史建筑、清真寺、城堡和建筑遗迹而闻名。 这座城市还与许多阿塞拜疆诗人、音乐家和作曲家的生平息息相关。特别是，舒沙被视为穆加姆——一种阿塞拜疆传统音乐流派——的发展中心之一。 正因如此，该城的收复对阿塞拜疆而言不仅具有军事意义，更具有象征意义。

在20世纪90年代初的第一场纳戈尔诺-卡拉巴赫战争期间，舒沙曾落入亚美尼亚军队控制之下。因此，2020年11月的事件对阿塞拜疆社会而言意义重大。 11月8日，总统伊利哈姆·阿利耶夫向国民发表讲话，宣布该市已由阿塞拜疆军队控制。正是这一讲话成为战争最后阶段的主要事件之一。此后，宣布收复舒沙的这一天被定为胜利日。

阿塞拜疆如何庆祝胜利日

官方庆祝活动于11月8日举行。在巴库及其他城市，会举办纪念2020年事件的仪式，并组织展览、音乐会和主题聚会。 政府官员和军事领导人参加纪念活动，民众则前往纪念碑和阵亡将士墓地悼念。 中小学和大学开展纪念课程，讲述战争经过和纳戈尔诺-卡拉巴赫的历史。媒体播出纪录片、对军人的采访以及关于领土重建的报道。

社会各界特别关注阵亡军人遗属和退伍军人。在纪念活动中，人们缅怀在战斗中牺牲的军人，以及在炮击中遇难的平民。 人们向纪念碑献花，举行默哀仪式，并组织与军人家属的见面会。对许多公民而言，这不仅是一个国家纪念日，也是缅怀亲人的个人纪念日。因此，庆祝活动往往与悼念阵亡将士相结合。

2026年的胜利日恰逢11月8日星期日，而次日阿塞拜疆将庆祝国旗日。由于节日与周末重合，11月10日被定为员工的额外休息日。 这或许正是11月10日出现在日历上作为与胜利纪念相关的日期的原因。不过，该国家节日的官方名称和日期保持不变：阿塞拜疆的胜利日仍定于11月8日。

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