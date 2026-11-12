11月12日是孙中山的诞辰纪念日——他是一位中国革命家、政治家，也是中华民国的主要缔造者之一。 他于1866年11月12日出生，在1911年革命中发挥了重要作用，这场革命结束了清朝的统治以及中国长达数个世纪的君主制。

在现政府位于台湾的中华民国，这一天被作为纪念日来纪念。孙中山被视为该国的开国元勋，他的政治思想已成为中国共和运动历史的重要组成部分。 2026年将迎来他诞辰160周年。

孙中山是谁

孙中山出生于广东翠亨村的一个农民家庭。青年时期，他在香港接受了医学教育，并曾担任医生一段时间。 然而，后来政治活动以及为中国的变革而斗争，成为了他主要的工作方向。

19世纪末，孙中山开始组织反对清朝统治的运动。他主张国家现代化、建立共和国以及进行政治改革。 1894年，他创立了“中国复兴会”，随后参与组建了团结推翻君主制支持者的革命组织。

孙中山在中国历史上的地位

1911年的辛亥革命成为这位政治家一生中最重要的事件之一。这场革命导致清朝覆灭，结束了持续了两千多年的帝国统治。

1911年12月29日，孙中山当选为中华民国临时大总统。1912年1月1日，他在南京宣誓就职，并领导了新成立国家的临时政府。 随后，这位政治家辞去总统职务，以促进政治妥协并将权力移交给袁世凯。

孙中山还提出了被称为“三民主义”的政治理念。该理念基于以下三个思想：

民族主义——追求中国的独立与民族复兴。

民权——建立共和体制，让公民参与国家治理。

民生——改善人民生活条件并实现社会公正。

这些原则成为了孙中山政治纲领的基础，也是国民党意识形态的重要组成部分。

孙中山诞辰的纪念方式

在中华民国，11月12日是官方纪念日。根据法律规定，当天政府机构、社会组织和教育机构均可举办活动以纪念这位政治家。国家层面也会举行纪念仪式。

其他华人社区也对孙中山表示敬意。特别是在香港，每逢纪念日都会组织隆重的仪式、献花活动、展览、讲座及文化活动。 2026年，当地计划举办一场正式仪式，以纪念孙中山诞辰160周年。

关于孙中山的有趣事实

1866年11月12日出生于中国南部的广东省。

他受过医学教育，曾在香港学习医学。

因在革命运动及建立共和政体中发挥的领导作用，他被誉为中华民国国父。

1912年，他成为中华民国首任临时大总统。

1925年3月12日，他在北京逝世，享年58岁。

无论在台湾海峡两岸——无论是中华民国还是中华人民共和国——都对他的遗产予以崇高敬意。

孙中山诞辰的意义

孙中山诞辰是缅怀现代中国历史上最具影响力的人物之一的重要契机。他的活动标志着中国从封建君主制向共和政体过渡的重要阶段。

对于中华民国而言，这一日期具有特殊的歷史和政治意义。孙中山依然是民族复兴、共和理念以及建立独立国家斗争的象征。 2026年正值他诞辰160周年，这使得人们更加关注他的历史遗产及其在中国历史上的重要作用。