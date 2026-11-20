在墨西哥，革命日是为了纪念1910年11月20日的事件，当时该国爆发了针对总统波菲里奥·迪亚斯长期统治的武装起义。 这场革命演变为一场大规模冲突，改变了该国的政治体制，促成了新宪法的通过，并影响了几代墨西哥人的生活。 这一历史性日期定于11月20日，而该国的法定假日则定在当月的第三个星期一：2026年这一天是11月16日。

墨西哥革命日是该国重要的国家节日之一。其历史日期为11月20日。 正是1910年的这一天，一场起义爆发，标志着墨西哥革命的开始。这场革命旨在推翻当时已执政超过三十年的波菲里奥·迪亚斯专制统治。

在墨西哥的日历中，这一天是官方的休息日。不过，休息日并不总是正好落在11月20日。根据墨西哥劳动法，该节日被定在11月的第三个星期一。 这一安排既让人们能够享受长周末，又能铭记这一历史事件。2026年，11月的第三个星期一恰逢11月16日，而历史上的纪念日本身则落在11月20日星期五。

这一节日不仅具有历史意义，还具有社会意义。它提醒人们墨西哥人为争取政治权利、更公正的劳动条件以及土地使用权而进行的斗争。 这场革命团结了不同群体的人民，尽管他们的目标以及对国家未来的构想并不总是完全一致。正因如此，它的历史并非由一场胜利或一位人物构成，而是由众多事件、冲突和妥协交织而成。

墨西哥革命爆发的缘由

20世纪初，墨西哥处于波菲里奥·迪亚斯将军的统治之下。他于1876年首次当选总统，此后多年实际上掌控着该国的政治生活。他的统治时期被称为“波菲里亚特”。 在此期间，墨西哥修建了铁路，发展了工业，城市不断扩张，外国投资也日益增加。从表面上看，该国展现出了经济进步，但其成果的分配却极不均衡。

主要财富集中在少数地主、企业家和权贵手中。大型庄园——哈西恩达——逐渐吞并了此前由农村社区使用的土地。 许多农民失去了自己的土地，不得不在大农场里忍受艰苦的劳动条件。 工厂工人也抱怨工资低、工时长且缺乏应有的劳动保障。政治反对派的活动受到限制，对当局的不满往往被武力镇压。

当迪亚斯开始暗示他准备卸任并允许政治竞争后，不满情绪进一步加剧。 1908年，他在接受美国记者詹姆斯·克里尔曼采访时表示，墨西哥已经为民主和新领导人做好了准备。这些言论引发了人们对变革的希望。 反对派政治势力开始涌现，而弗朗西斯科·伊格纳西奥·马德罗则成为了总统最引人注目的批评者之一。

然而，在1910年的总统大选中，迪亚斯再次获胜。反对总统连任的马德罗遭到逮捕，获释后逃往美国。 他在那里起草了一份载入史册的文件，即《圣路易斯计划》。马德罗在其中不承认选举结果，并呼吁墨西哥人民于1910年11月20日发起武装起义。 正是这一号召，成为了革命的正式起点。

1910年11月20日起义是如何爆发的

在《圣路易斯计划》中，马德罗呼吁民众不承认迪亚斯的统治，并支持推翻现政权。他明确规定了起义的具体时间——11月20日晚6点。 该文件在反对派支持者中广为传播，而这一斗争号召也逐渐在全国各地获得了支持。 起初，主要诉求是恢复民主选举并将迪亚斯赶下台。但很快，社会问题也加入了政治诉求之中，特别是归还农民土地和改善劳动条件。

起义并非在所有城市同时爆发。墨西哥各地陆续出现了零星的抵抗据点，各地领袖也率领自己的部队加入了这一运动。 其中最著名的当属南部的埃米利亚诺·萨帕塔，以及北部的帕斯夸尔·奥罗斯科和弗朗西斯科·“潘乔”·维利亚。 他们的部队在来源、构成和目标上各不相同，但在初期阶段，他们都怀着结束迪亚斯统治的共同愿望。

重要的是，这场革命不仅仅是政客们为争夺总统宝座而进行的对抗。农民、工人、地方社区代表以及其他社会群体都加入了革命行列。对许多人来说，这是争取那些无法通过和平途径获得的变革的机会。 不同地区的诉求各不相同：有人寻求自由选举，有人要求归还土地，还有人希望制止地方当局的专横行径。

1911年5月，起义军在华雷斯城的战役中取得了重要胜利。此后，迪亚斯总统的处境变得岌岌可危。5月25日，他提交了辞呈，随后离开了该国。 革命的主要目标似乎已经实现。弗朗西斯科·马德罗重返政坛，并于1911年当选墨西哥总统。然而，他的上台并未结束冲突，因为不同的革命势力对国家的未来有着各自的设想。

谁是墨西哥革命的主要英雄

墨西哥革命与几位人物的名字紧密相连，他们成为了争取变革斗争的象征。 其中最著名的是弗朗西斯科·马德罗、埃米利亚诺·萨帕塔、弗朗西斯科·“潘乔”·维利亚和韦努斯蒂亚诺·卡兰萨。他们并非总是盟友，而且经常相互对抗。 然而，他们每个人都对革命的进程以及墨西哥国家的后续形成产生了深远影响。

弗朗西斯科·马德罗是起义的主要发起人之一。他反对波菲里奥·迪亚斯连任，并要求举行公正的选举。正是他的《圣路易斯计划》在1910年11月推动了武装运动的爆发。 迪亚斯政权垮台后，马德罗执掌国家大权，但未能满足所有革命力量的期望。 1913年2月，他在一场军事政变中被罢黜，随后与副总统何塞·玛丽亚·皮诺·苏亚雷斯一同遇害。

埃米利亚诺·萨帕塔成为了农民争取土地斗争的象征。 他领导了南方解放军，主张归还被大地主夺走的公共土地。当萨帕塔认定新总统未能兑现土地改革的承诺时，便不再支持马德罗的政策。 1911年，他与志同道合者共同制定了《阿亚拉计划》，要求将被夺走的土地归还给农村社区。他的口号“土地与自由”成为革命中最著名的象征之一。 1919年4月，萨帕塔在一次伏击中遇害。

弗朗西斯科·“潘乔”·维利亚是革命中最著名的军事指挥官之一。他主要在该国北部活动，并领导着北方师——这是当时最强大的武装力量之一。 维利亚支持社会变革，特别是土地再分配和改善工人权益。他的军事成就使他不仅在墨西哥国内，而且在国外也声名远扬。 与此同时，他与其他革命领袖的关系十分复杂；主要战斗结束后，他达成了一项大赦协议，并退出了武装斗争。1923年，维利亚在一次针对其座车的袭击中遇害。

韦努斯蒂亚诺·卡兰萨在马德罗遇刺身亡后，成为革命中最重要的政治和军事领袖之一。他反对维克托里亚诺·乌尔塔将军——后者在1913年政变后夺取了政权。 卡兰萨领导了旨在恢复合法政权的宪政运动。 随后，正是在他的政治领导下，制宪大会得以召开，并起草了1917年宪法。卡兰萨当选总统，但他也不得不与昔日的盟友对抗。1920年，他在逃离墨西哥城途中遇害。

为什么革命持续了近十年

波菲里奥·迪亚斯的倒台并未给墨西哥带来迅速的和平。 不同的革命团体对新国家应有的面貌持有不同看法。马德罗首先希望恢复民主制度，而萨帕塔则要求进行深刻的土地改革。 维利亚有自己的一套社会变革纲领，而卡兰萨则力图通过宪法机制来巩固新的政治秩序。由于这些分歧，昔日的盟友逐渐变成了对手。

1913年2月，在被称为“十天悲剧”的事件中，局势急剧恶化。 墨西哥城爆发了针对马德罗总统的军事叛乱。维克托里亚诺·乌埃尔塔将军起初站在马德罗一边，但随后倒向了阴谋集团并夺取了政权。 马德罗和副总统皮诺·苏亚雷斯被捕，并于1913年2月22日遇害。这在全国各地引发了新一轮起义浪潮。

卡兰萨、维利亚、萨帕塔等军政要员纷纷站出来反对乌埃尔塔。然而，即使在1914年7月乌埃尔塔被推翻后，冲突仍未平息。革命势力开始为争夺国家控制权而相互厮杀。 维利亚和萨帕塔曾一度联手对抗卡兰萨，但他们的联盟并未持续多久。各地战事不断，联盟关系不断更迭，而国家则深陷经济和人道主义困境。

这一时期最重要的事件之一是1917年2月5日《宪法》的通过。该宪法确立了革命参与者所要求的一系列社会和政治变革。与此同时，武装对抗在此之后仍在继续。 1920年，卡兰萨遇刺身亡，由阿尔瓦罗·奥布雷贡领导的新政权逐渐接管了权力。 1920年常被视为革命主要阶段结束的标志性年份，尽管此后仍存在零星冲突和暴力事件。

墨西哥革命如何改变了这个国家

1917年宪法是革命的主要成果之一。它确立了社会和政治生活的新规则，并成为现代墨西哥国家的基石。 该文件于1917年2月5日在克雷塔罗市通过。尽管一个多世纪以来经历了多次修订，但该宪法至今仍然有效。其中有三条宪法条款尤为引人注目。第3条确立了国家教育世俗化的原则。 第27条界定了国家在土地和自然资源方面的职权，并为将土地归还农村社区以及重新分配大庄园提供了法律依据。 第123条确立了劳动权利，特别是八小时工作制、组织工会的权利、罢工权以及在发生工伤时对劳动者的保护。

对于一个在革命前大部分人口都在大型庄园和企业中工作却缺乏应有保障的国家而言，这些条款具有重要意义。 该宪法成为世界上首批如此广泛确立社会和劳动权利的宪法之一。它还限制了教会对国家教育的影响，并界定了土地和矿产资源的特殊地位。正因如此，该宪法的通过常被视为革命的主要政治成果之一。

然而，革命的承诺并非都能迅速兑现。土地改革持续了数十年，而社会不平等在新宪法通过后也并未消失。全国各地的变革速度各不相同。 尽管如此，1917年宪法仍为后续改革奠定了重要基础，并确立了国家不仅应对政治秩序负责，还应对公民的社会权利负责的原则。

墨西哥如何庆祝革命日

该节日最引人注目的传统之一便是盛大的游行。墨西哥城举办的活动规模尤为宏大，军队、民间组织代表、运动员、学生以及历史重现表演者都会在街头列队行进。 参与者可以身着再现革命时期风貌的服装。经常可以看到骑手、身着传统农民服饰的人，以及扮演著名起义军指挥官的人。

在这些活动中，人们不仅纪念军事胜利，还重现了20世纪初人们的日常生活。游行队伍中可能包括骑兵分队、军事装备以及重现革命特定场景的重现者。 在墨西哥城，这些活动通常在市中心的街道和广场上举行，而活动的尾声往往与革命历史上的纪念地相关。同时，游行的形式可能会根据政府和组织者的决定而有所变化。

有趣的是，举行游行的传统并非一蹴而就。1928年的接力赛跑便是现代活动的早期雏形之一。 次年，其形式改为军体游行，而1930年，该活动首次以阅兵的形式呈现。 1936年，这一庆祝活动获得了官方认可，1941年由曼努埃尔·阿维拉·卡马乔总统领衔主持。自那时起，游行便成为国家纪念革命的重要组成部分之一。

庆祝活动不仅限于首都。各地城市和各州都会组织地方性的游行、体育比赛、学校演出、文化节和集市。 各教育机构会开展主题课程、绘画比赛、戏剧演出和历史问答活动。孩子们通过这些活动了解1910年的历史事件，认识革命领袖，并探讨为何争取土地和工人权利的斗争已成为国家历史的重要组成部分。

纪念这一天的另一种方式是参观博物馆和纪念地。在墨西哥城，革命时期最著名的象征之一是革命纪念碑。它位于一栋建筑内，该建筑在迪亚斯执政时期原本计划作为联邦议会大厦。 该项目最终未能完工，后来该建筑被改建成一座献给革命的纪念碑。那里安葬着该时期的一些著名人物，包括卡兰萨、维利亚、马德罗和普卢塔科·埃利亚斯·卡列斯。

对许多墨西哥人来说，这也是一个家庭出游的日子。人们与亲人团聚，参加城市活动，在公园散步，并参与各种节日庆典。 广场上可能会举办集市，提供当地美食、音乐和民间娱乐活动。不过，不应将革命日视为各地区传统完全相同的节日：当地的习俗和活动安排因城市而异。

革命日吃什么

墨西哥并没有专门为革命日准备的、必须品尝的节日菜肴。不过，在大型活动和家庭聚会中，经常能看到受欢迎的墨西哥传统美食。 其中包括塔可、塔玛莱、凯萨迪亚、恩奇拉达、波佐莱以及各种炖肉。这些食物在街头集市、小型餐馆和节日活动现场都有售。

波佐莱占据着特殊地位——这是一种由特殊品种的玉米、肉类和香料熬制的浓汤。通常配以卷心菜、小萝卜、洋葱、青柠及其他配菜一同上桌。 这道菜历史悠久，被视为墨西哥美食中的代表性菜肴之一。尽管它并非革命日的专属菜肴，但在各种节日和家庭聚会中都很受欢迎。

此外，在节日集市上，人们还可以品尝到各种馅料的塔可、烤玉米饼、塔玛莱、甜点以及当地饮品。 美食已成为整体氛围的一部分：人们可以在街上度过一整天，观看游行、聆听音乐，并品尝传统美食。由于墨西哥菜肴种类繁多，各州的菜单也各不相同。

关于墨西哥革命的有趣事实

11月20日是事先选定的。 弗朗西斯科·马德罗在《圣路易斯计划》中将这一天指定为全面起义的开始日期。起义号召定于当晚六点生效。

革命的爆发并非源于一次统一的组织行动。 各地区的起义是分别发生的，当地指挥官和社区纷纷加入这一运动。随后，这些起义演变为一场大规模的冲突。

潘乔·维利亚的名声远播至墨西哥境外。 他的军事活动引起了外国媒体的关注，而该国北部发生的事件甚至影响了墨西哥与美国的关系。 1916年，他的部队袭击了美国小镇哥伦布，此后美国向墨西哥派遣了军事远征队搜捕他。

萨帕塔首先为土地而战。 他的诉求是要求将因大庄园扩张而失去土地的农村社区的土地归还给他们。正因如此，他的名字至今仍与农民运动和土地改革紧密相连。

1917年宪法至今仍然有效。 尽管该宪法曾多次修订，但它仍是墨西哥的基本法。其社会条款在当时曾为其他国家树立了重要的典范。

革命日游行的形式曾发生过变化，甚至一度被取消。 起初，它是一场体育接力赛，随后演变为军体游行，后来则发展为大规模的阅兵式。在历史长河中，其路线、形式和举办方式始终受政治及社会形势的影响。

这一节日的休息日日期虽为浮动，但其历史纪念日却始终不变。墨西哥人铭记11月20日革命的爆发，但官方的休息日定在11月的第三个星期一。

革命日为何对当代墨西哥如此重要

墨西哥革命是该国历史上最重要的转折点之一。它结束了波菲里奥·迪亚斯长达数十年的统治，并改变了政治体制。但其意义并不局限于总统的更迭。 革命事件引发了一系列问题，这些问题在随后的几十年里始终对墨西哥社会至关重要：土地归谁所有，劳动者应享有何种权利，谁应掌控自然资源，以及如何确保公民参与政治生活。

对一些墨西哥人来说，革命首先象征着争取民主的斗争；对另一些人来说，则代表着农民收回土地、工人获得体面劳动条件的诉求。 在国民记忆中，这场革命还与萨帕塔和维利亚这两位成为人民反抗象征的人物紧密相连。 与此同时，历史学家强调，这场革命是一个复杂且充满矛盾的过程：参与者目标各异，斗争伴随着暴力，并造成了巨大的人员伤亡。

如今，革命纪念日不仅让我们缅怀那些著名的指挥官和政治家，更让我们铭记成千上万曾参与事件或成为事件牺牲品的普通民众。 这也是一个契机，让我们探讨这场革命如何影响了现行的宪法、劳动立法以及土地关系。正因如此，11月20日对墨西哥人而言依然是一个重要的日子，也是该国民族认同的一部分。

关注我们在