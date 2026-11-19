每年11月19日是世界厕所日——这一国际纪念日旨在引起人们对安全厕所和基本卫生设施可及性问题的关注。 尽管对许多人来说，这是日常生活中的寻常之事，但全球仍有数十亿人无法获得满足基本卫生需求的基本条件。 这一天提醒我们，使用干净的厕所绝非小事，而是关乎健康、尊严和安全的大事。

世界厕所日定于11月19日。该节日始于2001年，由世界厕所组织发起——这是一个由新加坡社会活动家杰克·西姆创立的国际非政府组织。 他将人们的注意力引向了一个在许多社会中虽不被公开讨论，却直接影响人们健康和生活质量的问题。其初衷是将卫生设施问题提升为国际讨论的议题，而非仅将其视为地方基础设施问题。

首届世界厕所日于2001年11月19日举行。此后，各类非政府组织以及卫生、生态和供水领域的专家纷纷加入这一倡议。 他们开展宣传活动，并阐明为何应确保所有人都能使用厕所、获得清洁用水以及享有污水处理系统。此后，这一日期获得了国际认可。

2013年，联合国大会正式将11月19日定为世界厕所日。 这一决定是在改善全球卫生条件的更广泛努力框架下获得支持的。联合国呼吁各国、国际机构和非政府组织更加积极地努力，确保人们能够获得安全的卫生服务。自那时起，这一天便成为联合国国际日历的一部分。

为什么厕所关乎健康与安全

乍看之下，拥有厕所似乎只是日常生活的便利。但实际上，许多危险传染病的传播与卫生条件密切相关。 如果人们无法使用安全的厕所，排泄物可能会渗入土壤、河流、湖泊和饮用水源。这为肠道感染（特别是霍乱、痢疾和伤寒）的传播创造了条件。

缺乏卫生设施对儿童尤其危险。受污染的水和恶劣的卫生条件可能导致腹泻，而腹泻仍是全球儿童发病和死亡的原因之一。 此外，反复发生的感染会影响儿童的营养状况、身体发育和学习能力。因此，获得厕所和清洁用水也是保护儿童健康的重要一环。

卫生设施对学校、医院和其他公共场所也至关重要。如果学校没有干净的厕所、饮用水和洗手设施，儿童可能会更频繁地生病并缺课。 对于医院而言，良好的卫生条件尤为重要，因为这有助于防止感染在患者和医护人员之间传播。 对于患有慢性病、残疾或行动不便的人来说，无障碍卫生间可能是他们过上独立且有尊严的生活的必要条件。

全球有多少人没有适当的厕所

即使在21世纪，这一问题依然十分严峻。根据世界卫生组织和联合国儿童基金会联合监测计划的数据，2022年约有35亿人无法获得安全管理的基本卫生服务。 这不仅仅是指家中没有厕所。重要的是，排泄物必须得到妥善收集、运输和处理，以免对人类和环境造成威胁。

据国际组织估计，数亿人被迫在露天解决生理需求。这种情况在缺乏下水道系统、无水供应或无力建造卫生设施的地区尤为普遍。 农村和偏远社区、城市贫困地区、流离失所者营地以及遭受冲突和自然灾害影响地区的居民，往往处境最为艰难。

这一问题不仅存在于低收入国家。即使在绝大多数居民拥有家庭厕所的地方，仍有部分社区缺乏适当的排水和污水处理设施。 此外，卫生系统可能会因洪水、地震、战争或其他紧急情况而受损。因此，保障如厕服务不仅需要新建设施，还需对管网、污水处理厂和水源进行持续维护。

这一天为何对妇女和女童如此重要

缺乏安全的厕所会对不同人群产生不同的影响。对于妇女和女孩而言，这种情况可能尤为艰难。如果卫生设施离家较远、没有门或照明不足，使用起来可能会很危险。 在某些社区，女孩们被迫寻找偏僻的地方，这增加了遭受性骚扰和暴力侵害的风险。

另一个问题是经期卫生。女孩和妇女需要干净的水、肥皂、私密的空间以及安全处理卫生用品的条件。 如果学校、工作场所或公共场所缺乏这些条件，可能会造成极大的不适，甚至迫使她们缺课或缺勤。因此，使用适当的卫生间与机会平等及受教育权直接相关。

安全的卫生设施还应方便残障人士、老年人以及暂时行动不便的人士使用。 对他们而言，不仅卫生间要干净且有水可用，还需具备充足的空间、扶手、便捷的入口，以及无需他人协助即可使用卫生间的能力。 正因如此，国际倡议活动强调：厕所不仅要建成，更要适应不同人群的需求。

2026年世界厕所日的主题

每年，这项国际活动都会聚焦卫生领域的一个特定问题。 2025年的主题是变化中的世界中的卫生设施。组织者指出，厕所和下水道系统必须能够抵御气候变化的影响，特别是洪水、干旱和其他极端天气现象。 此外，还强调了更新陈旧基础设施以及投资于安全卫生服务的必要性。

2026年的主要主题是卫生设施与性别平等，活动口号为“安全厕所——平等机会”。 今年，联合国强调，能否使用干净安全的厕所直接影响妇女和女童的生活。如果学校没有适当的卫生设施，女童在月经期间可能会缺课。 如果公共厕所没有门锁、照明和足够的隐私保护，妇女可能会面临危险。而缺乏水、肥皂和个人卫生条件，则会给健康带来额外的问题。

活动组织者呼吁，不应仅仅是建造更多的厕所，还应考虑使用者的实际需求。 女性和女孩应参与卫生设施的规划与建设。同时，必须确保残障人士、老年人及其他可能难以使用普通公共厕所的群体能够便捷使用。 今年活动的核心理念是：安全卫生的设施应让每个人都能享用，因为没有它，就无法在教育、工作和公共生活中实现机会均等。

如何庆祝世界厕所日

这一天没有传统的节日习俗。没有游行、音乐会或大型娱乐活动。 取而代之的是，各国会开展宣传活动、教育会议、讲座及讨论，主题围绕获得清洁用水和安全卫生设施。国际组织、慈善基金会、学校、大学、当地社区及政府代表均会参与其中。

教育机构可开展关于卫生习惯、洗手方法、下水道系统运作以及受污染的水对健康影响的课程。 向孩子们讲解为何要使用干净的厕所、保持公共场所整洁以及不污染水体。 此外，还会组织以卫生为主题的绘画、海报和短视频比赛。此类活动有助于人们以不感到羞耻且通俗易懂的方式讨论这一问题。

民间组织和活动人士利用这一日期，呼吁社会关注各自社区存在的问题。 他们可能会检查公共厕所的状况，讨论残疾人设施的无障碍性，组织清洁活动，或为卫生设施的建设筹集资金。 在无法获得清洁用水和下水道服务的地区，会开展关于卫生和安全处理废弃物的宣传活动。

联合国每年还会为这一纪念日制作专题材料：海报、宣传手册、视频以及面向各组织的建议。学校、社区组织以及所有有兴趣的人士均可利用这些材料，宣传卫生问题。 社交媒体上广泛传播带有活动话题标签的帖子，人们纷纷分享如何改善自己所在城市和社区卫生条件的信息。

关于厕所和卫生设施的有趣事实

1. 世界厕所日的发起时间早于联合国正式认可该日期。 首次活动于2001年举行，但直到2013年才被联合国定为官方纪念日。这表明，卫生问题在国际层面获得应有的关注耗费了多长时间。

2. 全球仍有数十亿人无法使用安全的厕所。据联合国数据显示，约有34亿人无法获得符合安全标准的卫生设施。 其中约有3.54亿人被迫在露天解决生理需求。这不仅关乎舒适度，更是对健康和环境的严重威胁。

3. 厕所能帮助女学生不缺课。拥有干净的卫生间、水、肥皂以及经期卫生设施，对女学生而言至关重要。 如果缺乏这些条件，一些女学生在月经期间只能被迫留在家中。因此，使用卫生间不仅影响健康，还影响受教育的机会。

4. 厕所问题与气候变化息息相关。洪水可能淹没卫生间并破坏下水道网络，导致受污染的污水流入水体。 而干旱则会加剧获取维持卫生系统运行所需水源的困难。正因如此，联合国呼吁建设能够抵御极端天气条件的基础设施。

5. 并非所有厕所都自动被视为安全的。 根据国际标准，仅仅拥有独立的卫生间空间是不够的。排泄物必须得到安全储存、处理，或排入运行正常的处理系统。如果未经处理的污水直接流入河流或渗入土壤，此类系统可能会对人类和自然环境构成威胁。

6. 卫生设施是全球可持续发展目标之一。在联合国可持续发展目标中，第六项目标专门致力于确保到2030年所有人都能获得清洁用水和适当的卫生设施。 该目标不仅涉及厕所建设，还包括发展下水道系统、污水处理，以及确保人们能够获得肥皂和安全的饮用水。

世界厕所日为何对乌克兰至关重要

对乌克兰而言，卫生问题同样意义重大。由于俄罗斯的炮击，供水管道、泵站、下水道网络和污水处理设施均遭到破坏。 在某些社区，人们可能会暂时无法获得供水或无法享受惯常的卫生条件。在这种情况下，医院、学校、幼儿园以及人员密集的场所面临的困难尤为严峻。

另一项挑战是为境内流离失所者、前线地区居民以及居住在临时安置点的人们保障卫生条件。 在这些地方，必须设置足够数量的厕所，确保定期清洁，并提供用水和卫生用品。卫生设施还应适合儿童、老年人及残障人士使用。

同时，必须关注城市下水道系统的状况。即使房屋内设有厕所，也并不能保证污水得到安全处理。 排水管网必须正常运转，且污水在回流至自然环境前需经过适当处理。这有助于保护河流、土壤和饮用水源免受污染。

世界厕所日提醒我们，使用干净、安全的厕所既不是特权，也不是奢侈品。这是人类的基本需求，人的健康、尊严、安全以及能否充分参与社会生活都取决于此。 尽管谈论这类话题并不总是令人感到自在，但对问题避而不谈无助于解决它。正因如此，11月19日，全世界都在提醒人们：无论一个人居住在哪里、身处何种境况，卫生设施都应让每个人都能享用。

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