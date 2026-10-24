2026年10月24日节日——“Good & Plenty日”：美国糖果的历史

每年10月24日，美国都会庆祝“Good & Plenty日”——这是一个非官方的节日，旨在纪念同名甘草味糖果。 这种糖果早在1893年就在费城开始生产，其标志性的粉色和白色外衣使其易于辨认。 这是一个难得的机会，既可以回顾美国最古老糖果品牌之一的历史，也可以借此机会犒劳自己，享用一点甜食。

“Good & Plenty Day”（有时被译为“善与丰盛节”）每年定于10月24日。 这并非美国的法定节日，而是源自美国“主题日历”中的非官方日期。该节日旨在纪念“Good & Plenty”糖果——一种带有甘草味、外层包裹着粉色和白色糖衣的小巧糖果。 与美国的感恩节或独立日不同，这一日期并未与任何国家级历史事件相关联。主要庆祝这一节日的是甜食爱好者以及对美国独特传统感兴趣的人。

“Good & Plenty”这一名称直译为“美好且丰盛”或“善与富足”。 然而，这个节日的命名并非源于分享美好或庆祝富足的普遍传统，而是得益于一个具体的糖果品牌。因此，其核心主题是糖果的历史、它们的流行程度以及它们在消费者心中唤起的回忆。 这一天没有专门的官方仪式或全国性活动。通常，收集与美食相关的独特节日和日期的网站会提及这一天。

Good & Plenty糖果的诞生

这款糖果的历史始于1893年的宾夕法尼亚州费城。 最初由Quaker City Chocolate & Confectionery Company公司开始生产。Good & Plenty已成为美国历史最悠久的糖果之一，数十年来始终保留着原有的名称和标志性外观。 当时市场上涌现了许多新糖果，但并非所有品牌都能经受住口味变迁和世代更替的考验。Good & Plenty在问世一个多世纪后，依然保持着其独特的辨识度。

最初，这种糖果是以小块甘草为原料，外层包裹着坚硬的糖衣制成的。甘草是一种植物，其根部具有独特的微甜味道，常被用于食品制作。 正是这种独特风味，使Good & Plenty区别于许多常见的水果味或巧克力味糖果。粉色和白色的糖衣已成为其外观的重要组成部分。得益于简约的造型和一贯的设计风格，这款糖果即使在今天依然极易辨认。

1996年，随着好时公司（The Hershey Company）收购Leaf, Inc.，Good & Plenty品牌归入了好时公司旗下。与此同时，好时还获得了其他知名糖果品牌。 就这样，这款早在19世纪末就问世的糖果，成为了美国最大糖果制造商之一的产品组合中的一员。 如今，“Good & Plenty”仍在持续生产，其历史也成为经典产品如何代代相传、保持品牌辨识度的典范。

糖果为何广受欢迎

Good & Plenty广受欢迎的原因之一在于其独特的配方。 与许多具有水果味、焦糖味或巧克力味的糖果不同，这种糖果是以甘草为原料制成的。虽然其独特的香气并非人人喜爱，但正是这种香气帮助产品在竞争对手中脱颖而出。 坚硬的糖衣增添了甜味，而小巧的尺寸则让这些糖果成为方便的零食。口味、形状与颜色的完美结合，已成为该品牌的标志性特征。

广告在推广“Good & Plenty”的过程中发挥了重要作用。 20世纪50年代，广告片中出现了一个名叫“楚楚查理”的角色——一位火车司机，据说他正是靠着这些糖果来驱动自己的机车。 广告配有一首欢快的歌曲，帮助观众记住产品名称。 对于当时的美国受众而言，这一形象已成为流行文化的一部分。这位广告角色帮助“Good & Plenty”的知名度远远超出了商店里普通包装的范畴。

如何庆祝“Good & Plenty日”

这一天没有严格的规则或必须遵守的仪式。参与庆祝的最简单方式就是品尝Good & Plenty——如果市面上能买到的话。 有些人则借此机会，去了解这些拥有悠久历史的独特糖果。 还有人会回忆起老广告，或者向孩子们讲述自己童年时代流行过的零食。对于主题网站和博客而言，这也是分享美国糖果趣闻的好机会。

由于这是一个非官方的节日，美国并没有在每年10月24日举行的统一全国性活动。商店没有义务提供折扣，学校或政府机构也没有针对这一日期的特别活动。 庆祝活动大多仍由甜食爱好者自行安排。与此同时，主题日历有助于提醒人们关注这些不寻常的日子，并引发大家对日常食品历史的兴趣。

关于Good & Plenty的有趣事实

这款糖果已有130多年的历史。它始于1893年，甚至早于如今许多知名巧克力品牌的诞生。这使得Good & Plenty成为美国现存历史最悠久的糖果品牌之一。

其风味与甘草息息相关。这种糖果的核心成分是裹着糖衣的小块甘草。 甘草根提取物赋予了它们独特的香气，这种味道与大多数水果糖截然不同。正因如此，Good & Plenty既有忠实拥趸，也不乏对这种口味不感冒的人。

粉色和白色已成为该品牌形象的标志性色彩。 这些糖果呈细长形状，外层包裹着坚硬的彩色糖衣。它们以品牌专属包装出售，因此在货架上很容易辨认。多年来，该产品的外观始终保持着极高的辨识度。

以“楚楚查理”为主角的广告给几代美国人留下了深刻印象。20世纪50年代，这位火车司机形象出现在广告片中，当时糖果被描绘成一种独特的火车燃料。 一首欢快的歌曲帮助观众牢记了“Good & Plenty”这个名字。该广告活动成为该品牌广告史上最著名的篇章之一。

“Good & Plenty”并非某个普世“善良”节日的名称。虽然名称中的英文单词可译为“善良”和“丰盛”，但10月24日这一天专门是为了庆祝这种糖果而设立的。 该日期属于美国非官方的主题节日之一，并不具备联邦法定节假日的地位。

为何此类节日依然广受欢迎

在美国，有许多非官方的节日，专门庆祝食物、饮料和日常用品。其中一部分有助于推广特定产品，另一部分则作为轻松的主题借口，为娱乐活动增添乐趣。 这类节日虽不具备国家法定假日或宗教节日的地位，但会定期出现在日历和媒体中。它们让我们能够从不同角度审视日常事物，并了解其背后的故事。 “Good & Plenty日”便是其中一例——普通糖果竟在日历上拥有了专属的日子。

10月24日的“Good & Plenty日”让人回想起美国糖果的悠久历史——这种糖果自19世纪以来便一直保持着其标志性的外观和口味。 对有些人来说，这是品尝独特糖果的契机；对另一些人而言，则是深入了解糖果业和广告业历史的良机。尽管这是一个规模不大且非官方的节日，但它展现了即便是普通的产品，也能成为几代人文化记忆的一部分。

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