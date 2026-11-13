2026年11月13日节日——格鲁吉亚十万殉道者日

11月13日，格鲁吉亚东正教会纪念10万名殉道者——据教会传说，这些第比利斯居民因拒绝放弃基督教信仰和亵渎圣物，于13世纪殉难。 这一日期与1226年的悲剧事件有关，当时霍雷ズム苏丹贾拉尔·阿德丁的军队攻占了该城。 每年，信徒们都会聚集在第比利斯的梅特赫桥上，祈祷并缅怀逝者。

在格鲁吉亚，每年11月13日都会举行十万殉道者纪念日活动。这是格鲁吉亚东正教历法中一个重要的纪念日。2026年，这一天恰逢星期五。 据传说，教会纪念的是在霍雷ズム统治者贾拉尔·阿德丁的军队攻占第比利斯期间遇难的人们。 他们被视为因信仰而殉道的殉道者，因为他们拒绝放弃基督教信仰，也拒绝玷污东正教圣地。

这一教会纪念日与儒略历的10月31日相关。 按现代公历计算，即11月13日。正是在这一天，格鲁吉亚各地教堂举行礼拜仪式，首都则举办主要的纪念仪式。 对格鲁吉亚人而言，这不仅是一场宗教纪念活动，更是对那场历史悲剧的追忆——这场悲剧已成为该国民族记忆和精神记忆的一部分。

13世纪第比利斯发生了什么

十万殉道者的故事与霍雷ズム苏丹贾拉尔·阿德-丁远征格鲁吉亚有关。 13世纪初，由于蒙古人的入侵，他的国家正经历着一段艰难时期，而这位统治者本人则试图维持权力并扩大自己的领土。 1226年，他的军队攻占了第比利斯——当时的格鲁吉亚王国首都。这座城市遭受了大规模破坏，其居民面临着侵略者提出的残酷要求。

据教会传说，攻占该城后，贾拉尔·阿德丁下令拆除锡奥尼大教堂的圆顶，并在那里安放了自己的王座。 教堂内的耶稣基督和圣母玛利亚圣像被搬出，随后被放置在横跨库鲁河（亦称姆特瓦里河）的梅特赫桥上。 第比利斯居民被迫走过这座桥，践踏圣物。那些同意服从命令的人被承诺会保住性命，而拒绝者则面临处决。

为何将遇难者称为十万殉道者

据教会传说，许多市民即使面临死亡威胁，也不愿亵渎基督教圣物。他们拒绝背弃信仰，也拒绝践踏圣像。 侵略者处决了那些未执行命令的人，并将他们的尸体抛入河中。教会传统中记载有10万名遇难者，因此他们被称为第比利斯的十万殉道者。

这一数字已成为这场悲剧规模以及那些坚守信念之人牺牲精神的象征。同时，它应被视为传统的教会数字：采用现代历史研究方法确定确切的遇难人数十分困难。 格鲁吉亚的教会和历史传说中都记载了这些事件，对它们的记忆已延续了数个世纪。对于格鲁吉亚东正教会而言，这些人都是为基督教信仰而殉道的圣徒。

为何在梅特赫桥举行纪念仪式

第比利斯的梅特赫桥是与殉道者历史密切相关的主要地点。 据传说，正是这里，侵略者放置了圣像，并强迫市民玷污它们。因此，这座桥不仅是一个历史地点，更是象征着市民当时所面临的选择。对于格鲁吉亚信徒来说，这个地方具有特殊的宗教意义。

每年11月13日，来自格鲁吉亚各地的神职人员和信徒都会聚集在桥上。他们在此举行祈祷仪式，缅怀逝者，并为国家及其人民祈祷。 格鲁吉亚东正教会的代表，特别是高级神职人员，都会参加这场礼拜仪式。 教堂唱诗班也会加入这场纪念仪式，演唱传统的格鲁吉亚宗教圣歌。对许多人来说，参加这场祈祷已成为一项年度传统。

格鲁吉亚如何纪念这一天

主要活动在第比利斯举行，但该国其他城市也会纪念这些殉道者。各教堂举行礼拜仪式，追忆遇难者的事迹，并为他们的灵魂祈祷。 信徒们可以前往教堂，点燃蜡烛并加入集体祈祷。最核心的活动仍是梅特赫桥上的祈祷仪式——这个地点与13世纪的那场悲剧有着直接的关联。

这一天，人们会特别关注教堂圣咏和集体悼念活动。往年，来自不同教区的代表会聚集在桥上，教堂唱诗班和宗教团体也会参与礼拜仪式。 这不是一个伴随着喧闹庆典或娱乐活动的节日。其意义在于祈祷、纪念和缅怀那些因拒绝背弃信仰而牺牲的人们。 2026年，梅特赫桥上的纪念礼拜定于11月13日17:00举行。 据格鲁吉亚媒体援引宗主教署的消息称，这场祈祷仪式将由全格鲁吉亚大主教兼宗主教希奥三世主持。

关于十万殉道者日的有趣事实

梅特赫桥历史悠久。 几个世纪以来，此处的渡口对第比利斯具有重要意义，因为它连接了河流两岸，确保了城市各部分之间的交通往来。 它不仅对贸易和交通至关重要，还具有特殊的象征意义。正因如此，殉道者的历史将此地与格鲁吉亚的宗教记忆永远联系在了一起。

这些事件发生在贾拉尔·阿德丁统治时期。 他是花剌子模王国的最后一位伟大统治者，该王国曾遭受蒙古军队的打击。在失去大部分领土后，苏丹继续在高加索地区发动军事远征。 攻占第比利斯成为他远征格鲁吉亚过程中最悲惨的一页。

史料中关于这场悲剧的日期说法不一。 格鲁吉亚教会传统及关于纪念日的官方资料均将殉道者的牺牲定于1226年。 与此同时，在部分教会历法和出版物中，也可见到1227年这一记载。但无论具体纪念日是哪一年，核心事实并未改变：格鲁吉亚东正教会每年11月13日都会纪念这些殉道者。

这一天不仅具有宗教意义，还具有历史意义。对格鲁吉亚人而言，对遇难者的纪念已成为坚韧不拔和坚守自身信念的象征。这段历史通过教堂礼拜、口述传统和年度仪式代代相传。 正因如此，11月13日这一天，全国人民不仅缅怀那场具体的悲剧，更缅怀那些据传说即使面对死亡也未曾背弃自身信念的人们。

十万殉道者纪念日让人想起第比利斯历史上最悲惨的事件之一。对格鲁吉亚而言，这一天是哀悼、祈祷和缅怀的日子，人们在此纪念东正教教会视为圣徒的这些人。 每年在梅特赫桥举行的纪念仪式，有助于保存对13世纪事件的记忆，并将之传承给后代。

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