2026年11月11日节日——波兰独立日：庆祝活动如何举行

每年11月11日，波兰都会庆祝独立日——这是该国最重要的国家节日之一。1918年的这一天，在经历了123年的被邻国瓜分之后，波兰开始恢复国家主权。 2026年，该国将迎来恢复独立108周年。

这一节日的历史可以追溯到1918年之前很久。18世纪末，波兰经历了一场严重的政治危机。 邻国——俄罗斯帝国、普鲁士和奥地利——逐渐加强了对波兰领土的影响。 1772年、1793年和1795年，它们曾三次瓜分波兰立陶宛联邦的领土。在最后一次瓜分之后，波兰实际上从欧洲的政治版图上消失了，其领土落入三个帝国的统治之下。

然而，波兰人并未屈服于失去独立国家的现实。在随后的几十年里，他们多次试图恢复独立。 期间爆发了多次起义，包括1794年的科斯丘什科起义、1830至1831年的十一月起义以及1863至1864年的一月起义。 许多参与这些起义的人牺牲了，被投入监狱，或被迫离开祖国。与此同时，即使在没有独立国家的情况下，波兰的文化、语言和民族认同感依然得以保存。

作家、音乐家、学者和公共活动家在其中发挥了重要作用。他们弘扬波兰语言，铭记国家历史，并将独立理念传承给后代。 当时著名的代表人物包括诗人亚当·密茨凯维奇、作曲家弗雷德里克·肖邦和作家亨里克·森凯维奇。 海外的波兰侨民社区也协助保存了民族文化，并呼吁人们关注国家重建的问题。因此，争取独立的斗争不仅发生在战场上，也发生在文化和公共生活中。

为何恰恰是在1918年成功恢复了独立

1914年至1918年间爆发的第一次世界大战改变了局势。此前瓜分波兰领土的俄罗斯、德国和奥匈帝国，都卷入了这场大规模冲突。 战争削弱了这三个帝国，最终导致它们解体或陷入严重的政治危机。 俄罗斯帝国经历了1917年的革命，德国战败，奥匈帝国解体。这为波兰人再次主张建立独立国家的权利创造了条件。

早在战争结束之前，波兰政治家们就已经着手重建国家机构。1916年，德国和奥匈帝国当局宣布，计划在被占领的波兰领土上建立一个独立的波兰王国。 1917年，摄政委员会开始运作，代行未来国家政权的部分职能。与此同时，旅居海外的波兰政界人士积极争取国际社会对波兰独立的支持。罗曼·德莫夫斯基便是那些在国际层面积极提出这一问题的人士之一。 钢琴家兼政治家伊格纳齐·扬·帕德雷夫斯基也在外交谈判中发挥了重要作用。

约瑟夫·皮尔苏茨基成为波兰复兴的关键人物之一。在第一次世界大战之前，他就是波兰独立运动的领导人之一，并主张建立自己的武装力量。 战争期间，皮尔苏茨基领导了波兰军团，该军团站在中央同盟国一边与俄罗斯作战。 1917年，他拒绝向德国和奥匈帝国宣誓效忠，随后被逮捕并囚禁在马格德堡要塞。 德国战败后，他获释，并于1918年11月10日返回华沙。他的归来成为波兰国家重建进程中最重要的事件之一。

1918年11月11日发生了什么

正是在11月11日，摄政委员会将波兰军队的最高指挥权移交给了皮尔苏茨基。这是迈向建立独立军队和恢复国家权力的一步象征性举措。 同一天，在法国的贡比埃纳，德国与协约国代表签署了停战协定，这标志着第一次世界大战西线战事的结束。 德国的战败意味着它再也无法控制被占领的波兰领土。 在华沙及其他城市，对德国军人的解除武装工作随即展开。民众涌上街头，波兰国旗再次飘扬在政府机构之上。

然而，必须认识到，独立并非一蹴而就。波兰国家的重建是一个漫长的过程，历时数月。早在11月14日，摄政委员会就将全部权力移交给了皮尔苏茨基，他由此成为临时国家元首。 随后，政府、军队及其他国家机构的组建工作正式展开。 与此同时，波兰仍需划定自己的边界，因为在多次瓜分和第一次世界大战之后，领土问题一直悬而未决。围绕边界的斗争一直持续到1921年，期间伴随着武装冲突和外交谈判。

因此，11月11日被视为恢复独立的象征性日期，而非所有国家事务程序全部完成的唯一日期。选择这一日期是因为它融合了两件重要事件——军事指挥权移交给皮尔苏茨基以及西线战事的结束。 这一日期成为波兰在经历123年瓜分后重返欧洲版图的鲜明象征。

11月11日如何成为国家节日

在恢复独立后的最初几年，波兰人就已经开始纪念这一日期，但起初它并不具备官方国定节日的地位。 在两次世界大战之间的时期，相关庆祝活动逐渐流行起来。这对军人来说尤为重要，他们将11月11日与波兰军队的重建以及国家主权的恢复联系在一起。 1926年，约瑟夫·皮尔苏茨基规定这一天为国家行政机构的休息日。此后，这一日期在国家日历中的地位日益凸显。

1937年4月23日，独立日通过法律正式确立。该文件将11月11日定为波兰国家恢复独立的周年纪念日，并将其与尤泽夫·皮尔苏茨基的名字联系在一起。 然而，在第二次世界大战爆发前，该节日仅正式庆祝过两次——分别是在1937年和1938年。 战争爆发后，德国和苏联占领当局禁止公开庆祝活动。尽管如此，波兰人仍继续纪念独立，并秘密举行了一些活动。

第二次世界大战结束后，共产党当局同样不支持将11月11日定为国家节日。取而代之，7月22日——即1944年波兰民族解放委员会发表宣言的周年纪念日——成为了主要的官方纪念日。 独立日对反对派和爱国团体而言依然意义重大，他们会聚集在一起参加宗教仪式和纪念活动。 1989年2月，在共产主义政权垮台之际，11月11日重新被纳入国家节日历。自那时起，波兰人每年都会正式庆祝这一日子。

波兰如何庆祝独立日

11月11日是波兰的法定节假日。这一天，各城市会举行官方仪式、军事活动、音乐会、历史展览和爱国活动。 传统的中央庆典通常在华沙举行。政府代表会在皮尔苏茨基广场的无名烈士墓前献花，以纪念为国家自由而牺牲的烈士。 总统、政府官员、军方代表、外交官及社会各界人士均会参与这些活动。此外，还会举行宗教仪式，街道和建筑物上都悬挂着红白相间的国旗。

最引人注目的传统之一是在房屋、阳台、政府机构和汽车上悬挂波兰国旗。这一天，几乎随处可见白色和红色的色彩。 人们还会佩戴小国旗和黑白红丝带。学校和文化中心会组织历史课、展览以及以争取独立为主题的音乐会。 孩子们学习国歌、绘制国旗并参与主题活动。对许多家庭来说，这也是向年轻一代讲述国家历史的好机会。

华沙传统上会举行游行和大型集会。其中最著名的是由民间团体组织的独立游行，成千上万手持国旗和民族象征标志的人们参与其中。 与此同时，首都还会举办其他活动——音乐会、家庭节、体育比赛和历史重现活动。活动安排可能因年份而异，部分活动有各自的组织者和参与规则。

另一项广受欢迎的传统是独立日长跑。 参赛者身着红白相间的服装或手持国旗上场。在华沙及其他城市，此类体育活动既吸引了职业跑者，也吸引了那些单纯想参与庆祝活动的人。 例如，2026年华沙计划举办第36届独立日10公里长跑。 此外，首都还将举办以“Wspólna Niepodległa”（乌克兰语可译为“携手独立”）为主题的音乐会和节日活动。

庆祝活动不仅限于华沙。在克拉科夫、格但斯克、波兹南、弗罗茨瓦夫等城市，也都有各自的庆祝活动。有的地方组织军事阅兵，有的则举办音乐会、历史主题漫步或家庭节。 在许多城镇，人们聚集在民族英雄纪念碑和阵亡将士墓地旁。部分活动具有官方性质，其余则由当地社区、学校及民间团体组织。

关于波兰独立日的趣闻

波兰曾有123年没有自己的国家。 1795年第三次瓜分后，其领土分别落入俄罗斯、普鲁士和奥地利手中。直到第一次世界大战结束后，波兰才成功恢复独立。

11月11日是一个具有象征意义的日子。 国家主权的恢复是一个过程，而非单一事件。重要决策是在数天乃至数月内逐步做出的。

尤泽夫·皮尔苏茨基于11月10日返回华沙。 次日，他接任波兰军队最高统帅。此后，他的名字本身便成为了恢复独立的主要象征之一。

这一日期直到1937年才成为官方节日。 在此之前，波兰人虽然已经庆祝这一天，但主要将其视为纪念日和军事纪念日。

这一节日曾两度被禁止。 起初，在德国和苏联占领期间不允许庆祝；战后，在共产主义政权统治下同样被禁止。直到1989年，它才重新被列入国家节日历。

11月11日不仅在波兰被纪念。这一天，许多国家都会纪念第一次世界大战的结束。例如，英国和法国都会举行纪念仪式，以缅怀战争中的阵亡将士。

对波兰人来说，独立日是提醒人们为拥有自己的国家而进行的漫长斗争。它将起义、政治活动、文化抵抗以及第一次世界大战的事件融为一体。 每年，黑白红三色旗、军事仪式、游行以及家庭聚会都会让这个国家重温1918年的历史。而这一节日的核心意义始终如一——向那些让波兰重获独立的人们致敬。

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