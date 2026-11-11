每年11月11日，美国都会庆祝退伍军人节——这是一个为了纪念曾在美国武装部队服役的男女而设立的节日。 该节日的历史可追溯至第一次世界大战之后，1918年11月11日，德国与协约国之间的战斗宣告结束。 2026年的退伍军人节恰逢周三，主要纪念仪式将在弗吉尼亚州的阿灵顿国家公墓举行。

退伍军人节的由来与第一次世界大战的结束密切相关。1918年11月11日11:00，德国与协约国之间的停战协定正式生效。 这结束了持续四年多的西线战事。正因如此，这一日期常被描述为十一月十一日十一时。 同时，必须区分停战与战争的正式结束：凡尔赛和约直到1919年6月28日才签署。

停火一年后，即1919年11月11日，美国总统伍德罗·威尔逊宣布首次纪念停战日（Armistice Day）。 起初，这一纪念日旨在缅怀第一次世界大战中的阵亡将士，并表达对和平的向往。威尔逊在致辞中表达了对为国捐躯的美国人的勇气的自豪，并寄语于各国之间实现和平与正义。 自那时起，举行游行、公众集会和纪念仪式的传统便逐渐形成。每天上午11点，人们会短暂停工，以悼念阵亡将士。

1926年，美国国会通过决议，将每年11月11日定为纪念日。1938年，这一日期被确立为名为停战日的官方联邦假日。 当时，这一纪念活动主要针对第一次世界大战的参战者。然而，随着第二次世界大战和朝鲜战争的结束，美国国内涌现出数百万新的退伍军人。 人们逐渐认识到，这种纪念不应仅限于1914年至1918年间参战的人员，还应涵盖所有曾服役于军队的美国人。

为什么停战日变成了退伍军人节

二战结束后，有人提议更改这一节日的名称。阿拉巴马州伯明翰市的退伍军人雷蒙德·维克斯便是这一提议的支持者之一。 1947年，他在当地组织了一场游行，旨在向所有曾服役的美国人致敬，无论他们参与过哪场战争。 这一倡议获得了支持，随后立法者也加入了进来。来自堪萨斯州的国会议员爱德华·里斯提议正式更改节日的名称，使其涵盖所有世代的退伍军人。

1954年6月1日，德怀特·艾森豪威尔总统签署了一项法案，将“停战日”更名为“退伍军人节”。 自那时起，11月11日便献给所有曾服过兵役的美国人，而不仅仅是第一次世界大战的参战者。艾森豪威尔还呼吁公民、退伍军人组织和政府机构共同参与向军人致敬。 为组织全国性活动，专门成立了一个委员会。由此，这一节日获得了现代内涵，并成为每年向人们表达感谢的契机。

1968年，国会通过了一项法案，规定将几个联邦假日改至星期一，以便美国人能享受更长的周末。因此，退伍军人节不再定在11月11日，而是改在10月的第四个星期一。 新规定于1971年生效，但引发了退伍军人和许多州居民的不满。部分州仍坚持在历史上的原定日期庆祝这一节日。 最终，1975年国会决定将纪念日恢复至11月11日，自1978年起，这一日期再次成为固定日期。

这一天纪念谁

退伍军人节旨在向所有曾服役于美国武装部队的人士致敬。 他们包括陆军、海军、海军陆战队、空军、海岸警卫队和太空军的退伍军人。其中既包括曾参与作战行动的人员，也包括在和平时期服役的人员。 无论一个人在军队中服役了多少年，也无论是否直接参与过战斗行动，都无关紧要。这个节日的核心宗旨是认可每一位为国效力的军人的贡献。

美国退伍军人节的一个重要特点在于，它不仅是为了纪念阵亡将士。 这一天，人们会特别关注在世的退伍军人，感谢他们的服役，并关注他们重返平民生活后可能面临的困难。 具体而言，包括退役后的适应、求职、求学、获得医疗救助以及家庭支持等方面。与此同时，在纪念仪式上也会缅怀那些在履行军事职责时牺牲的人。

这正是退伍军人节与美国另一纪念日——阵亡将士纪念日（Memorial Day）的区别所在。阵亡将士纪念日定于5月的最后一个星期一，主要纪念在服役期间牺牲的军人。 而11月11日则向所有服过役的人表示感谢，无论他们是否平安归来。这两个纪念日虽然都旨在向军人致敬，但其内涵和传统却有所不同。

根据美国人口普查局的数据，2025年该国共有约1570万名退伍军人，约占成年平民人口的5.9%。 其中包括曾在第二次世界大战、朝鲜战争和越南战争期间服役的人员，以及参与过近期军事行动的退伍军人。 与此同时，二战退伍军人在所有退伍军人中的比例已非常微小——约为0.3%。这些数据表明，尽管都曾服过兵役，但不同世代的美国人之间存在多大的差异。

美国如何庆祝退伍军人节

其中一项主要传统是在弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓（位于华盛顿附近）举行的全国性仪式。 那里正是无名战士墓的所在地——这座纪念碑旨在缅怀那些姓名和牺牲经过均不为人知的美国军人。每年11月11日11:00，那里都会举行庄重的献花仪式。 政府官员、军人、退伍军人组织代表以及阵亡将士家属均会参加仪式。随后，活动将在纪念圆形剧场继续进行，届时将举行退伍军人组织旗帜游行，并有官方嘉宾致辞。

2026年的全国纪念仪式定于11月11日（星期三）举行。据阿灵顿国家公墓消息，活动将于美国东部时间11:00开始。 仪式开始前，即10:30，美国海岸警卫队乐队将与空军合唱团共同献上音乐表演。 献花仪式结束后，将在露天剧场举行由退伍军人组织参与的庆祝活动。 活动向公众开放，露天剧场的座位将按先到先得的原则安排。但今年的献花仪式现场仅限官方代表参加。

全国其他城市也将举行庆祝活动。在纽约、芝加哥、洛杉矶、伯明翰以及许多小型社区，将组织游行、音乐会、纪念聚会和献花仪式。 军乐队、学生、地方政府代表及民间组织代表均参与其中。各教育机构开设主题课程，讲述美国军人的历史，并邀请退伍军人分享亲身经历。 一些社区组织志愿者活动，为退伍军人家庭募集援助物资，并探望住院或住在护理院的人士。

另一项传统是在住宅、政府机构和公共建筑上悬挂美国国旗。 活动参与者通常会携带小国旗出席，而退伍军人则会身着军装或佩戴所属部队的徽章。在庆祝活动中，可能会奏响国歌、举行默哀一分钟仪式，并向退伍军人颁发荣誉勋章。 在许多城市，当地组织会为退伍军人和他们的家人准备专门的活动。这些活动可能包括免费午餐、音乐会、聚会及其他表达感激之情的活动。

一些餐馆、商店和公司也会加入庆祝活动。它们会为退伍军人和现役军人提供折扣、免费餐食或特别服务。此类优惠并非所有商家都必须提供，且因公司和城市而异。 不过，它们已成为当代感恩传统中引人注目的组成部分。对许多美国人来说，这也是向曾服役于军队的人表达敬意的一种方式。

关于退伍军人节的有趣事实

这一日期与一个确切的时间点密切相关。 第一次世界大战的停战协定于1918年11月11日上午11点正式生效。正因如此，在阿灵顿举行的全国性纪念仪式也定于上午11点开始。

最初，这个节日的名称不同。 直到1954年，美国都将11月11日称为停战日。第二次世界大战和朝鲜战争结束后，该节日被更名，旨在向所有冲突中的退伍军人以及和平时期服役的人员致敬。

该节日的日期曾一度不同寻常。 1971年至1977年间，联邦层面的纪念活动定在10月的第四个星期一举行。但由于社会舆论的批评，日期又恢复到了11月11日。

无名战士墓具有特殊意义。 位于阿灵顿国家公墓的这座纪念碑，是为了纪念那些遗骸无法辨认的美国军人。在纪念碑前敬献花圈已成为全国性仪式的核心环节。

退伍军人节是联邦法定节假日。当天，联邦机构通常不办公。但学校、地方机构和私营企业的运作安排可能因各州及雇主而异。

对美国人来说，退伍军人节不仅是一个回顾战争历史的机会，更是向那些将生命中的一部分奉献给军旅生涯的人们致谢的契机。 游行、仪式、国旗展示以及与退伍军人的会面，都有助于铭记不同世代的军人。而这一节日的核心理念始终很简单：向那些为国家服务的人致敬，并表明他们的贡献不会被遗忘。

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