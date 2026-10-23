10月23日，美国庆祝“波士顿奶油派日”——这种甜点融合了松软的派皮、香草奶油馅和巧克力糖霜。 它的历史可追溯至19世纪的波士顿，后来这款蛋糕成为了马萨诸塞州的官方甜点。 您可以在家中参与这一庆祝活动：下文将介绍这款热门糕点的历史，并提供两种食谱——经典版和更适合家庭制作的简易版。

美国的“波士顿奶油派日”定于10月23日。这并非国家法定节假日，而是一个专门献给这种美国美食中广受欢迎的甜点的主题日。烘焙爱好者、糕点师、咖啡馆和餐厅都会庆祝这一天。 通常，庆祝的理由非常简单——制作一个派，在心仪的糕点店品尝，或者与亲朋好友分享食谱。

在波士顿，这一天有着特殊的意义，因为这种甜点的起源就与这座城市息息相关。制作这种甜点最著名的地方之一，仍是历史悠久的帕克豪斯酒店（Parker House），该酒店如今以“奥姆尼帕克豪斯”（Omni Parker House）之名运营。 往年，酒店都会在节日期间举办特别活动：邀请宾客品尝这款甜点，向他们介绍其历史，并展示制作过程。 庆祝形式每年可能有所变化，因此不应将此类活动视为所有美国人的固定传统。

在家中庆祝也不需要特别的准备。可以烤制海绵蛋糕，制作卡仕达酱，并在蛋糕上淋上巧克力。如果时间紧迫，也可以使用现成的蛋糕胚或简化馅料，尽管味道和质地会与经典版本有所不同。 关键在于保留那独特的组合：松软的蛋糕体、奶油馅和巧克力淋面。

波士顿奶油蛋糕的由来

这款甜点的历史与波士顿的帕克豪斯酒店（Parker House）息息相关，该酒店于1855年开业。当时，酒店餐厅里有一位法国主厨，酒店的历史资料中称其为奥古斯丁·弗朗索瓦·阿内森。 据该酒店记载，正是他和他的厨师团队在酒店开业不久后创造出了这款新甜点。1856年，那里就已经开始供应由海绵蛋糕胚、香草奶油和巧克力糖衣制成的蛋糕了。

起初，这款甜点被称为“帕克豪斯巧克力奶油派”（Parker House Chocolate Cream Pie）。随着其人气日益高涨，名称后来简化为如今大家熟知的“波士顿奶油派”（Boston Cream Pie）。 不过，美食史学家指出，关于该食谱起源的具体细节在不同资料中并不完全一致。 特别是，关于厨师的姓名以及这道甜点最初版本的具体样貌，存在不同说法。因此，虽然酒店的历史被视为该甜点起源的主要版本，但并非所有细节都能得到同样确凿的证实。

当时，巧克力在美国已广为人知，但将其用于甜点并以这种形式呈现，可能给人留下特别深刻的印象。 在波士顿派中，巧克力并未藏在馅料内部，而是形成了一层薄薄的表层，与浅色的海绵蛋糕和淡黄色的奶油形成鲜明对比。正是这种风味与质地的结合，成为了这款甜点的标志性特征。 该食谱也与当时在美国烹饪中普遍流行、通常带有水果馅料的普通蛋糕有所不同。

随着时间的推移，波士顿奶油蛋糕的声誉超越了那家酒店的范围，在全国各地广为人知。1958年，贝蒂·克罗克公司推出了专门用于制作该蛋糕的预拌粉，这使得家庭厨师也能更轻松地制作这款甜点。 这种做法比原始配方更简单，无需从零开始分别制作所有原料。不过，蛋糕胚、卡仕达酱和巧克力糖霜的经典组合依然令人过目难忘。

为什么这款派实际上更像蛋糕

“波士顿奶油派”（Boston Cream Pie）这个名称可能会让人感到困惑。英语中的“pie”一词通常指馅饼，通常是指将馅料包裹在面团中烘烤而成的点心。 然而，波士顿奶油派更像是一种蛋糕：它由海绵蛋糕胚组成，胚层之间夹着奶油馅，顶部涂有巧克力糖霜。其中一种解释与19世纪的厨具有关。 当时，美国厨房里常使用馅饼模具，而“馅饼”和“蛋糕”这两个词的用法可能不像今天这样严格区分。 海绵蛋糕是在常见的馅饼模具中烘烤的，而成品甜点即使其结构已更接近蛋糕，仍保留了“馅饼”这一名称。 历史学家和帕克豪斯酒店的代表都给出了这一解释，尽管名称的由来不能仅归因于单一原因。

另一个特点是馅料。这不仅是简单的打发奶油，也不是普通的袋装布丁。经典做法中使用以牛奶、鸡蛋或蛋黄、糖和香草制成的卡仕达酱。 冷却后，它会变得浓稠，并能牢固地夹在蛋糕胚之间。而巧克力糖衣则增添了一丝微苦，恰好中和了奶油的甜味。在帕克豪斯酒店的传统配方中，还会加入朗姆酒糖浆、杏仁以及各种颜色的糖衣。 如今的家庭版通常更为简单：两层蛋糕胚、香草奶油馅，顶部再淋上一层薄薄的巧克力。如今人们提到波士顿奶油蛋糕时，指的往往就是这种版本。

波士顿奶油蛋糕如何成为马萨诸塞州的官方甜点

波士顿奶油蛋糕不仅仅是一款受欢迎的糕点。1996年12月12日，它被正式认定为马萨诸塞州的官方甜点。 这一决定巩固了该甜点与波士顿的特殊联系，并使其成为当地烹饪遗产的一部分。 有趣的是，这款派当时面临着竞争。角逐这一荣誉称号的还有托尔豪斯（Toll House）巧克力曲奇、菲格牛顿（Fig Newton）无花果曲奇以及印第安布丁——这道新英格兰的传统美食。 最终，波士顿甜点脱颖而出，其历史与该市最著名的酒店之一息息相关。当地学生积极参与了支持该决议的公众倡议，在推动这一理念方面发挥了重要作用。

这一官方地位有助于将该甜点确立为该州的美食名片之一。在咖啡馆、餐厅和糕点店的菜单上都能找到它，游客们也常将其作为对波士顿的美好回忆带回家。 与此同时，这款派早已超越了马萨诸塞州的边界：得益于家庭食谱和预拌粉，美国各地的州都在制作它。

如何庆祝这一节日

波士顿奶油派日并没有统一的固定庆祝方式。这更是一个回顾这款甜点历史并尽情品尝它的机会。 糕点店可能会将其加入特别菜单，提供单份装，或对这道经典食谱进行别出心裁的创新。有些店铺还会举办品鉴会或小型美食活动来庆祝这一节日。

在波士顿，Omni Parker House酒店尤为引人注目，其历史与这款甜点的诞生息息相关。 往年，该酒店曾举办过包含美食品鉴、制作演示以及派的历史讲述在内的庆祝活动。这并不意味着每年都会举办完全相同的活动，但对于想要了解原版派的人来说，这家酒店依然是一个重要的去处。

若想在家中庆祝，普通厨房就足够了。您可以按照经典配方烘焙这款甜点，制作快捷版，或者尝试使用相同馅料制作单人份的小蛋糕。 有些人会在奶油中加入少许咖啡，用巧克力图案装饰表面，或在侧面撒上杏仁片。这些变化并非必须，但能让你根据个人喜好调整甜点的风味。 另一种融入节日氛围的方式是与家人或朋友分享这块蛋糕。它很容易切成小份，而且海绵蛋糕、奶油和巧克力的组合通常无需额外的装饰。 唯一需要注意的是，要让馅料充分冷却，并将成品甜点存放在冰箱中，因为卡仕达酱含有乳制品和鸡蛋。

关于波士顿奶油蛋糕的有趣事实

它拥有官方认证。自1996年起，它便被指定为马萨诸塞州的官方甜点。当时，它从几款竞选该头衔的著名菜肴和甜点中脱颖而出。

名称与其常见的外观并不相符。尽管名称中含有“派”字，但这款甜点由饼底和奶油馅组成，因此常被比作蛋糕。 关于名称的可能解释与19世纪的烘焙方式有关——当时可能使用的是派模。

最初，它的制作比现代版本更为复杂。帕克豪斯（Parker House）的历史配方中包含朗姆酒糖浆、杏仁，以及巧克力糖霜与浅色糖霜的组合。许多现代配方简化了装饰，仅保留了顶层的巧克力糖霜。

1958年，这款甜点以盒装形式面世。 贝蒂·克罗克（Betty Crocker）的预拌粉让那些不想单独烘烤饼底、也不愿从零开始制作馅料的人，也能更轻松地制作波士顿奶油蛋糕。这种版本已成为美国家庭烹饪文化的一部分。

它与一些著名的历史人物有着渊源。 据帕克豪斯酒店（Parker House）的历史记载，20世纪初，未来的越南领导人胡志明曾在其糕点坊工作。这一事实已成为该酒店历史的一部分，尽管这本身并不意味着他创造了或改动了这款蛋糕的配方。

波士顿奶油派的两种配方

这两种配方都融合了三种主要成分：松软的海绵蛋糕、香草奶油和巧克力糖霜。第一种做法更接近经典的家常做法——所有部分都是从零开始制作的。 第二种做法更简单，适合那些不想使用复杂糕点制作技巧的人。

食谱1. 经典波士顿奶油蛋糕

制作时间：约1.5小时的实际操作时间，外加冷藏时间。份量：8–10份。

食材

海绵蛋糕部分：

4个鸡蛋；

150克糖；

120克小麦面粉；

30克玉米淀粉；

1 茶匙泡打粉；

1茶匙香草糖或香草精；

少许盐；

40克黄油；

50 毫升牛奶。

香草奶油馅：

500 毫升牛奶；

4个蛋黄；

100克糖；

40克玉米淀粉；

30克黄油；

1 茶匙香草精或香草糖。

巧克力糖霜：

120克黑巧克力或半甜巧克力；

120毫升脂肪含量为30–35%的奶油；

15克黄油——可选，用于增加光泽。

制作方法

步骤1. 烘烤海绵蛋糕。将烤箱预热至175 °C。在直径约20–22厘米的烤盘底部铺上烘焙纸，并在侧面轻轻涂抹一层黄油。 将鸡蛋与糖和一小撮盐一起打发，直至呈浅色蓬松状。使用搅拌机打发约需5–7分钟。 将面粉、淀粉和泡打粉另行混合，然后将干料分次轻轻拌入蛋液中。操作时要轻柔，以免面糊失去蓬松感。

步骤2. 加入牛奶和黄油。将牛奶与黄油一起加热，但不要煮沸。 加入香草精。将少量面糊倒入温热的牛奶混合物中，搅拌均匀，然后倒回主碗中。轻轻搅拌至质地均匀。将面糊倒入模具中，烘烤约25–35分钟。 用木签检查是否烤熟：插入蛋糕中心后，木签上不应沾有未熟的面糊。让蛋糕在模具中稍作冷却，然后移至冷却架上完全冷却。

步骤3. 制作卡仕达酱。在碗中将蛋黄与糖和淀粉搅打均匀。将牛奶倒入锅中加热至即将沸腾。一边不断搅拌，一边将部分热牛奶以细细的水流状缓缓倒入蛋黄混合物中。 这样可以使蛋液逐渐受热，避免蛋液凝结。将混合物倒回装有剩余牛奶的锅中。用中火加热，同时用打蛋器不断搅拌，直到奶油变稠并开始缓慢冒泡。 如果食谱和浓稠度需要，再保持微沸约一分钟，然后离火，加入黄油和香草精。

步骤4. 冷却馅料。将奶油馅倒入干净的碗中。 用保鲜膜覆盖，确保膜与奶油表面紧密接触：这有助于避免表面形成厚厚的膜。先让奶油稍微冷却，然后放入冰箱。组装蛋糕时，馅料必须完全冷却且质地浓稠。

步骤 5. 切开海绵蛋糕。用长刀将完全冷却的蛋糕胚水平切成两层，厚度大致相等。将底层放在盘子或蛋糕托上。 在上面均匀地涂抹香草奶油，边缘留出一点空隙，以免组装时馅料被挤出来。 盖上第二片蛋糕胚，轻轻按压。如果奶油过于软化，在装饰前将组装好的蛋糕放入冰箱冷藏20–30分钟。

步骤6. 制作巧克力糖衣。将巧克力掰成小块放入碗中。 将奶油加热至即将沸腾，然后倒入巧克力中。静置一分钟，然后搅拌至质地顺滑。如需，可加入黄油。让糖霜稍微冷却一下，使其变稠但仍保持流动性。

步骤7. 完成甜点。 将糖霜倒在顶层蛋糕胚中央，用抹刀抹匀，让糖霜稍微流向边缘。侧面不必涂上巧克力——许多现代版本的制作方法中，糖霜只涂在顶部。 将蛋糕放入冰箱冷藏至少1–2小时，让奶油定型，糖霜凝固。用锋利的刀切块，必要时可在切每块之间用温水擦拭刀刃。

成功制作的小贴士

不要在海绵蛋糕还温热时切开——否则可能会碎裂。

加热奶油时要不断搅拌，尤其是锅底部分。

如果糖霜太稠，可加入少量温奶油；如果太稀，则再冷却几分钟。

成品蛋糕请冷藏保存，最好在2–3天内食用完毕。

这种做法虽然需要一些时间，但能让你充分体验这款甜点的所有特色：松软的海绵蛋糕、浓稠的香草馅料以及醇厚的巧克力表层。许多经典的波士顿奶油蛋糕食谱都采用了类似的制作原理。

食谱2：简易波士顿奶油蛋糕

制作时间：约45–60分钟的实际操作时间，外加冷却时间。份量：8份。

此食谱适合不常做蛋糕或希望减少准备时间的人。制作时可以使用现成的香草海绵蛋糕预拌粉，但香草奶油馅和巧克力糖霜最好自己制作。 如果没有现成的预拌粉，请使用以下原料制作简单的海绵蛋糕。

食材

海绵蛋糕：

3个鸡蛋；

120克糖；

120克面粉；

1 茶匙泡打粉；

1 茶匙香草糖；

2汤匙牛奶。

快速奶油酱：

400 毫升牛奶；

1包香草布丁粉（适用于400–500毫升牛奶）；

糖——按包装上标明的用量；

20克黄油——可选。

制作糖霜：

100克巧克力；

100毫升脂肪含量为30–35%的奶油。

制作方法

步骤1. 揉制面团。将烤箱预热至175 °C。将鸡蛋与砂糖和香草糖搅打至颜色变浅、质地蓬松。 加入过筛的面粉和泡打粉，轻轻拌匀。倒入牛奶，再次搅拌至面糊质地均匀。加入面粉后不要过度搅打，否则海绵蛋糕可能会变得紧实。

步骤2. 烘烤蛋糕胚。将面糊倒入直径20–22厘米、涂过油并铺有烘焙纸的模具中。根据烤箱性能和蛋糕胚高度的不同，烘烤约20–30分钟。 用竹签测试是否熟透。让海绵蛋糕冷却，从模具中取出，待其完全冷却。然后将其水平切成两层。

步骤3. 制作快速奶油馅。取出一小部分冷牛奶，将布丁粉和糖（如说明书要求）搅拌其中。将剩余的牛奶倒入锅中加热。 倒入调好的混合液，边煮边不断搅拌，直到变稠。请遵循包装上的说明，因为不同的混合粉可能需要不同的烹饪时间。 可根据喜好加入黄油。用保鲜膜覆盖表面，将馅料完全冷却。

步骤4. 组装蛋糕。将海绵蛋糕的下半部分放在盘子上。将冷藏好的布丁均匀铺在上面，距离边缘约1厘米处停止。 盖上另一片蛋糕胚，轻轻按压。如果馅料还很软，请在涂抹糖霜前将蛋糕冷藏，以免顶层移位。

步骤5. 制作巧克力顶层。将巧克力掰碎放入碗中。将淡奶油加热至即将沸腾，倒入巧克力中，静置一分钟。 然后搅拌至顺滑均匀。如果还有碎块，将混合物在隔水加热中短暂加热，注意不要让水进入巧克力中。将糖霜稍微冷却后，均匀地涂抹在蛋糕顶部。

步骤6. 冷藏并上桌。将甜点放入冰箱冷藏至少一小时。在此期间，馅料会变得更紧实，糖霜也会凝固。上桌前将蛋糕切成适口大小的小块。 如需装饰，可撒上细巧克力碎屑或点缀几颗浆果，但经典版本无需额外装饰。

这个食谱与经典版本有何不同？

在简化版中，用布丁粉代替了含蛋黄的卡仕达酱。这样可以更快地制作馅料，但味道和质地可能会略有不同。 海绵蛋糕体本身也更简单，因此成品效果将取决于鸡蛋打发得是否充分以及蛋糕胚烘烤得如何。这是一款适合家庭茶会的便捷选择，当你想享用一款融合了香草与巧克力独特风味的甜点，又不想进行复杂的糕点制作时，它再合适不过了。

该选哪种食谱

若想制作出尽可能接近经典版本的甜点，请选择第一款以蛋黄为基底的卡仕达酱食谱。虽然制作过程需要更多耐心，但馅料风味更浓郁，口感也更为细腻。 第二个食谱适合快速制作，或者作为初次尝试——特别是如果您还没有制作卡仕达酱的经验。 无论选择哪种，都有两条重要规则：海绵蛋糕和馅料在组装前必须完全冷却，而成品甜点需冷藏保存。这样奶油才能保持浓稠，蛋糕也更容易切片。

波士顿奶油蛋糕日，正是回顾这款著名美国甜点历史并亲手尝试制作的好机会。 虽然其配方在数十年的时间里不断演变，但核心组合始终如一：松软的蛋糕胚、香草奶油和巧克力糖霜。尽管名称中带有“派”字，但端上餐桌时，它却呈现出正统蛋糕的模样——这是波士顿的甜蜜象征。

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