每年11月11日，拉脱维亚都会庆祝拉奇普莱西斯日——这是一个纪念为国家独立而奋斗的人们的日子。 正是1919年的这一天，拉脱维亚军队在里加战役中击败了帕维尔·贝蒙德-阿瓦洛夫的军队。2026年的拉奇普莱西斯日恰逢11月11日星期三。

拉奇普莱西斯日对拉脱维亚具有深远的历史意义。其名称源自拉奇普莱西斯——这位拉脱维亚史诗中的传奇英雄，象征着力量、勇气以及保卫家园的决心。 这一人物因作家安德烈·普姆普尔于1888年出版的同名作品而闻名。作者以拉脱维亚民间传说和神话为基础创作了这个故事。 据故事情节所述，拉奇普莱西斯拥有超凡的力量，并为对抗本民族的敌人而战。他的名字字面意义上与“熊”这一形象及其战胜熊的壮举相关，因此在乌克兰语中常被译为“熊斗士”。

拉奇普莱西斯并非真实的历史人物。然而，随着时间的推移，他已成为拉脱维亚民族文化的主要象征之一。他的形象象征着一个不愿失去自由、并准备捍卫自己家园的民族。 正因如此，这位文学英雄的名字被用来命名一项军事勋章，后来又被定为纪念日。就这样，这个虚构人物的故事与拉脱维亚人争取独立的真实斗争交织在了一起。

1919年11月11日发生了什么

要理解这一节日的由来，我们需要回溯到第一次世界大战后的事件。1918年11月18日，拉脱维亚宣布独立，但要维持独立并不容易。 国内战事不断，这个新成立的国家不得不面对各种军事力量的挑战。其中包括红军部队以及企图在该地区恢复旧有政治秩序的军队。 拉脱维亚军队尚在组建之中，缺乏武器装备、军事经验和资源。

最严峻的考验之一便是所谓的贝尔蒙特事件——即由帕维尔·贝尔蒙特-阿瓦洛夫指挥的军队发起的进攻。他的西部志愿军由德国和俄罗斯军事部队组成，这些部队针对拉脱维亚国家展开行动。 1919年10月，这些部队对里加发起进攻，占领了该市的部分地区以及道加瓦河左岸的领土。 这对年轻的拉脱维亚共和国构成了严重威胁。一旦战败，该国不仅可能失去对首都的控制，其独立地位本身也将岌岌可危。

拉脱维亚军队开始筹备反攻。决定性的战役于11月初展开，11月11日，拉脱维亚军队成功将贝蒙德特的部队逐出里加，并重新控制了道加瓦河左岸。 战斗中，英国和法国的舰船对敌方阵地进行了炮击，协助了拉脱维亚军队。这场胜利成为争取独立斗争中的重要转折点。 它巩固了拉脱维亚政府的地位，并使该国能够继续从外国军队手中解放领土。据拉脱维亚国家武装部队统计，在贝蒙特事件期间，共有743名拉脱维亚军人阵亡，其中包括57名军官。

这场胜利如何成为国家纪念日

胜利之后，11月11日便成为拉脱维亚人民心中具有象征意义的日子。1919年的同一天，设立了“拉奇普莱西斯勋章”这一军事奖项，用于表彰在争取独立斗争中立下功勋的人士。 其座右铭定为“为了拉脱维亚”。不过，该勋章的法律程序稍晚才完成：关于该勋章的法律于1920年9月通过，而首次授勋仪式则于1920年11月11日举行。 首批受勋者包括拉脱维亚军队的多位高级指挥官。此后，该勋章也授予了在解放战争中展现出英勇气概的其他军人。

起初，11月11日曾有不同的名称，被作为与军事奖章及纪念战争参与者相关的日子来庆祝。“拉奇普莱西斯日”这一名称逐渐在社会上确立下来。 1940年拉脱维亚遭苏联占领后，公开纪念这一日期被禁止。1919年的历史记忆由家庭、退伍军人以及海外拉脱维亚侨民群体代代相传。 20世纪80年代末，在争取恢复独立的运动中，这一传统开始重新回归公众视野。1990年拉脱维亚恢复独立后，11月11日被正式确立为纪念自由斗士的日子。

值得注意的是，拉奇普莱西斯日是一个纪念日，而非庆祝独立宣言的主要国家节日。 现代拉脱维亚国家的诞生日定在11月18日，因为1918年的这一天，共和国宣布了独立。而11月11日则是为了纪念那些后来手持武器捍卫这一独立的人们。 这两个日期都是11月国家月的一部分，在此期间，全国各地都会举行纪念性和爱国主义活动。

拉脱维亚如何庆祝拉奇普莱西斯日

这一天最重要的传统是点燃蜡烛，以纪念为国捐躯的捍卫者。傍晚时分，纪念碑、纪念馆、墓地、政府机构以及居民楼的窗前都会点亮成千上万盏烛光。里加的聚集人数尤为众多。 主要悼念地点之一是兄弟公墓，那里安葬着在争取独立斗争中牺牲的拉脱维亚军人。人们带着鲜花和蜡烛前往那里，缅怀逝者，并向那些保卫国家的人致以谢意。

另一项著名的传统是火炬游行。参与者手持火炬和旗帜穿行于里加街头，以此缅怀自由斗士。 游行路线可能会根据当年的具体安排有所调整，但重要地点通常包括兄弟公墓、自由纪念碑和11月11日滨河大道。 自由纪念碑附近会举行悼念仪式，而河滨大道上则聚集了前来点燃蜡烛的人们。参与这些活动的不仅有军人及政府官员，还有带着孩子的家庭、青年以及普通市民。

这一天还会举行宗教仪式、献花和纪念活动。学校及文化机构会组织专题讲座，讲述解放战争的历史。 各博物馆筹备主题展览，展出历史照片、文献及军人的私人物品。例如，位于里加城堡的拉脱维亚国家历史博物馆历来都会参与这些纪念活动。 其展品中包括一套完整的拉奇普莱西斯勋章，这套勋章曾属于拉脱维亚陆军将军雅尼斯·巴洛迪斯。在拉奇普莱西斯日当天，这件文物会专门向参观者展出。

拉脱维亚国家武装力量参与的活动在纪念日程中占据着特殊地位。 届时将举行有军人参与的仪式、军事装备展以及与军队代表的见面会。特别是2026年，计划在拉脱维亚军事博物馆附近举办军事装备展并点燃纪念篝火。 里加大教堂将举行跨教派礼拜，自由广场上则将举行庄严的仪仗队换岗仪式。 这些活动提醒人们，国家的独立不仅与历史事件息息相关，更与当今维护国家安全的责任密不可分。

关于拉奇普莱西斯日的有趣事实

节日的名称源自文学作品。 拉奇普莱西斯是安德烈·普姆普尔史诗中的英雄，而非1919年战役中的真实参与者。他的形象已成为勇气和为祖国而战的象征。

该勋章拥有专属格言。 拉奇普莱西斯军事勋章上镌刻着“为拉脱维亚”的字样。该勋章曾用于表彰在解放斗争中立下功勋的军人。

11月11日与两件重要事件相关。 1919年的这一天，拉脱维亚军队在里加附近击败了贝蒙德特的军队；1920年的这一天，拉奇普莱西斯勋章首次颁发。

蜡烛已成为最广为人知的纪念象征之一。 不仅在首都，全国各地的小城镇和乡村都会点燃蜡烛。

拉脱维亚的11月是国家月。在拉奇普莱西斯日之后的11月18日，该国将庆祝1918年宣布独立的周年纪念日。因此，这两天共同提醒人们铭记争取自由的历程及其捍卫之举。

对拉脱维亚人来说，拉奇普莱西斯日不仅仅是为了纪念一场军事胜利。这是向所有为独立而奋斗的人致敬，并将这些事件的记忆传承给后代的契机。 每年点燃的蜡烛、纪念碑前的鲜花以及火炬游行，都在提醒人们：国家的自由有着自己的历史和代价。

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