2026年11月13日——圣约翰·金口日：从杰出演说家到圣人的历程

11月13日，东正教信徒纪念圣约翰·金口——君士坦丁堡大主教，他是早期基督教最著名的传道者之一，也是教会三大圣徒之一。 他因自己的讲道而闻名，在讲道中，他以通俗易懂且极具说服力的方式阐释复杂的宗教主题，呼吁人们行善施舍，并为穷人伸张正义。 由于坚持原则并批评当权者，约翰遭受了迫害，曾两次被流放，最终在远离其信众的地方去世。

东正教会于11月13日纪念圣约翰·金口。2026年，这一天恰逢星期五。 在遵循儒略历的教会历法中，这一纪念日按现代历法为11月26日。因此，在某些资料中会看到“11月13日（26日）”的记载。

在乌克兰，乌克兰东正教会和乌克兰希腊天主教会自改用新儒略历后，均于11月13日庆祝这一节日。 这一天，信徒们不仅纪念这位圣人本人，也纪念他对基督教神学、教会生活及布道事业所作的贡献。各教堂会举行礼拜仪式，诵读祷文，并向圣人祈求精神上的支持。 对信徒而言，这也是一个重温他主要教诲的机会——要心怀慈悲，帮助身处困境的人，并对他人的苦难不置可否。

约翰·金口是谁

约翰·金口大约出生于347年，地点在安提阿，即今土耳其境内。他出身于一个富裕的家庭：父亲曾是一名军事指挥官，但在约翰还是个幼童时便去世了。 约翰的母亲安弗萨全心全意地抚养他，并将全部精力投入到儿子的教育中。他自幼便展现出过人的学习天赋，对文学、哲学以及修辞学——即在众人面前进行说服性演讲的艺术——充满兴趣。

起初，约翰本可选择成为一位著名的演说家或律师。他师从当时最杰出的导师，其公开演讲的天赋在青年时期便已崭露头角。然而后来，他决定将一生奉献给基督教信仰。 约翰研读《圣经》，将大量时间用于祈祷，并致力于过一种克己的灵修生活。母亲去世后，他曾隐居一段时间，恪守严格的斋戒，并放弃了日常的舒适享受。

后来，约翰回到安提阿，开始在教会中服事。 起初他被按立为执事，386年又被按立为神父。正是在那时，他开始了积极的布道活动，这使他的名声远播至城外。他每周向民众讲道数次，有时甚至每天都进行布道。 人们之所以倾听他的讲道，不仅因为他的口才出众，还因为他能将复杂的事物讲得通俗易懂，常举日常生活中的例子，并关注普通人的问题。

为何他被称为金口

约翰·金口这一绰号源于他非凡的雄辩才能。该绰号源自希腊语Chrysostomos，意为金口。他的讲道不仅以生动的表达打动听众，更以思想的深刻性令人折服。 他善于阐释圣经经文，即使没有神学教育背景的人也能理解。约翰并不局限于泛泛的宗教教诲。 他谈论人类的软弱、贪婪、嫉妒、骄傲以及对他人痛苦的冷漠。他尤其经常批评富人的过度奢华，这些人却对身边那些缺衣少食、无家可归的人视而不见。 这位圣徒强调，信仰不仅应体现在祈祷中，更应体现在日常行为中。在他看来，如果一个人对需要帮助的人视而不见，就不能称自己为真正虔诚的人。

正因如此，他的讲道即使在他去世后依然广受欢迎。约翰撰写了大量圣经注释、教诲和神学著作。 其中最著名的是他对《创世记》、马太福音和约翰福音，以及使徒保罗书信的阐释。这些著作中的一部分至今仍在基督教神学传统中被沿用。

约翰·金口如何成为君士坦丁堡大主教

公元398年，约翰被选为君士坦丁堡大主教——这是东罗马帝国最重要的城市之一。这是一个极高的教会职位，赋予了他巨大的影响力。 然而，他并没有选择宫廷中的奢华生活，而是选择了简朴，并致力于帮助他人。他将原本用于大主教生活开支的一部分资金，转而投入到医院、病人收容所以及朝圣者住宿场所中。

在新的职位上，约翰着手改革教会环境。他要求神职人员恪守他们在布道中宣扬的那些道德准则。 每当目睹贪婪、滥用职权或追求奢华的行为，他都毫不掩饰自己的不满。 此外，他还非常重视帮助穷人、病人、寡妇以及失去依靠的人。据教会传说，在他的参与下，安提阿教区每天都会为数千名贫困者提供食物。

约翰甚至不惧批评当权者。他反对皇室的奢靡开支以及对民众的不公正对待。他的言论并非人人皆喜，尤其是那些有权有势的官员和贵族。 最终，大主教的直言不讳导致了他与皇室圈子的冲突。其中最尖锐的冲突源于他与皇后尤多西娅的对立。

圣人因此被流放

约翰·金口从未掩饰他对皇室奢靡与不公的立场。他公开谴责那些积聚财富却不帮助穷人的富人。 冲突的导火索之一是他支持一位失宠朝臣的遗孀及其子女——当局企图没收他们的财产。圣人挺身而出为他们辩护，这进一步加剧了他与尤多西娅女皇之间的矛盾。

大主教的那些有影响力的对手开始对他发起攻势。 公元403年，教会公会议剥夺了他的职位并将他流放。然而不久后，约翰便被接回君士坦丁堡：市民们支持他的回归，而且首都局势变得如此紧张，以至于当局决定退让。 但冲突并未就此平息。404年，针对他再次组织了教会审判，此后这位圣徒被彻底罢免职务，并被勒令离开城市。

起初，约翰被流放至亚美尼亚。即使远离君士坦丁堡，他仍继续与支持者书信往来，关怀那些失去他精神庇护的人，并撰写教诲文章。 随后，当局下令将他流放至皮提翁特——一个位于黑海沿岸的偏远定居点，如今该地被认为属于阿布哈兹领土。 这段旅程异常艰辛：体弱多病的圣徒由士兵护送，旅途持续了数月之久。他最终未能抵达目的地。

圣人的最后日子与逝世

约翰·金口于407年9月14日在科马尼城去世，该城位于现今土耳其托卡特市附近。当时他病重垂危，几乎已无力继续前行。 据教会传统记载，圣徒临终前说道：“一切荣耀归于上帝。”这句话常被视为他面对磨难时坚忍不拔、意志不屈的象征。

尽管遭到流放，约翰并未放弃自己的信念，直至生命最后一刻仍忠于教会事工。他在远离信众的地方离世，这对追随者们来说是一个沉重的打击。 几十年后，即438年，这位圣人的圣髑被隆重地迁往君士坦丁堡。 教会以此缅怀这位大主教——他生前虽遭迫害，死后却被尊为最杰出的基督教导师之一。

为何约翰·金口被视为三大圣父之一

在东正教传统中，约翰·金口被列为三位大圣徒和普世教会导师之一。与他一同入选该行列的还有大瓦西里和格里高利·神学家。 他们因对基督教教义、礼拜仪式及教会传统的发展所作的贡献而受到尊崇。这三人均生活于4世纪，并在神学思想的形成过程中发挥了重要作用。

每年1月30日，教会会专门举行联合庆典来共同纪念这三位圣父。据教会传说，当时在拜占庭曾就三人中谁最为杰出这一问题产生过争议。 为平息争端，教会设立了共同的节日来纪念这三位圣徒。这一日期提醒人们，他们对基督教的贡献不应被比较或对立。他们每个人都有自己的道路，并对教会作出了独特的贡献。

约翰·金口与东正教礼拜有何关联

即使是不常去教堂的人，也对这位圣人的名字耳熟能详。 事实上，人们常将圣约翰·金口与圣约翰·金口圣体礼仪联系在一起——这种礼拜仪式是东正教传统中的核心，并在教会年的大部分时间里举行。 其基础形成于古老的礼拜传统之上，而圣体祈祷文本身传统上被认为与约翰有关。 与此同时，该礼拜仪式的现代形态是在随后的几个世纪中逐渐形成的，因此并非其所有部分都能被视为这位圣人的个人作品。

这一圣礼对东正教信徒具有特殊意义，因为在圣礼中举行着圣体圣事——这是教会的主要圣事之一。礼拜仪式包含祷告、诵读圣经、唱诗和领圣体。 其结构设计旨在让信徒不仅能聆听神父的讲道，还能参与集体祈祷。正因如此，约翰·金口之名每天都在世界许多国家的教堂中回响。

如何庆祝圣约翰·金口日

11月13日，信徒们会前往教堂参加节日的礼拜仪式。在礼拜过程中，神职人员会追忆这位圣徒的一生、他的讲道以及他对基督教信仰的虔诚。 人们虔诚祈祷，点燃蜡烛，并向约翰·金口祈求帮助、智慧和精神力量。在某些教堂，这一天可能会诵读其著作的节选，或诵念专门献给这位圣人的祷文。

这一天没有专门的世俗仪式或必须参加的民间庆典。其主要意义在于教堂祈祷以及纪念这位将一生奉献给服务他人的圣人。 信徒们可以安然度过这一天，陪伴家人，帮助需要支持的人，或参与慈善活动。这些行为符合这位圣徒的核心教诲，他始终强调仁爱的重要性。

由于2026年的节日恰逢星期五，对于遵守教会斋戒的信徒而言，该日的斋戒规则依然适用。同时，具体的斋戒宽限及特殊规定，应参照所属教会的历法或向本堂区确认。 教会并不要求信徒放弃日常家务或工作。更重要的是，这一天要避免争吵，不伤害他人，并在力所能及的情况下为邻人做些有益之事。

关于约翰·金口的一些趣闻

他不仅是一位讲道家，还是一位才华横溢的作家。 约翰留下了大量讲道、书信和《圣经》注释。 他的著作不仅涉及宗教问题，还涵盖日常生活、子女教育、家庭关系、财富以及对他人应尽的责任。由于语言简明易懂，他的文本对基督教教育具有重要意义。

他主张帮助所有处于困境中的人，无论其信仰如何。 在教诲中，这位圣徒强调，每个身处困境的人都值得获得支持。他呼吁富人将财产、食物和住所与需要帮助的人分享。这种做法是他事工的重要组成部分。

他留下了数百封书信。 即使在流放期间，约翰仍通过书信与人们保持联系。 至今仍保存着他写给主教、神职人员和朋友们的245封书信。在这些信中，他鼓励那些经历困难的人，给予灵性上的建议，并呼吁大家不要失去希望。

他临终前的遗言已成为广为流传的基督教名句。 据教会传统记载，这位圣徒临终前说道：“一切荣耀归于上帝。” 这些话体现了他即使在人生最艰难的时刻也能坚守信仰的品质。它们已成为归于约翰·金口最著名的格言之一。

不仅东正教徒尊崇他。约翰·金口对各种基督教传统而言都是重要人物。 他被公认为教会之父之一，天主教会也尊他为教会导师。他的神学著作对东西方基督教思想的发展都产生了深远影响。

纪念约翰·金口日，不仅让我们缅怀这位著名的教会领袖，更让我们铭记一位敢于直言不讳地揭露不公、并为那些难以自保的人挺身而出的伟人。 他的一生成为了恪守信念的典范，而他的讲道至今仍提醒着我们：仁爱、谦逊以及对自身行为负责的重要性。

关注我们在