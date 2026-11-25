11月25日，波斯尼亚和黑塞哥维那庆祝国家日（Dan državnosti Bosne i Hercegovine）——这一节日旨在纪念该国在第二次世界大战期间恢复国家主权。 正是在1943年的这一天，各民族代表齐聚姆尔科尼奇-格拉德市，举行了一场历史性的会议，并宣布波斯尼亚和黑塞哥维那将成为未来南斯拉夫的一个独立且享有平等权利的组成部分。 2026年的这一节日恰逢11月25日星期三。下面我们将介绍这一日期是如何确定的，它为何对该国具有特殊意义，以及如今人们是如何庆祝这一节日的。

波斯尼亚和黑塞哥维那国家日是该国最重要的历史节日之一，每年11月25日都会举行庆祝活动。 这一日期与1943年的一件大事有关：当时正值第二次世界大战期间，现代波斯尼亚国家地位的政治基础就此奠定。

该节日的宗旨是重温那项历史性决定：将波斯尼亚和黑塞哥维那作为一个统一的政治实体予以保留，使不同民族在此享有平等权利。 这首先指的是波斯尼亚人、塞尔维亚人和克罗地亚人，他们共同塑造了该国的历史与社会。正是平等原则成为了1943年这一历史性决定的主要条款之一。 与此同时，如今这一节日面临着复杂的政治背景。波黑联邦官方庆祝这一节日，但在该国另一实体——塞族共和国——却不将其视为法定假日。 因此，11月25日不仅是一个历史纪念日，也是探讨共同历史与国家统一的契机。

这一节日的由来以及1943年11月25日发生了什么

要理解这一节日的由来，需要回溯到第二次世界大战时期。 当时，波斯尼亚和黑塞哥维那的领土处于克罗地亚独立国的统治之下——这是一个在纳粹德国和法西斯意大利支持下建立的傀儡政权。 该地区战火不断，民众饱受占领、暴行和族裔冲突之苦。

在此背景下，南斯拉夫游击运动应运而生，该运动致力于对抗占领者及其盟友。其政治领袖是约瑟普·布罗兹·铁托。 该运动的支持者不仅致力于击败占领军，还力图确定战争结束后南斯拉夫的国家体制。波斯尼亚和黑塞哥维那在这些计划中占据着重要地位。 由于该地区人口多民族的构成，其未来问题尤为复杂。关于该领土应保持独立，还是应划归邻近各共和国管辖，各方存在不同的政治观点。

1943年11月25日成为决定性的一天。在姆尔科尼奇-格拉德市，波斯尼亚和黑塞哥维那国家反法西斯人民解放委员会（ZAVNOBiH）召开了首次会议。 该组织成为决定国家未来的代表性政治机构。来自不同地区和民族的代表出席了会议。他们讨论了未来的国家体制以及波斯尼亚和黑塞哥维那在战后南斯拉夫中的地位。 与会者通过了一项决议，该决议确立了塞尔维亚人、穆斯林和克罗地亚人享有平等权利的原则，并将波斯尼亚和黑塞哥维那界定为一个统一的政治实体。

该决议中最著名的条款之一传达了这样的理念：波斯尼亚和黑塞哥维那不能仅属于塞尔维亚人、克罗地亚人或穆斯林，而应是所有这些民族共同的国家。 这一决定成为恢复其国家主权和维护历史边界的重要一步。 在首次会议上，还组建了该委员会的领导机构。由医生兼政治家沃伊斯拉夫·凯茨马诺维奇担任主席。总体而言，来自不同政治和民族背景的代表都参与了该委员会的工作。

为什么11月25日具有如此重大的意义

这一日期具有历史意义，首先与波斯尼亚国家主权的恢复密切相关。在此之前，中世纪的波斯尼亚国家于1463年被奥斯曼帝国征服后失去了独立。 自那时起，该地区便先后处于不同国家和帝国的统治之下。1943年波黑临时行政委员会的决议，标志着波斯尼亚和黑塞哥维那象征性地恢复了作为独立政治实体的地位。 该国获得了建立自身政府机构的权利，并在未来的南斯拉夫联邦中享有平等的代表权。这对维护其领土完整至关重要。

早在1943年11月29日，在雅伊采举行的南斯拉夫反法西斯人民解放委员会第二次会议上，就批准了未来国家联邦制的基本原则。 南斯拉夫将由六个享有平等权利的联邦实体组成，其中就包括波斯尼亚和黑塞哥维那。

在随后的几年里，其国家机构逐步发展。1944年6月，在桑斯基-莫斯特举行的南斯拉夫反法西斯人民解放委员会第二次会议上，该委员会被赋予了波斯尼亚和黑塞哥维那最高立法、行政和代表机构的地位。 与此同时，还通过了《公民权利宣言》，该宣言确立了平等、自由以及对国家未来共同承担责任的原则。

第三次会议于1945年4月26日在萨拉热窝举行，当时该市刚刚从占领中解放出来。此次会议标志着共和国国家体制基础的最终确立。 正是这些决议构成了历史基础的重要组成部分，波斯尼亚和黑塞哥维那后来正是以此为基础恢复了独立。1992年，该国宣布脱离南斯拉夫独立。 而ZAVNOBiH会议期间确立的原则，已成为其历史与政治遗产的重要组成部分。因此，11月25日不仅被视为一次历史性会议的日期，更被视为追求独立和维护国家统一的象征。

国家日何时成为法定节假日

早在作为南斯拉夫组成部分的波斯尼亚和黑塞哥维那社会主义共和国时期，11月25日就开始被作为国家日来庆祝。 1969年，这一日期被正式确立为国家节日。当时，整个共和国境内都会举行庆祝活动。

1992年该国宣布独立后，这一传统得以延续。1995年3月30日，波斯尼亚和黑塞哥维那共和国政府通过了一项法律，正式将11月25日定为国家日。 该法律规定，这一天为国家法定假日，政府机构和企业均不工作，但从事必要活动的企业除外。 然而，随着战争结束以及1995年《代顿和平协定》的签署，该国形成了复杂的行政政治结构。该国由两个主要实体组成——波斯尼亚和黑塞哥维那联邦以及塞族共和国。 布尔奇科区也享有特殊地位。

因此，11月25日的庆祝活动在全国各地表现不一。在波斯尼亚和黑塞哥维那联邦，这一天是法定节假日和休息日。 而在塞族共和国，这一天并不被作为国家日来庆祝。在那里，与现代国家体制相关的首要日期被认为是11月21日——《代顿协议》签署周年纪念日。

值得注意的是，波斯尼亚和黑塞哥维那至今仍未制定一部适用于全国、在全境统一实施的统一节假日法。正因如此，11月25日并非所有公民的共同休息日。 与此同时，波斯尼亚和黑塞哥维那宪法法院于2017年驳回了塞尔维亚共和国议员关于认定《国家日法》违宪的要求。法院认为没有理由废除相关条款。

波斯尼亚和黑塞哥维那国家日的庆祝活动

11月25日的主要庆祝活动在萨拉热窝以及波黑联邦的其他城市举行。 这一天首先具有历史和公民意义。因此，庆祝活动通常以官方仪式、纪念活动和文化活动为主。

主要传统之一是在纪念碑和纪念馆前敬献鲜花。政府代表、政界人士、社会组织、退伍军人及当地居民均会参与这些仪式。 他们向第二次世界大战期间抗击法西斯主义的人们，以及在随后的武装冲突中牺牲的人们致敬。此类活动提醒人们，自由的代价是高昂的，维护和平至关重要。

在首都，通常会举行有波黑主席团成员及其他国家代表出席的正式招待会。萨拉热窝的维耶奇尼察（Vijećnica）市政厅大楼是举办此类庆典活动的著名场所之一。 那里会组织节日聚会和纪念国家历史的活动。此外，各城市还会举办展览、专题讲座、文化节目以及纪念1943年事件的聚会。 博物馆和历史机构向参观者展示波黑抵抗组织（ZAVNOBiH）的活动、反法西斯运动以及波黑国家建设的历程。学校可能会为学生组织历史课和主题活动。

庆祝活动中的另一大亮点是国家象征的运用。行政大楼和公共场所都悬挂着波斯尼亚和黑塞哥维那的国旗。 在社交媒体上，民众发布祝贺信息、历史照片以及关于这一日期意义的帖子。对许多居民来说，这个节日也是与家人共度时光、参加文化活动或单纯从工作中放松身心的契机。 在波斯尼亚和黑塞哥维那联邦，11月25日是法定假日，因此学校和大多数企业通常都会停业。与此同时，提供生命维持服务的机构仍照常运作。

关于波斯尼亚和黑塞哥维那国家日的趣闻

1. 国家主权在近五个世纪后得以恢复。

中世纪的波斯尼亚国家在1463年遭奥斯曼帝国征服后失去了独立。1943年11月波斯尼亚和黑塞哥维那民族解放委员会（ZAVNOBIG）的会议，成为恢复其政治独立的重要里程碑。 这两大事件之间相隔了480年。

2. 该决议由不同民族的代表共同通过。

会议的主要理念之一是波斯尼亚和黑塞哥维那境内塞尔维亚人、克罗地亚人和穆斯林享有平等权利。 与会者致力于建立一个政治共同体，在这个共同体中，上述任何一个民族都不应拥有对该国的专属权利。这一原则至今仍是关于国家未来讨论的重要组成部分。

3. 会议持续了两天。

ZAVNOBiH的第一届会议于1943年11月25日在姆尔科尼奇-格拉德开幕，并持续至11月26日。 会议期间，与会者组建了代表机构并通过了重要的政治决议。正是会议的第一天，后来被定为国家节日。

4. 波斯尼亚和黑塞哥维那没有全国统一的庆祝活动。

尽管节日名称如此，11月25日并非该国全境的法定假日。在波斯尼亚和黑塞哥维那联邦，这一天被正式庆祝；而在塞族共和国，则不庆祝。这种情况反映了这两个实体之间的政治和历史分歧。

5. 2017年，该节日成为宪法法院审理的对象。

塞尔维亚共和国议会议员曾要求审查《国家日法》是否符合宪法。然而，宪法法院驳回了他们的请求。因此，关于11月25日的法律规定仍然有效。

6. 该国还有另一个重要的11月纪念日。

11月21日，塞尔维亚共和国庆祝《代顿协议日》。1995年的这一天，在美国代顿市，关于结束波斯尼亚和黑塞哥维那战争的和平协议谈判圆满结束。 该协议于同年12月14日在巴黎正式签署。

2026年国家日将如何庆祝

2026年，波斯尼亚和黑塞哥维那国家日为11月25日星期三。 在波黑联邦，这一天将是法定节假日。预计主要庆祝活动将照例在萨拉热窝、姆尔科尼奇-格拉德及其他城市举行。

届时将特别关注波黑独立宣言及其决议所发挥的历史作用，这些决议构成了现代国家地位的基础。 庆祝活动期间通常会举行纪念仪式、向纪念碑敬献鲜花，并组织官方招待会和文化活动。 政府代表还将发表讲话，回顾国家历史并强调维护国家领土完整的重要性。

在塞尔维亚共和国，11月25日仍将是一个普通工作日。因此，庆祝活动不会在波斯尼亚和黑塞哥维那的所有地区普遍举行。这再次凸显了围绕该国共同历史的政治局势依然十分复杂。 对许多波斯尼亚人来说，这一天是缅怀为自由而战的人们，以及重温不同民族和平共处理念的契机。 国家日提醒人们，现代波斯尼亚和黑塞哥维那作为一个拥有不同文化、宗教和民族传统的共同国家而形成。

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