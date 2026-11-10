2026年11月10日——美国海军陆战队日：从酒馆到全球行动的历史

每年11月10日，美国都会庆祝海军陆战队成立纪念日——这是美国武装力量中最负盛名的部队之一。其历史可追溯至1775年，甚至早于美国宣布独立。 2026年，海军陆战队将迎来建军251周年，而这一天的主要传统依然是隆重的仪式、庆祝舞会以及独特的切蛋糕仪式。

美国海军陆战队的成立日期被定为1775年11月10日。 当时，在美国殖民地独立战争期间于费城召开的第二届大陆会议，通过了组建两个海军陆战营的决议。 这些营将与各殖民地的海军协同作战，并随时准备在陆地和海上执行任务。 大陆海军陆战队——现代海军陆战队的前身——便由此诞生。美国军方至今仍将该决议通过之日视为该军种的诞生日。

组建海军陆战队的决定是在美国各殖民地为争取脱离英国独立而奋斗的时期做出的。 军方需要能够乘船行动、在海岸登陆、护卫舰船并参与作战行动的部队。 因此，新组建的营需要招募那些精通航海事务或能在海军服役期间发挥作用的人员。 塞缪尔·尼古拉斯成为大陆海军陆战队的首任指挥官。他组织了人员招募工作，并组建了首批部队。自那时起，海军陆战队的历史便与美国海军的发展及该国的军事历史紧密相连。

2026年，美国海军陆战队将迎来成立251周年。传统的庆祝活动将于11月10日举行，不过部分部队可能会根据服役日程安排在其他日期举办庆祝活动。 这并非所有美国人都享有的全国性假日。首先，这是海军陆战队官兵、退伍军人、其家属以及与海军陆战队有关联人士的职业节日。

为何庆祝活动与费城的一家酒馆有关

费城最著名的酒馆之一——Tun Tavern——与海军陆战队的创立历史息息相关。据广为流传的历史说法，首批海军陆战队员正是在那里招募的。 这家酒馆曾是水手和军人的热门聚会场所，而它位于港口城市的地理位置，使其成为招募新兵的理想之地。 正因如此，Tun Tavern常被称为美国海军陆战队的诞生地。其名称已成为军事传统的一部分，酒馆的图像也被广泛用于主题宣传材料和庆祝活动中。

与此同时，区分历史事实与象征性传统至关重要。有文献证实，1775年11月10日，大陆会议通过了组建两个海军陆战营的决议。 然而，关于陆战队正是在Tun Tavern正式组建的说法，却缺乏同样的文献佐证。 不过，该酒馆与首批海军陆战队员招募之间的联系已在部队历史上根深蒂固，因此至今仍被视为海军陆战队的象征性发源地。 甚至1937年正式仪式上使用的第一块已知庆典蛋糕，也是以该建筑为原型设计的。

节日的由来

尽管海军陆战队的历史可追溯至1775年，但每年11月10日举行庆祝活动的正式传统形成于更晚的时期。 美国独立战争结束后，美国海军陆战队实际上已不复存在。1783年《巴黎和约》签署后，该部队被解散。然而，1798年，美国国会决定将其重建。 长期以来，7月11日——即海军陆战队重建之日——被视为其生日。在相当长的一段时间里，纪念活动都在这一天举行。

这一情况在1921年发生了变化。当时，在海军陆战队总部历史处任职的埃德温·麦克莱伦少校提议，将纪念日恢复为该部队首次成立的日期——1775年11月10日。 这一提议得到了时任海军陆战队司令约翰·阿彻·莱热恩少将的支持。 1921年11月1日，他颁布了第47号命令，将11月10日确立为海军陆战队的成立纪念日，并规定了纪念其历史的程序。 自那时起，指挥部每年都要向官兵宣读一份关于海军陆战队历史、使命和传统的特别致辞。

最初的庆祝活动并不像今天这样盛大。各部队组织聚会、舞会和小型庆典。 渐渐地，庆祝舞会开始出现，军方指挥部代表、政界人士和公众人物都会受邀参加。根据海军陆战队的历史记载，最早的此类舞会之一大约于1925年在费城举行。 此后，庆祝活动逐渐成为海军陆战队军事文化中不可或缺的一部分。到了20世纪50年代，这些仪式形成了更为明确的流程，这一传统一直延续至今。

海军陆战队员如何庆祝自己的生日

其中一项主要传统是隆重的生日舞会（Birthday Ball），即为纪念海军陆战队成立而举办的舞会。这是一项正式活动，通常结合了军事仪式和庆祝晚宴。 海军陆战队员身着礼服出席，来宾中可能包括指挥部代表、退伍军人、军属以及受邀的政府官员。 仪式期间，人们会回顾海军陆战队的历史，向曾服役的军人致敬，并介绍现役官兵的情况。 正式环节结束后，通常会举行晚宴、交流活动、音乐表演和舞会。此类舞会不仅在美国举办，在海外军事基地也会举办。

朗读约翰·勒热纳将军的致辞在活动日程中占据重要地位。正是他于1921年奠定了现代庆典的基础，并撰写了这篇致辞，其中回顾了海军陆战队的历史与战斗历程。 每年在仪式上，都会向官兵宣读这篇致辞。此外，还会附上现任陆战队司令的致辞。这些致辞中提到了前几代海军陆战队员、他们的服役经历，以及那些继承传统者的责任。 对军人而言，这是感受与前辈们之间联系的一种方式。

另一项著名的传统是切节日蛋糕。有记载的首次此类仪式于1937年在华盛顿的海军陆战队军营举行。 当时，军团指挥官托马斯·霍尔科姆将军主持了该活动，蛋糕被制作成Tun Tavern的形状。此后，这一仪式便成为了庆祝活动不可或缺的一部分。 如今，切蛋糕通常使用一把特殊的军刀——这是海军陆战队礼服中使用的传统武器。

分发第一块蛋糕的顺序具有特殊意义。首先，蛋糕会递给贵宾，然后递给年龄最大或服役时间最长的海军陆战队员，由他转交给在场最年轻的军人。 这一举动象征着经验、知识和传统从老一辈向年轻一代的传承。以此提醒大家，每一位新入伍的海军陆战队员都已成为该军团悠久历史的一部分。 无论是拥有多年经验的老兵，还是刚刚完成训练的新兵，都可以参加这一仪式。

远在异乡的军人如何庆祝

陆战队的生日不仅在大型军营和指挥部庆祝。海军陆战队员们还在舰船上、海外基地，甚至在作战区域举行仪式。 如果无法举办盛大的舞会，官兵们可以聚在一起共进晚餐，宣读传统贺词，并分享节日蛋糕。 在野外条件下，有时甚至会用军用口粮中的糖果来代替。对参与者而言，重要的是活动的规模大小，而是能够回顾服役历程，并感受到与世界各地战友之间的联系。

在某些部队中，庆祝活动还会加入体育赛事、集体慢跑以及与退伍军人的见面会。此类活动有助于维持团队精神，并提醒官兵体能训练是服役的重要组成部分。 军人还会为当地社区举办开放日活动，讲述海军陆战队的历史，并展示其装备和器材。 与此同时，并非所有庆祝活动都以娱乐为主：这一天，人们会缅怀阵亡的海军陆战队员，以及那些远离家人继续服役的官兵。

关于美国海军陆战队的趣闻

海军陆战队的历史比美国独立还要悠久。 大陆海军陆战队成立于1775年11月10日，而《美利坚合众国独立宣言》直到1776年7月4日才正式通过。 也就是说，这一军事组织在独立国家正式宣告成立之前就已经存在了。

海军陆战队拥有自己的座右铭。 “Semper Fidelis”是一句拉丁语，意为“永远忠诚”。该词于1883年被正式确立为海军陆战队的座右铭。 这几个词象征着对军旅生涯、战友和祖国的忠诚。

海军陆战队还有自己的音乐象征。 他们的官方军歌是《海军陆战队军歌》（The Marines’ Hymn）。 这首颂歌因歌词中提及的“的黎波里”和“蒙特苏马”而广为人知，这些地名让人联想到海军陆战队的历次军事行动。其旋律已成为该部队传统中最广为人知的组成部分之一。

即使在作战区域，他们也会庆祝这一生日。 对于海军陆战队员来说，11月10日这一天如此重要，以至于在海外行动期间也会举行庆祝仪式。即使无法举办舞会，官兵们也会尽力聚在一起，恪守主要传统。

蛋糕已成为军事仪式的一部分。它不仅被摆上节日餐桌：用军刀切开蛋糕，并由资深海军陆战队员将一块蛋糕递给新兵，这一举动具有象征意义。这提醒着人们世代相传的传承与共同的服役历史。

美国海军陆战队的成立纪念日，不仅仅是一个军事单位成立的周年纪念日。对于其官兵而言，这是缅怀前辈、悼念阵亡将士并向新一代传承传统的契机。 正因如此，11月10日这天，海军陆战队会举行正式的仪式、庆祝聚会以及延续了一个多世纪的象征性仪式。

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